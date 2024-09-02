Маск может потерять бизнес в Бразилии, пишут СМИ
G1: Starlink Маска может потерять разрешение на оказание услуг в Бразилии
© AP Photo / Kirsty WigglesworthИлон Маск
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Илон Маск. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 2 сен - РИА Новости. Компания Starlink миллиардера Илона Маска может потерять разрешение на оказание услуг в Бразилии в случае невыполнения предпринимателем требования судьи по блокировке доступа к соцсети X, информирует новостной портал G1.
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"Глава национального агентства телекоммуникаций Карлос Байгорри сообщил, что Starlink может потерять разрешение на предоставление услуг в Бразилии в случае, если подтвердится, что компания не выполняет распоряжение судьи Алешандри ди Мораиса по блокировке доступа к X", - говорится в сообщении.
Ранее Байгорри в интервью TV Globo заявил, что Starlink не будет выполнять решение судьи и не станет блокировать доступ к X своим пользователям в Бразилии. На территории Бразилии у Starlink более 200 тысяч клиентов.
Судья Верховного федерального суда Бразилии Алешандри ди Мораис 30 августа принял решение о приостановке работы X в стране из-за отказа Маска назначить нового юридического представителя соцсети. Кроме того, судья ранее по той же причине заморозил счета Starlink в Бразилии. В понедельник Верховный суд подтвердил решение Мораиса по приостановлению работы X. При этом Илон Маск подчеркивал, что принадлежащие ему соцсеть Х и входящая в SpaceX компания Starlink – две юридически разных фирмы, поэтому решение суда Бразилии заморозить счета последней незаконно.
В Бразилии заморозили счета компании Маска Starlink
29 августа, 21:21