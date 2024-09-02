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Над Брянской областью уничтожили БПЛА самолетного типа
Над Брянской областью уничтожили БПЛА самолетного типа - РИА Новости, 03.09.2024
Над Брянской областью уничтожили БПЛА самолетного типа
БПЛА самолетного типа уничтожен в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-02T23:57
2024-09-02T23:57
2024-09-03T00:00
брянская область
специальная военная операция на украине
александр богомаз
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. БПЛА самолетного типа уничтожен в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. "Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО Министерства обороны РФ", - написал он в своем Telegram-канале.Губернатор добавил, что пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте.
https://ria.ru/20240830/kursk-1969326854.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянская область, александр богомаз, вооруженные силы украины, украина
Брянская область, Специальная военная операция на Украине, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины, Украина
Над Брянской областью уничтожили БПЛА самолетного типа
Богомаз: силы ПВО уничтожили беспилотник самолетного типа над Брянской областью