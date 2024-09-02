https://ria.ru/20240902/bespilotnik-1970108821.html

Над Брянской областью уничтожили БПЛА самолетного типа

Над Брянской областью уничтожили БПЛА самолетного типа - РИА Новости, 03.09.2024

Над Брянской областью уничтожили БПЛА самолетного типа

БПЛА самолетного типа уничтожен в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-02T23:57

2024-09-02T23:57

2024-09-03T00:00

брянская область

специальная военная операция на украине

александр богомаз

вооруженные силы украины

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/07/1964743697_0:277:3149:2048_1920x0_80_0_0_2ea560770ab6218ba2b6df400ebe9aa5.jpg

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. БПЛА самолетного типа уничтожен в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. "Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО Министерства обороны РФ", - написал он в своем Telegram-канале.Губернатор добавил, что пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте.

https://ria.ru/20240830/kursk-1969326854.html

брянская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

брянская область, александр богомаз, вооруженные силы украины, украина