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Хуситы атаковали судно Blue Lagoon I в Красном море
Хуситы атаковали судно Blue Lagoon I в Красном море - РИА Новости, 02.09.2024
Хуситы атаковали судно Blue Lagoon I в Красном море
Бойцы йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы) атаковали ракетами и беспилотниками судно Blue Lagoon I в Красном море, сообщается в заявлении движения в... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T23:05
2024-09-02T23:05
2024-09-02T23:05
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йемен
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БЕЙРУТ, 2 сен - РИА Новости. Бойцы йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы) атаковали ракетами и беспилотниками судно Blue Lagoon I в Красном море, сообщается в заявлении движения в понедельник. "Вооруженные силы Йемена реализовали атаку на судно Blue Lagoon I в Красном море, применив беспилотники и ракеты", - говорится в заявлении движения.
https://ria.ru/20240827/lavrov-1968759652.html
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в мире, красное море, йемен, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Красное море, Йемен, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Хуситы атаковали судно Blue Lagoon I в Красном море
Хуситы атаковали ракетами и беспилотниками судно Blue Lagoon I в Красном море