https://ria.ru/20240902/pozhar-1970105547.html
В Антрацитовском районе ЛНР ликвидировали пожар, где погибли два человека
В Антрацитовском районе ЛНР ликвидировали пожар, где погибли два человека - РИА Новости, 02.09.2024
В Антрацитовском районе ЛНР ликвидировали пожар, где погибли два человека
Пожар в Антрацитовском районе ЛНР, в котором погибли два человека, полностью ликвидирован, сообщает МЧС России. РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T23:01
2024-09-02T23:01
2024-09-02T23:01
луганская народная республика
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Пожар в Антрацитовском районе ЛНР, в котором погибли два человека, полностью ликвидирован, сообщает МЧС России. Ранее в поселке городского типа Боково-Платово в ЛНР загорелась сухая растительность на 300 гектаров, огонь повредил 41 частный дом, 2 барака, 86 построек, автомобиль. Спецтранспортом эвакуированы 32 жителя в пункт временного размещения. При пожаре два человека погибли, трое пострадали. "В Антрацитовском районе Луганской Народной Республики пожар полностью ликвидирован", - говорится в сообщении МЧС.
https://ria.ru/20240902/pozhar-1970099644.html
луганская народная республика
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луганская народная республика, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Луганская Народная Республика, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Антрацитовском районе ЛНР ликвидировали пожар, где погибли два человека
В Антрацитовском районе ЛНР полностью ликвидировали пожар, где погибли люди