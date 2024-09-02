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Хуситы атаковали судно Blue Lagoon I в Красном море - РИА Новости, 02.09.2024
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23:05 02.09.2024
https://ria.ru/20240902/husity-1970106373.html
Хуситы атаковали судно Blue Lagoon I в Красном море
Хуситы атаковали судно Blue Lagoon I в Красном море - РИА Новости, 02.09.2024
Хуситы атаковали судно Blue Lagoon I в Красном море
Бойцы йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы) атаковали ракетами и беспилотниками судно Blue Lagoon I в Красном море, сообщается в заявлении движения в... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T23:05
2024-09-02T23:05
в мире
красное море
йемен
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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БЕЙРУТ, 2 сен - РИА Новости. Бойцы йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы) атаковали ракетами и беспилотниками судно Blue Lagoon I в Красном море, сообщается в заявлении движения в понедельник. "Вооруженные силы Йемена реализовали атаку на судно Blue Lagoon I в Красном море, применив беспилотники и ракеты", - говорится в заявлении движения.
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в мире, красное море, йемен, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Красное море, Йемен, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Хуситы атаковали судно Blue Lagoon I в Красном море

Хуситы атаковали ракетами и беспилотниками судно Blue Lagoon I в Красном море

© AP PhotoБойцы-хуситы
Бойцы-хуситы - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© AP Photo
Бойцы-хуситы. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЙРУТ, 2 сен - РИА Новости. Бойцы йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы) атаковали ракетами и беспилотниками судно Blue Lagoon I в Красном море, сообщается в заявлении движения в понедельник.
«
"Вооруженные силы Йемена реализовали атаку на судно Blue Lagoon I в Красном море, применив беспилотники и ракеты", - говорится в заявлении движения.
Сергей Лаврова - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
Россия выступает за обеспечение безопасности в Красном море, заявил Лавров
27 августа, 15:01
 
В миреКрасное мореЙеменОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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