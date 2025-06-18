https://ria.ru/20250618/putin-2023727296.html

Путин рассказал о совместных проектах России и Вьетнама

Путин рассказал о совместных проектах России и Вьетнама - РИА Новости, 18.06.2025

Путин рассказал о совместных проектах России и Вьетнама

Россия и Вьетнам сохраняют отношения дружбы и сотрудничества, страны имеют много совместных проектов, в том числе в энергетике, сообщил президент России... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T23:47:00+03:00

2025-06-18T23:47:00+03:00

2025-06-18T23:58:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн – РИА Новости. Россия и Вьетнам сохраняют отношения дружбы и сотрудничества, страны имеют много совместных проектов, в том числе в энергетике, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в рамках ПМЭФ."Отношения дружбы, сотрудничества (между Россией и Вьетнамом - ред.) сохраняются. У нас много хороших проектов, я уж не говорю про известный Тропический центр и про энергетику, где мы работаем и на территории Вьетнама, и на территории Российской Федерации совместно", - сказал он.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, вьетнам, владимир путин, экономика