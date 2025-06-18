Рейтинг@Mail.ru
Архив новостей за 18.06.2025 - РИА Новости
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на

Архив за 18.06.2025

Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информагентствЕвропейские лидеры сами прекратили контакты с Россией, заявил Путин
18 июня 2025, 23:58
878
Еще
ПМЭФ-2025РоссияГерманияЕвропаВладимир ПутинФридрих МерцОлаф Шольц
Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информагентствПутин рассказал о возможном разговоре с Мерцем
18 июня 2025, 23:58
2725
Еще
РоссияПМЭФ-2025ГерманияВладимир ПутинФридрих МерцВ мире
Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информагентствРоссия и Китай развивают военно-техническое сотрудничество, заявил Путин
18 июня 2025, 23:56
494
Еще
ПМЭФ-2025РоссияКитайВладимир Путин
Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информагентствПутин анонсировал российско-китайские учения
18 июня 2025, 23:56
779
Еще
ПМЭФ-2025Владимир ПутинРоссияКитай
Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информагентствПутин отметил лидерство России в строительстве тяжелых вертолетов
18 июня 2025, 23:54
431
Еще
ПМЭФ-2025РоссияВладимир ПутинООН
Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информагентствПутин рассказал, на чем стоит сосредоточиться России и КНР
18 июня 2025, 23:54
735
Еще
РоссияПМЭФ-2025Владимир ПутинКитайВ мире
Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информагентствПутин рассказал о планах сотрудничества с Вьетнамом
18 июня 2025, 23:53
198
Еще
ПМЭФ-2025РоссияВьетнамВладимир Путин
Самвел КарапетянСторонники Карапетяна покинули территорию у здания суда
18 июня 2025, 23:53
459
Еще
ЖильеАрменияЕреванРоссияСамвел КарапетянНикол ПашинянFacebookТашир Преследование Карапетяна в Армении
Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информагентствПутин заявил, что Россия становится для КНР заметным партнером в экономике
18 июня 2025, 23:51
439
Еще
ПМЭФ-2025РоссияКитайЭкономикаВладимир Путин
Путин о своей внучке, которая учит китайскийВ России растет интерес к китайскому языку, заявил Путин
18 июня 2025, 23:49
640
Еще
РоссияПМЭФ-2025Владимир ПутинВ миреКитай
Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информагентствПутин рассказал о совместных проектах России и Вьетнама
18 июня 2025, 23:47
334
Еще
ПМЭФ-2025РоссияВьетнамВладимир ПутинЭкономика
Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информагентствПутин рассказал о создании условий для вьетнамского бизнеса
18 июня 2025, 23:46
399
Еще
РоссияПМЭФ-2025ВьетнамВладимир ПутинВ мире
Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информагентствПутин рассказал о сотрудничестве России с Юго-Восточной Азией
18 июня 2025, 23:46
213
Еще
ПМЭФ-2025РоссияАзияВладимир ПутинЮго-Восточная Азия
Президент РФ Владимир Путин Путин прокомментировал прогнозы о замедлении мировой торговли
18 июня 2025, 23:43
562
Еще
Владимир ПутинПМЭФ-2025ЭкономикаРоссия
Порт в городе Ушуайя, АргентинаПосольство РФ направило ноту в МИД Аргентины из-за подозрений в шпионаже
18 июня 2025, 23:43
1116
Еще
В миреАргентинаРоссия
Владимир ПутинПутин поблагодарил информагентства за интерес к встрече на ПМЭФ
18 июня 2025, 23:43
164
Еще
ПМЭФ-2025РоссияВладимир Путин
Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информагентствРоссия выступает за справедливый мировой порядок, заявил Путин
18 июня 2025, 23:42
367
Еще
РоссияПМЭФ-2025Владимир ПутинВ мире
Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информагентствРоссия выступает против торговых войн и ограничений, заявил Путин
18 июня 2025, 23:42
328
Еще
ПМЭФ-2025РоссияВладимир ПутинЭкономика
Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информагентствПутин рассказал о целях работы ПМЭФ
18 июня 2025, 23:41
395
Еще
РоссияПМЭФ-2025Владимир ПутинВ мире
Путин: Все больше и больше партнеров РФ приезжает на ПМЭФПутин отметил рост количества приезжающих на ПМЭФ участников
18 июня 2025, 23:40
208
Еще
ПМЭФ-2025Россия
Еще 20 материалов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала