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Путин рассказал о совместных проектах России и Вьетнама - РИА Новости, 18.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
23:47 18.06.2025 (обновлено: 23:58 18.06.2025)
https://ria.ru/20250618/putin-2023727296.html
Путин рассказал о совместных проектах России и Вьетнама
Путин рассказал о совместных проектах России и Вьетнама - РИА Новости, 18.06.2025
Путин рассказал о совместных проектах России и Вьетнама
Россия и Вьетнам сохраняют отношения дружбы и сотрудничества, страны имеют много совместных проектов, в том числе в энергетике, сообщил президент России... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T23:47:00+03:00
2025-06-18T23:58:00+03:00
пмэф-2025
россия
вьетнам
владимир путин
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн – РИА Новости. Россия и Вьетнам сохраняют отношения дружбы и сотрудничества, страны имеют много совместных проектов, в том числе в энергетике, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в рамках ПМЭФ."Отношения дружбы, сотрудничества (между Россией и Вьетнамом - ред.) сохраняются. У нас много хороших проектов, я уж не говорю про известный Тропический центр и про энергетику, где мы работаем и на территории Вьетнама, и на территории Российской Федерации совместно", - сказал он.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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россия, вьетнам, владимир путин, экономика
ПМЭФ-2025, Россия, Вьетнам, Владимир Путин, Экономика
Путин рассказал о совместных проектах России и Вьетнама

Путин: РФ и Вьетнам имеют много совместных проектов, в том числе в энергетике

Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информагентств
Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информагентств - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информагентств
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн – РИА Новости. Россия и Вьетнам сохраняют отношения дружбы и сотрудничества, страны имеют много совместных проектов, в том числе в энергетике, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в рамках ПМЭФ.
«
"Отношения дружбы, сотрудничества (между Россией и Вьетнамом - ред.) сохраняются. У нас много хороших проектов, я уж не говорю про известный Тропический центр и про энергетику, где мы работаем и на территории Вьетнама, и на территории Российской Федерации совместно", - сказал он.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Петербургский международный экономический форум
Вчера, 00:15
 
ПМЭФ-2025РоссияВьетнамВладимир ПутинЭкономика
 
 
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