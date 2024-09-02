https://ria.ru/20240902/demonstratsiya-1970108274.html

Тысячи пропалестинских активистов вышли на демонстрацию в Нью-Йорке

Тысячи пропалестинских активистов вышли на демонстрацию в Нью-Йорке - РИА Новости, 02.09.2024

Тысячи пропалестинских активистов вышли на демонстрацию в Нью-Йорке

Несколько тысяч человек вышли в понедельник на пропалестинскую демонстрацию в Нью-Йорке в США, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T23:41

2024-09-02T23:41

2024-09-02T23:41

в мире

палестина

нью-йорк (город)

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

сша

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НЬЮ-ЙОРК, 2 авг - РИА Новости. Несколько тысяч человек вышли в понедельник на пропалестинскую демонстрацию в Нью-Йорке в США, передает корреспондент РИА Новости. По состоянию на 15.30 (22.30 мск) протестующие идут маршем по пятой авеню в сторону Вашингтон-Сквер-парк, их сопровождают множественные патрули полиции. Демонстрация, по наблюдению журналиста агентства, проходит мирно. Полиция пока не вмешивается. Многие из активистов пришли с флагами Палестины и плакатами в поддержку прекращения огня в анклаве.

https://ria.ru/20240902/konflikt-1915630213.html

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нью-йорк (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, палестина, нью-йорк (город), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сша