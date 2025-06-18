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Сторонники Карапетяна покинули территорию у здания суда - РИА Новости, 18.06.2025
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23:53 18.06.2025
https://ria.ru/20250618/karapetyan-2023728301.html
Сторонники Карапетяна покинули территорию у здания суда
Сторонники Карапетяна покинули территорию у здания суда - РИА Новости, 18.06.2025
Сторонники Карапетяна покинули территорию у здания суда
Сторонники предпринимателя Самвела Карапетяна покинули территорию у здания ереванского суда после оглашения решения о его аресте. РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T23:53:00+03:00
2025-06-18T23:53:00+03:00
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ЕРЕВАН, 18 июн - РИА Новости. Сторонники предпринимателя Самвела Карапетяна покинули территорию у здания ереванского суда после оглашения решения о его аресте. Карапетян был арестован на два месяца по обвинению в призывах к захвату власти. Защита сочла это решение незаконным и пообещала его обжаловать. Сторонники Карапетяна оставались у здания суда до поздней ночи. Его адвокаты зачитали обращение предпринимателя, в котором тот выразил собравшимся признательность за поддержку. По его словам, суд доказал, что по-прежнему не способен действовать самостоятельно, во имя справедливости и без инструкций. "На протяжении всей моей жизни, наряду с успехами, у меня было и много трудностей, но я никогда не сдавался. Меня не могут подавить незаконным арестом, сфабрикованными обвинениями, отвлечь от принципов, которых я придерживаюсь. Я всегда буду рядом со своим народом, Святой Армянской апостольской церковью", - говорится в его послании. Владельцу компании "Ташир Групп" Самвелу Карапетяну в Армении предъявили обвинения и пытаются арестовать после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянские власти несостоятельными. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. Во вторник в МВД Армении сообщили об оперативных мероприятиях у дома Карапетяна в Ереване, а также о доставленных в полицейское отделение гражданах. На следующий день суд в Ереване арестовал Карапетяна на два месяца. Карапетян много средств вкладывает в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250618/armenija-2023625921.html
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жилье, армения, ереван, россия, самвел карапетян, никол пашинян, facebook, ташир , преследование карапетяна в армении
Жилье, Армения, Ереван, Россия, Самвел Карапетян, Никол Пашинян, Facebook, Ташир , Преследование Карапетяна в Армении
Сторонники Карапетяна покинули территорию у здания суда

Сторонники Карапетяна покинули территорию у здания суда после его ареста

© Фото : TASHIRСамвел Карапетян
Самвел Карапетян - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© Фото : TASHIR
Самвел Карапетян. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 18 июн - РИА Новости. Сторонники предпринимателя Самвела Карапетяна покинули территорию у здания ереванского суда после оглашения решения о его аресте.
Карапетян был арестован на два месяца по обвинению в призывах к захвату власти. Защита сочла это решение незаконным и пообещала его обжаловать.
Самвел Карапетян - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
В Армении приостановили работу четырех пиццерий бизнесмена Карапетяна
Вчера, 16:41
Сторонники Карапетяна оставались у здания суда до поздней ночи. Его адвокаты зачитали обращение предпринимателя, в котором тот выразил собравшимся признательность за поддержку.
По его словам, суд доказал, что по-прежнему не способен действовать самостоятельно, во имя справедливости и без инструкций.
"На протяжении всей моей жизни, наряду с успехами, у меня было и много трудностей, но я никогда не сдавался. Меня не могут подавить незаконным арестом, сфабрикованными обвинениями, отвлечь от принципов, которых я придерживаюсь. Я всегда буду рядом со своим народом, Святой Армянской апостольской церковью", - говорится в его послании.
Владельцу компании "Ташир Групп" Самвелу Карапетяну в Армении предъявили обвинения и пытаются арестовать после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянские власти несостоятельными. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви.
Во вторник в МВД Армении сообщили об оперативных мероприятиях у дома Карапетяна в Ереване, а также о доставленных в полицейское отделение гражданах. На следующий день суд в Ереване арестовал Карапетяна на два месяца. Карапетян много средств вкладывает в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Самвел Карапетян - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Суд в Ереване арестовал Карапетяна на два месяца
Вчера, 22:42
 
ЖильеАрменияЕреванРоссияСамвел КарапетянНикол ПашинянFacebookТаширПреследование Карапетяна в Армении
 
 
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