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Маск может потерять бизнес в Бразилии, пишут СМИ - РИА Новости, 02.09.2024
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22:47 02.09.2024 (обновлено: 22:57 02.09.2024)
https://ria.ru/20240902/mask-1970104625.html
Маск может потерять бизнес в Бразилии, пишут СМИ
Маск может потерять бизнес в Бразилии, пишут СМИ - РИА Новости, 02.09.2024
Маск может потерять бизнес в Бразилии, пишут СМИ
Компания Starlink миллиардера Илона Маска может потерять разрешение на оказание услуг в Бразилии в случае невыполнения предпринимателем требования судьи по... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T22:47
2024-09-02T22:57
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БУЭНОС-АЙРЕС, 2 сен - РИА Новости. Компания Starlink миллиардера Илона Маска может потерять разрешение на оказание услуг в Бразилии в случае невыполнения предпринимателем требования судьи по блокировке доступа к соцсети X, информирует новостной портал G1. "Глава национального агентства телекоммуникаций Карлос Байгорри сообщил, что Starlink может потерять разрешение на предоставление услуг в Бразилии в случае, если подтвердится, что компания не выполняет распоряжение судьи Алешандри ди Мораиса по блокировке доступа к X", - говорится в сообщении. Ранее Байгорри в интервью TV Globo заявил, что Starlink не будет выполнять решение судьи и не станет блокировать доступ к X своим пользователям в Бразилии. На территории Бразилии у Starlink более 200 тысяч клиентов. Судья Верховного федерального суда Бразилии Алешандри ди Мораис 30 августа принял решение о приостановке работы X в стране из-за отказа Маска назначить нового юридического представителя соцсети. Кроме того, судья ранее по той же причине заморозил счета Starlink в Бразилии. В понедельник Верховный суд подтвердил решение Мораиса по приостановлению работы X. При этом Илон Маск подчеркивал, что принадлежащие ему соцсеть Х и входящая в SpaceX компания Starlink – две юридически разных фирмы, поэтому решение суда Бразилии заморозить счета последней незаконно.
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в мире, технологии, бразилия, илон маск, spacex
В мире, Технологии, Бразилия, Илон Маск, SpaceX
Маск может потерять бизнес в Бразилии, пишут СМИ

G1: Starlink Маска может потерять разрешение на оказание услуг в Бразилии

© AP Photo / Kirsty WigglesworthИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Илон Маск. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 2 сен - РИА Новости. Компания Starlink миллиардера Илона Маска может потерять разрешение на оказание услуг в Бразилии в случае невыполнения предпринимателем требования судьи по блокировке доступа к соцсети X, информирует новостной портал G1.
«
"Глава национального агентства телекоммуникаций Карлос Байгорри сообщил, что Starlink может потерять разрешение на предоставление услуг в Бразилии в случае, если подтвердится, что компания не выполняет распоряжение судьи Алешандри ди Мораиса по блокировке доступа к X", - говорится в сообщении.
Ранее Байгорри в интервью TV Globo заявил, что Starlink не будет выполнять решение судьи и не станет блокировать доступ к X своим пользователям в Бразилии. На территории Бразилии у Starlink более 200 тысяч клиентов.
Судья Верховного федерального суда Бразилии Алешандри ди Мораис 30 августа принял решение о приостановке работы X в стране из-за отказа Маска назначить нового юридического представителя соцсети. Кроме того, судья ранее по той же причине заморозил счета Starlink в Бразилии. В понедельник Верховный суд подтвердил решение Мораиса по приостановлению работы X. При этом Илон Маск подчеркивал, что принадлежащие ему соцсеть Х и входящая в SpaceX компания Starlink – две юридически разных фирмы, поэтому решение суда Бразилии заморозить счета последней незаконно.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
В Бразилии заморозили счета компании Маска Starlink
29 августа, 21:21
 
В миреТехнологииБразилияИлон МаскSpaceX
 
 
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