https://ria.ru/20230714/turizm-1884306412.html

В Ливане заявили, что ищут пути развития туризма с Россией

В Ливане заявили, что ищут пути развития туризма с Россией - РИА Новости, 14.07.2023

В Ливане заявили, что ищут пути развития туризма с Россией

Ливан и Россия ищут пути укрепления сотрудничества в сфере туризма и согласовали ряд вопросов в этой сфере, сообщил РИА Новости министр туризма Ливана Валид... РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T22:40

2023-07-14T22:40

2023-07-14T22:59

ливан

россия

александр рудаков (посол россии в ливане )

бейрут

туризм

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БЕЙРУТ, 14 июл - РИА Новости. Ливан и Россия ищут пути укрепления сотрудничества в сфере туризма и согласовали ряд вопросов в этой сфере, сообщил РИА Новости министр туризма Ливана Валид Нассар по итогам встречи в Бейруте с российским послом Александром Рудаковым. "Мы встретились с послом РФ в Ливане Александром Рудаковым и обсудили пути развития сотрудничества в сфере туризма между нашими странами… Мы договорились по ряду вопросов с целью укрепить туристический обмен, поскольку отношения в этой сфере сейчас не на высшем уровне из-за конфликта на Украине", - сказал министр. Глава ведомства подчеркнул, что "контакты с РФ ведутся постоянно, братские отношения между нашими странами сохраняются и мы стремимся их развивать". Характеризуя состояние ливанского турсектора в целом, министр отметил, что он "преодолел все кризисы, которые пережила страна, в том числе экономические сложности, политическую напряженность и отсутствие стабильности", признав, что все это отразилось на туризме. Тем не менее, рост экономики Ливана, составивший в 2022 году 2%, был на 40% обеспечен именно за счет турсектора. Нассар напомнил, что Ливан располагает всеми возможностями для привлечения туристов, включая благоприятный климат, природное разнообразие и богатое историческое наследие. "Как ожидается, число посещающих Ливан иностранцев, включая арабов, а также проживающих в других странах ливанцев вырастет в 2023 году до двух миллионов человек, в то время как в прошлом году аэропорт Бейрута принял 1,7 миллиона гостей", - сказал он. Аналогичную статистику привел в беседе с РИА Новости гендиректор Управления гражданской авиации Ливана Фади аль-Хасан. По его данным, в международный аэропорт Бейрута с июня этого года ежедневно прибывает порядка 17-18 тысяч человек, в то время как столь высокие показатели в прошлом году начали фиксировать только с июля. Он не исключил, что при сохранении таких темпов роста число прибывающих в аэропорт гостей превысит два миллиона уже к концу лета. По данным главы Управления гражданской авиации, большинство приезжающих в страну путешественников - живущие за рубежом ливанцы, за ними следуют граждане других арабских стран, в первую очередь Ирака, туристы из европейских стран и России.

https://ria.ru/20230714/turizm-1884212841.html

https://ria.ru/20230713/turizm-1884083479.html

https://ria.ru/20230713/turizm-1883939996.html

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ливан, россия, александр рудаков (посол россии в ливане ), бейрут