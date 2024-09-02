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В Антрацитовском районе ЛНР ликвидировали пожар, где погибли два человека - РИА Новости, 02.09.2024
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23:01 02.09.2024
https://ria.ru/20240902/pozhar-1970105547.html
В Антрацитовском районе ЛНР ликвидировали пожар, где погибли два человека
В Антрацитовском районе ЛНР ликвидировали пожар, где погибли два человека - РИА Новости, 02.09.2024
В Антрацитовском районе ЛНР ликвидировали пожар, где погибли два человека
Пожар в Антрацитовском районе ЛНР, в котором погибли два человека, полностью ликвидирован, сообщает МЧС России. РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T23:01
2024-09-02T23:01
луганская народная республика
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Пожар в Антрацитовском районе ЛНР, в котором погибли два человека, полностью ликвидирован, сообщает МЧС России. Ранее в поселке городского типа Боково-Платово в ЛНР загорелась сухая растительность на 300 гектаров, огонь повредил 41 частный дом, 2 барака, 86 построек, автомобиль. Спецтранспортом эвакуированы 32 жителя в пункт временного размещения. При пожаре два человека погибли, трое пострадали. "В Антрацитовском районе Луганской Народной Республики пожар полностью ликвидирован", - говорится в сообщении МЧС.
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луганская народная республика, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Луганская Народная Республика, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Антрацитовском районе ЛНР ликвидировали пожар, где погибли два человека

В Антрацитовском районе ЛНР полностью ликвидировали пожар, где погибли люди

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкСотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара
Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Пожар в Антрацитовском районе ЛНР, в котором погибли два человека, полностью ликвидирован, сообщает МЧС России.
Ранее в поселке городского типа Боково-Платово в ЛНР загорелась сухая растительность на 300 гектаров, огонь повредил 41 частный дом, 2 барака, 86 построек, автомобиль. Спецтранспортом эвакуированы 32 жителя в пункт временного размещения. При пожаре два человека погибли, трое пострадали.
"В Антрацитовском районе Луганской Народной Республики пожар полностью ликвидирован", - говорится в сообщении МЧС.
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
В Энгельсском районе Саратовской области полностью ликвидировали пожар
Вчера, 21:30
 
Луганская Народная РеспубликаРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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