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В Великом Новгороде пикап протаранил автомобиль ДПС - РИА Новости, 02.09.2024
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23:21 02.09.2024 (обновлено: 23:28 02.09.2024)
https://ria.ru/20240902/dtp-1970107445.html
В Великом Новгороде пикап протаранил автомобиль ДПС
В Великом Новгороде пикап протаранил автомобиль ДПС - РИА Новости, 02.09.2024
В Великом Новгороде пикап протаранил автомобиль ДПС
Пикап Toyota Hilux протаранил автомобиль ДПС в Великом Новгороде, двое сотрудников автоинспекции доставлены в больницу, сообщает пресс-служба управления ГИБДД... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T23:21
2024-09-02T23:28
происшествия
авто
великий новгород
гибдд мвд рф
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
toyota corolla
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 2 сен – РИА Новости. Пикап Toyota Hilux протаранил автомобиль ДПС в Великом Новгороде, двое сотрудников автоинспекции доставлены в больницу, сообщает пресс-служба управления ГИБДД по региону. Уточняется, что в понедельник в 19:55 на улице Псковская 57-летний водитель, управляя автомобилем Toyota Hilux, при проезде регулируемого перекрестка на запрещающий сигнал светофора столкнулся с патрульным автомобилем "Лада Веста". В это время машина ДПС под управлением 29-летнего сотрудника автоинспекции двигалась со световым и звуковым сигналом, спеша на место аварии в Псковском микрорайоне. В итоге патрульная машина сама попала в ДТП. "В результате ДТП водитель и пассажир, 26-летний молодой человек, патрульного автомобиля "Лада" с телесными повреждениями доставлены бригадой скорой медицинской помощи в Новгородскую областную клиническую больницу ", - говорится в сообщении. Как сообщают очевидцы в соцсетях, вызволить одного из автоинспекторов из машины удалось только с помощью спецтехники. Отмечается, что на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, МЧС и следственно-оперативная группа.
https://ria.ru/20240619/dtp-1954091402.html
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происшествия, авто, великий новгород, гибдд мвд рф, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), toyota corolla
Происшествия, Авто, Великий Новгород, ГИБДД МВД РФ, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Toyota Corolla
В Великом Новгороде пикап протаранил автомобиль ДПС

В Великом Новгороде пикап протаранил автомобиль ДПС, пострадали 2 автоинспектора

© Fotolia / O.FarionАвтомобиль дорожно-патрульной службы
Автомобиль дорожно-патрульной службы - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© Fotolia / O.Farion
Автомобиль дорожно-патрульной службы. Архивное фото
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 2 сен – РИА Новости. Пикап Toyota Hilux протаранил автомобиль ДПС в Великом Новгороде, двое сотрудников автоинспекции доставлены в больницу, сообщает пресс-служба управления ГИБДД по региону.
Уточняется, что в понедельник в 19:55 на улице Псковская 57-летний водитель, управляя автомобилем Toyota Hilux, при проезде регулируемого перекрестка на запрещающий сигнал светофора столкнулся с патрульным автомобилем "Лада Веста". В это время машина ДПС под управлением 29-летнего сотрудника автоинспекции двигалась со световым и звуковым сигналом, спеша на место аварии в Псковском микрорайоне. В итоге патрульная машина сама попала в ДТП.
«
"В результате ДТП водитель и пассажир, 26-летний молодой человек, патрульного автомобиля "Лада" с телесными повреждениями доставлены бригадой скорой медицинской помощи в Новгородскую областную клиническую больницу ", - говорится в сообщении.
Как сообщают очевидцы в соцсетях, вызволить одного из автоинспекторов из машины удалось только с помощью спецтехники.
Отмечается, что на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, МЧС и следственно-оперативная группа.
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ПроисшествияАвтоВеликий НовгородГИБДД МВД РФМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Toyota Corolla
 
 
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