https://ria.ru/20230714/kuban-1884310734.html
На Кубани проведут работы по дноуглублению русел рек после подтоплений
На Кубани проведут работы по дноуглублению русел рек после подтоплений - РИА Новости, 14.07.2023
На Кубани проведут работы по дноуглублению русел рек после подтоплений
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил провести работы по дноуглублению русел рек в Туапсинском районе, пострадавшем от обильных осадков и... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T23:52
2023-07-14T23:52
2023-07-14T23:52
краснодарский край
вениамин кондратьев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0d/1883936396_1:0:1199:674_1920x0_80_0_0_7eddf9b41dbeeb68c1ac69328128c456.jpg
КРАСНОДАР, 14 июл - РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил провести работы по дноуглублению русел рек в Туапсинском районе, пострадавшем от обильных осадков и подтоплений, сообщают в пресс-службе администрации региона. Глава Кубани провел совещание по итогам объезда подтопленных территорий Туапсинского района, где в ночь на среду, по его словам, выпали три месячные нормы осадков. "Чтобы избежать подтоплений в будущем, необходимо не только чистить русла рек, но и углублять. Почему не обратили внимание на забитый мусором мост в поселке Тюменский, который стал "замком", и вода пошла в дома. Необходимо выяснить, где мосты и переправы являются потенциальными преградами, и устранить это. Мы должны иметь полное понимание и не допустить повторения подобного", - приводит пресс-служба слова Кондратьева. Кроме того, глава региона поручил проработать вопрос объединения Туапсинского района в муниципальный округ, чтобы использовать на территории единый подход к мерам по предотвращению чрезвычайных ситуаций. "Для меня удивительно, что внутри поселений нет качественного взаимодействия, а, значит, и порядка. На побережье бесконтрольная хаотичная застройка набережных, не чистят ливневки и каналы. Неуправляемая ситуация грозит большой бедой. Нужна слаженная работа. Считаю, что необходимо создать единый муниципальный округ, которым будет управлять один руководитель. В кратчайшие сроки надо проработать и внести предложения", - добавил Кондратьев. Всего в результате стихии было подтоплено порядка 650 придворовых территорий и 290 домов в 10 населенных пунктах Туапсинского района.
https://ria.ru/20230714/startapy-1884097765.html
https://ria.ru/20230711/proizvodstvo-1883409745.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0d/1883936396_151:0:1050:674_1920x0_80_0_0_f3393494df8ba0808007d11d48e01a75.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вениамин кондратьев
Краснодарский край, Вениамин Кондратьев
На Кубани проведут работы по дноуглублению русел рек после подтоплений
Кондратьев поручил провести работы по дноуглублению русел рек после подтоплений на Кубани
КРАСНОДАР, 14 июл - РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил провести работы по дноуглублению русел рек в Туапсинском районе, пострадавшем от обильных осадков и подтоплений, сообщают в пресс-службе администрации региона.
Глава Кубани провел совещание по итогам объезда подтопленных территорий Туапсинского района, где в ночь на среду, по его словам, выпали три месячные нормы осадков.
На Кубани участники акселератора заработали более 3,5 миллиона рублей
"Чтобы избежать подтоплений в будущем, необходимо не только чистить русла рек, но и углублять. Почему не обратили внимание на забитый мусором мост в поселке Тюменский, который стал "замком", и вода пошла в дома. Необходимо выяснить, где мосты и переправы являются потенциальными преградами, и устранить это. Мы должны иметь полное понимание и не допустить повторения подобного", - приводит пресс-служба слова Кондратьева.
Кроме того, глава региона поручил проработать вопрос объединения Туапсинского района в муниципальный округ, чтобы использовать на территории единый подход к мерам по предотвращению чрезвычайных ситуаций.
"Для меня удивительно, что внутри поселений нет качественного взаимодействия, а, значит, и порядка. На побережье бесконтрольная хаотичная застройка набережных, не чистят ливневки и каналы. Неуправляемая ситуация грозит большой бедой. Нужна слаженная работа. Считаю, что необходимо создать единый муниципальный округ, которым будет управлять один руководитель. В кратчайшие сроки надо проработать и внести предложения", - добавил Кондратьев.
Всего в результате стихии было подтоплено порядка 650 придворовых территорий и 290 домов в 10 населенных пунктах Туапсинского района.
На Кубани откроют первое экологическое производство диоксида кремния