https://ria.ru/20250618/putin-2023729614.html

Европейские лидеры сами прекратили контакты с Россией, заявил Путин

Европейские лидеры сами прекратили контакты с Россией, заявил Путин - РИА Новости, 19.06.2025

Европейские лидеры сами прекратили контакты с Россией, заявил Путин

Европейские лидеры сами прекратили контакты с российской стороной после того, как захотели нанести ей стратегическое поражение, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-18T23:58:00+03:00

2025-06-18T23:58:00+03:00

2025-06-19T00:08:00+03:00

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C.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Европейские лидеры сами прекратили контакты с российской стороной после того, как захотели нанести ей стратегическое поражение, заявил президент РФ Владимир Путин."Если господин федеральный канцлер (Фридрих Мерц - ред.) хочет позвонить и переговорить, я много раз говорил, что мы не отказываемся от контактов и мы всегда к этому открыты. Года полтора назад - два такие разговоры с канцлером Шольцем (бывший канцлер Германии Олаф Шольц - ред.), другими лидерами Европы носили регулярный характер", - сказал Путин во время встречи с руководителями международных информационных агентств."В какой-то момент, когда наши европейские партнеры задумали нанести нам поражение стратегического характера на поле боя, они сами прекратили эти контакты. Они прекратили, пожалуйста, пускай они возобновляют. Мы открыты", - добавил президент.Путин 18-20 июня совершает поездку в Северо-Западный федеральный округ, в рамках которой принимает участие в ПМЭФ и проводит на его полях ряд международных контактов.Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250619/putin-2023730160.html

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россия, германия, европа, владимир путин, фридрих мерц, олаф шольц