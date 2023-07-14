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На Кубани проведут работы по дноуглублению русел рек после подтоплений - РИА Новости, 14.07.2023
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Краснодарский край
 
23:52 14.07.2023
https://ria.ru/20230714/kuban-1884310734.html
На Кубани проведут работы по дноуглублению русел рек после подтоплений
На Кубани проведут работы по дноуглублению русел рек после подтоплений - РИА Новости, 14.07.2023
На Кубани проведут работы по дноуглублению русел рек после подтоплений
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил провести работы по дноуглублению русел рек в Туапсинском районе, пострадавшем от обильных осадков и... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T23:52
2023-07-14T23:52
краснодарский край
вениамин кондратьев
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КРАСНОДАР, 14 июл - РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил провести работы по дноуглублению русел рек в Туапсинском районе, пострадавшем от обильных осадков и подтоплений, сообщают в пресс-службе администрации региона. Глава Кубани провел совещание по итогам объезда подтопленных территорий Туапсинского района, где в ночь на среду, по его словам, выпали три месячные нормы осадков. "Чтобы избежать подтоплений в будущем, необходимо не только чистить русла рек, но и углублять. Почему не обратили внимание на забитый мусором мост в поселке Тюменский, который стал "замком", и вода пошла в дома. Необходимо выяснить, где мосты и переправы являются потенциальными преградами, и устранить это. Мы должны иметь полное понимание и не допустить повторения подобного", - приводит пресс-служба слова Кондратьева. Кроме того, глава региона поручил проработать вопрос объединения Туапсинского района в муниципальный округ, чтобы использовать на территории единый подход к мерам по предотвращению чрезвычайных ситуаций. "Для меня удивительно, что внутри поселений нет качественного взаимодействия, а, значит, и порядка. На побережье бесконтрольная хаотичная застройка набережных, не чистят ливневки и каналы. Неуправляемая ситуация грозит большой бедой. Нужна слаженная работа. Считаю, что необходимо создать единый муниципальный округ, которым будет управлять один руководитель. В кратчайшие сроки надо проработать и внести предложения", - добавил Кондратьев. Всего в результате стихии было подтоплено порядка 650 придворовых территорий и 290 домов в 10 населенных пунктах Туапсинского района.
https://ria.ru/20230714/startapy-1884097765.html
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вениамин кондратьев
Краснодарский край, Вениамин Кондратьев
На Кубани проведут работы по дноуглублению русел рек после подтоплений

Кондратьев поручил провести работы по дноуглублению русел рек после подтоплений на Кубани

© МЧС РоссииПоследствия сильных дождей в Туапсинском районе
Последствия сильных дождей в Туапсинском районе
© МЧС России
Последствия сильных дождей в Туапсинском районе. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 14 июл - РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил провести работы по дноуглублению русел рек в Туапсинском районе, пострадавшем от обильных осадков и подтоплений, сообщают в пресс-службе администрации региона.
Глава Кубани провел совещание по итогам объезда подтопленных территорий Туапсинского района, где в ночь на среду, по его словам, выпали три месячные нормы осадков.
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"Чтобы избежать подтоплений в будущем, необходимо не только чистить русла рек, но и углублять. Почему не обратили внимание на забитый мусором мост в поселке Тюменский, который стал "замком", и вода пошла в дома. Необходимо выяснить, где мосты и переправы являются потенциальными преградами, и устранить это. Мы должны иметь полное понимание и не допустить повторения подобного", - приводит пресс-служба слова Кондратьева.
Кроме того, глава региона поручил проработать вопрос объединения Туапсинского района в муниципальный округ, чтобы использовать на территории единый подход к мерам по предотвращению чрезвычайных ситуаций.
"Для меня удивительно, что внутри поселений нет качественного взаимодействия, а, значит, и порядка. На побережье бесконтрольная хаотичная застройка набережных, не чистят ливневки и каналы. Неуправляемая ситуация грозит большой бедой. Нужна слаженная работа. Считаю, что необходимо создать единый муниципальный округ, которым будет управлять один руководитель. В кратчайшие сроки надо проработать и внести предложения", - добавил Кондратьев.
Всего в результате стихии было подтоплено порядка 650 придворовых территорий и 290 домов в 10 населенных пунктах Туапсинского района.
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