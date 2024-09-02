https://ria.ru/20240902/dtp-1970107445.html

В Великом Новгороде пикап протаранил автомобиль ДПС

В Великом Новгороде пикап протаранил автомобиль ДПС - РИА Новости, 02.09.2024

В Великом Новгороде пикап протаранил автомобиль ДПС

Пикап Toyota Hilux протаранил автомобиль ДПС в Великом Новгороде, двое сотрудников автоинспекции доставлены в больницу, сообщает пресс-служба управления ГИБДД... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T23:21

2024-09-02T23:21

2024-09-02T23:28

происшествия

авто

великий новгород

гибдд мвд рф

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

toyota corolla

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 2 сен – РИА Новости. Пикап Toyota Hilux протаранил автомобиль ДПС в Великом Новгороде, двое сотрудников автоинспекции доставлены в больницу, сообщает пресс-служба управления ГИБДД по региону. Уточняется, что в понедельник в 19:55 на улице Псковская 57-летний водитель, управляя автомобилем Toyota Hilux, при проезде регулируемого перекрестка на запрещающий сигнал светофора столкнулся с патрульным автомобилем "Лада Веста". В это время машина ДПС под управлением 29-летнего сотрудника автоинспекции двигалась со световым и звуковым сигналом, спеша на место аварии в Псковском микрорайоне. В итоге патрульная машина сама попала в ДТП. "В результате ДТП водитель и пассажир, 26-летний молодой человек, патрульного автомобиля "Лада" с телесными повреждениями доставлены бригадой скорой медицинской помощи в Новгородскую областную клиническую больницу ", - говорится в сообщении. Как сообщают очевидцы в соцсетях, вызволить одного из автоинспекторов из машины удалось только с помощью спецтехники. Отмечается, что на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, МЧС и следственно-оперативная группа.

https://ria.ru/20240619/dtp-1954091402.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, авто, великий новгород, гибдд мвд рф, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), toyota corolla