Рейтинг@Mail.ru
Архив новостей за 02.09.2024 - РИА Новости
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на

Архив за 02.09.2024

Зенитный ракетный комплексНад Брянской областью уничтожили БПЛА самолетного типа
2 сентября 2024, 23:57
872
Еще
Брянская областьСпециальная военная операция на УкраинеАлександр БогомазВооруженные силы УкраиныУкраина
Логотип РоснефтиГермания продлила внешнее управление активами "Роснефти"
2 сентября 2024, 23:48
3288
Еще
ЭкономикаГерманияБерлин (город)КарлсруэРоснефть
Ирина ХромачеваХромачева и Данилина пробились в четвертьфинал парного турнира US Open
2 сентября 2024, 23:43
198
Еще
ТеннисСпортКазахстанСШАНью-Йорк (город)Людмила КиченокИрина ХромачёваЕлена ОстапенкоОткрытый чемпионат США по теннису (US Open)
Пропалестинская акция в Нью-ЙоркеТысячи пропалестинских активистов вышли на демонстрацию в Нью-Йорке
2 сентября 2024, 23:41
12016
Еще
В миреПалестинаНью-Йорк (город)Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуСША
Место утечки на газопроводе Северный потокФРГ надеется на поддержку Киева в расследовании по "Северным потокам"
2 сентября 2024, 23:34
26432
Еще
В миреГерманияРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковГенеральная прокуратура РФСеверный потокСеверный поток — 2
Люди на улице в городе ЗапорожьеУкраинские СМИ сообщили о взрыве в подконтрольном Киеву Запорожье
2 сентября 2024, 23:23
1665
Еще
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевЗапорожьеЗапорожская область
Место ДТП, где пикап Toyota Hilux протаранил автомобиль ДПС в Великом Новгороде. 2 сентября 2024В Великом Новгороде пикап протаранил автомобиль ДПС
2 сентября 2024, 23:21
1552
Еще
ПроисшествияАвтоВеликий НовгородГИБДД МВД РФМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Toyota Corolla
Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожараВ Петербурге загорелось складское помещение
2 сентября 2024, 23:19
10216
Еще
ПроисшествияПетродворцовый районСанкт-ПетербургМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Камала ХаррисХаррис сообщили о ДТП с кортежем ее напарника
2 сентября 2024, 23:14
2431
Еще
В миреАвтоСШАМилуокиМиннесотаКамала ХаррисТим УолцДональд ТрампВыборы президента США — 2024
Люди толпятся на станции метро в Харькове во время воздушной тревогиВ пяти украинских областях объявили воздушную тревогу
2 сентября 2024, 23:10
1135
Еще
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияДнепропетровская областьУкраинаДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
Губернатор Миннесоты Тим Уолц Байден позвонил кандидату в вице-президенты Уолцу после ДТП его кортежа
2 сентября 2024, 23:07
1231
Еще
В миреАвтоСШАМилуокиМиннесотаТим УолцКамала ХаррисДжо Байден
Владимир КудрицкийНа Украине уволили главу "Укрэнерго"
2 сентября 2024, 23:06
20261
Еще
В миреЖКХВладимир ЗеленскийУкрэнергоВерховная Рада УкраиныУкраина
Бойцы-хуситыХуситы атаковали судно Blue Lagoon I в Красном море
2 сентября 2024, 23:05
3710
Еще
В миреКрасное мореЙеменОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Турнир US Open - кортМатчи US Open прерывали из-за пожарной тревоги
2 сентября 2024, 23:04
673
Еще
ТеннисСпортНью-Йорк (город)Даниил МедведевСШАОткрытый чемпионат США по теннису (US Open)
Даниил МедведевМедведев вышел в четвертьфинал US Open
2 сентября 2024, 23:03
2387
Еще
ТеннисСпортСШАНью-Йорк (город)Даниил МедведевЯнник СиннерТомми ПолОткрытый чемпионат США по теннису (US Open)
Место пожара в Антрацитовском районе ЛНР. 2 сентября 2024В Антрацитовском районе ЛНР ликвидировали пожар, где погибли два человека
2 сентября 2024, 23:01
671
Еще
Луганская Народная РеспубликаРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Тим Уолц В США кортеж кандидата в вице-президенты попал в ДТП, есть пострадавшие
2 сентября 2024, 22:57
9008
Еще
В миреАвтоСШАМилуокиМиннесотаТим УолцКамала ХаррисДональд Трамп
Последствия обстрела со стороны ВСУВСУ применили натовскую артиллерию при обстреле школы в Горловке
2 сентября 2024, 22:55
1145
Еще
Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловка
Илон МаскМаск может потерять бизнес в Бразилии, пишут СМИ
2 сентября 2024, 22:47
4444
Еще
В миреТехнологииБразилияИлон МаскSpaceX
Посольство России в ВашингтонеВ школе при посольстве России в США прошла торжественная линейка
2 сентября 2024, 22:47
1116
Еще
ОбществоРоссияСШААнатолий Антонов
Еще 20 материалов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала