https://ria.ru/20250618/putin-2023727296.html
Путин рассказал о совместных проектах России и Вьетнама
Путин рассказал о совместных проектах России и Вьетнама - РИА Новости, 18.06.2025
Путин рассказал о совместных проектах России и Вьетнама
Россия и Вьетнам сохраняют отношения дружбы и сотрудничества, страны имеют много совместных проектов, в том числе в энергетике, сообщил президент России... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T23:47:00+03:00
2025-06-18T23:47:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн – РИА Новости. Россия и Вьетнам сохраняют отношения дружбы и сотрудничества, страны имеют много совместных проектов, в том числе в энергетике, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в рамках ПМЭФ."Отношения дружбы, сотрудничества (между Россией и Вьетнамом - ред.) сохраняются. У нас много хороших проектов, я уж не говорю про известный Тропический центр и про энергетику, где мы работаем и на территории Вьетнама, и на территории Российской Федерации совместно", - сказал он.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вьетнам, владимир путин, экономика
ПМЭФ-2025, Россия, Вьетнам, Владимир Путин, Экономика
Путин рассказал о совместных проектах России и Вьетнама
Путин: РФ и Вьетнам имеют много совместных проектов, в том числе в энергетике