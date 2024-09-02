https://ria.ru/20240902/husity-1970106373.html

Хуситы атаковали судно Blue Lagoon I в Красном море

Хуситы атаковали судно Blue Lagoon I в Красном море - РИА Новости, 02.09.2024

Хуситы атаковали судно Blue Lagoon I в Красном море

Бойцы йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы) атаковали ракетами и беспилотниками судно Blue Lagoon I в Красном море, сообщается в заявлении движения в... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T23:05

2024-09-02T23:05

2024-09-02T23:05

в мире

красное море

йемен

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0f/1921469258_0:27:3072:1755_1920x0_80_0_0_402459461143d6e28891deeb4afff7a8.jpg

БЕЙРУТ, 2 сен - РИА Новости. Бойцы йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы) атаковали ракетами и беспилотниками судно Blue Lagoon I в Красном море, сообщается в заявлении движения в понедельник. "Вооруженные силы Йемена реализовали атаку на судно Blue Lagoon I в Красном море, применив беспилотники и ракеты", - говорится в заявлении движения.

https://ria.ru/20240827/lavrov-1968759652.html

красное море

йемен

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, красное море, йемен, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году