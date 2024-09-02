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Маск может потерять бизнес в Бразилии, пишут СМИ

Маск может потерять бизнес в Бразилии, пишут СМИ - РИА Новости, 02.09.2024

Маск может потерять бизнес в Бразилии, пишут СМИ

Компания Starlink миллиардера Илона Маска может потерять разрешение на оказание услуг в Бразилии в случае невыполнения предпринимателем требования судьи по... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T22:47

2024-09-02T22:47

2024-09-02T22:57

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БУЭНОС-АЙРЕС, 2 сен - РИА Новости. Компания Starlink миллиардера Илона Маска может потерять разрешение на оказание услуг в Бразилии в случае невыполнения предпринимателем требования судьи по блокировке доступа к соцсети X, информирует новостной портал G1. "Глава национального агентства телекоммуникаций Карлос Байгорри сообщил, что Starlink может потерять разрешение на предоставление услуг в Бразилии в случае, если подтвердится, что компания не выполняет распоряжение судьи Алешандри ди Мораиса по блокировке доступа к X", - говорится в сообщении. Ранее Байгорри в интервью TV Globo заявил, что Starlink не будет выполнять решение судьи и не станет блокировать доступ к X своим пользователям в Бразилии. На территории Бразилии у Starlink более 200 тысяч клиентов. Судья Верховного федерального суда Бразилии Алешандри ди Мораис 30 августа принял решение о приостановке работы X в стране из-за отказа Маска назначить нового юридического представителя соцсети. Кроме того, судья ранее по той же причине заморозил счета Starlink в Бразилии. В понедельник Верховный суд подтвердил решение Мораиса по приостановлению работы X. При этом Илон Маск подчеркивал, что принадлежащие ему соцсеть Х и входящая в SpaceX компания Starlink – две юридически разных фирмы, поэтому решение суда Бразилии заморозить счета последней незаконно.

https://ria.ru/20240829/starlink-1969336706.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, технологии, бразилия, илон маск, spacex