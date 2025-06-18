https://ria.ru/20250618/putin-2023729512.html
Путин рассказал о возможном разговоре с Мерцем
Путин рассказал о возможном разговоре с Мерцем - РИА Новости, 19.06.2025
Путин рассказал о возможном разговоре с Мерцем
Президент РФ Владимир Путин заявил, что если канцлер ФРГ Фридрих Мерц хочет ему позвонить, он может это сделать, РФ не отказывается от контактов. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-18T23:58:00+03:00
2025-06-18T23:58:00+03:00
2025-06-19T00:07:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что если канцлер ФРГ Фридрих Мерц хочет ему позвонить, он может это сделать, РФ не отказывается от контактов."Если господин федеральный канцлер хочет позвонить, переговорить - я уже много раз об этом говорил, мы не отказываемся ни от каких контактов, мы всегда к этому открыты", - сказал он в ходе встречи с представителями международных информагентств на ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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россия, германия, владимир путин, фридрих мерц, в мире
Россия, ПМЭФ-2025, Германия, Владимир Путин, Фридрих Мерц, В мире
Путин рассказал о возможном разговоре с Мерцем
Путин: если Мерц хочет позвонить, то мы не откажемся ни от каких контактов