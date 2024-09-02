https://ria.ru/20240902/demonstratsiya-1970108274.html
Тысячи пропалестинских активистов вышли на демонстрацию в Нью-Йорке
Тысячи пропалестинских активистов вышли на демонстрацию в Нью-Йорке - РИА Новости, 02.09.2024
Тысячи пропалестинских активистов вышли на демонстрацию в Нью-Йорке
Несколько тысяч человек вышли в понедельник на пропалестинскую демонстрацию в Нью-Йорке в США, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T23:41
2024-09-02T23:41
2024-09-02T23:41
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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НЬЮ-ЙОРК, 2 авг - РИА Новости. Несколько тысяч человек вышли в понедельник на пропалестинскую демонстрацию в Нью-Йорке в США, передает корреспондент РИА Новости. По состоянию на 15.30 (22.30 мск) протестующие идут маршем по пятой авеню в сторону Вашингтон-Сквер-парк, их сопровождают множественные патрули полиции. Демонстрация, по наблюдению журналиста агентства, проходит мирно. Полиция пока не вмешивается. Многие из активистов пришли с флагами Палестины и плакатами в поддержку прекращения огня в анклаве.
https://ria.ru/20240902/konflikt-1915630213.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, палестина, нью-йорк (город), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сша
В мире, Палестина, Нью-Йорк (город), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, США
Тысячи пропалестинских активистов вышли на демонстрацию в Нью-Йорке
Несколько тысяч человек вышли на пропалестинскую демонстрацию в Нью-Йорке