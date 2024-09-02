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Байден позвонил кандидату в вице-президенты Уолцу после ДТП его кортежа - РИА Новости, 02.09.2024
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23:07 02.09.2024
https://ria.ru/20240902/bajden-1970106676.html
Байден позвонил кандидату в вице-президенты Уолцу после ДТП его кортежа
Байден позвонил кандидату в вице-президенты Уолцу после ДТП его кортежа - РИА Новости, 02.09.2024
Байден позвонил кандидату в вице-президенты Уолцу после ДТП его кортежа
Президент США Джо Байден в курсе автомобильной аварии, произошедшей с кортежем кандидата на пост вице-президента от Демократической партии Тима Уолца и уже... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T23:07
2024-09-02T23:07
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ВАШИНГТОН, 2 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден в курсе автомобильной аварии, произошедшей с кортежем кандидата на пост вице-президента от Демократической партии Тима Уолца и уже провел с ним телефонный звонок, сообщают журналисты пула Белого дома. "Представитель Белого дома Эмили Симонс посетила отсек для прессы во время полета с целью проинформировать пресс-пул, что президент созвонился с губернатором Уолцем из своей кабины борта номер один", - говорится в распространенном сообщении. Как уточняется, Байден хотел лично связаться с Уолцем и его командой после сообщения о столкновении, произошедшем ранее сегодня. Ранее в Белом доме сообщили, что действующего вице-президента США Камалу Харрис также известили о столкновении с участием колонны Уолца и она тоже созвонилась со своим напарником на предстоящих выборах, чтобы узнать детали случившегося. В понедельник часть автомобилей в составе кортежа Уолца попала в аварию в ходе движения колонны на предвыборное мероприятие в американский город Милуоки. По данным газеты The Hill, одним из столкнувшихся автомобилей оказался микроавтобус, в котором находились сопровождающие Уолца журналисты. Представители СМИ в результате столкновения получили ушибы и ссадины, один из них - сотрясение, а один сотрудник избирательного штаба получил перелом руки. Машина, в которой находился губернатор штата Миннесота и напарник действующего вице-президента США Камалы Харрис на предстоящих выборах, не находился ни в одном из столкнувшихся автомобилей колонны и продолжил движение. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, от республиканцев - Дональд Трамп.
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в мире, авто, сша, милуоки, миннесота, тим уолц, камала харрис, джо байден
В мире, Авто, США, Милуоки, Миннесота, Тим Уолц, Камала Харрис, Джо Байден
Байден позвонил кандидату в вице-президенты Уолцу после ДТП его кортежа

Белый дом: Байден позвонил кандидату в вице-президенты Уолцу после ДТП

© AP Photo / Jacquelyn MartinГубернатор Миннесоты Тим Уолц
Губернатор Миннесоты Тим Уолц - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Губернатор Миннесоты Тим Уолц . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 2 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден в курсе автомобильной аварии, произошедшей с кортежем кандидата на пост вице-президента от Демократической партии Тима Уолца и уже провел с ним телефонный звонок, сообщают журналисты пула Белого дома.
«
"Представитель Белого дома Эмили Симонс посетила отсек для прессы во время полета с целью проинформировать пресс-пул, что президент созвонился с губернатором Уолцем из своей кабины борта номер один", - говорится в распространенном сообщении.
Губернатор Миннесоты Тим Уолц - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
В США разгорелся скандал из-за военной службы Уолца
9 августа, 05:54
Как уточняется, Байден хотел лично связаться с Уолцем и его командой после сообщения о столкновении, произошедшем ранее сегодня.
Ранее в Белом доме сообщили, что действующего вице-президента США Камалу Харрис также известили о столкновении с участием колонны Уолца и она тоже созвонилась со своим напарником на предстоящих выборах, чтобы узнать детали случившегося.
В понедельник часть автомобилей в составе кортежа Уолца попала в аварию в ходе движения колонны на предвыборное мероприятие в американский город Милуоки. По данным газеты The Hill, одним из столкнувшихся автомобилей оказался микроавтобус, в котором находились сопровождающие Уолца журналисты. Представители СМИ в результате столкновения получили ушибы и ссадины, один из них - сотрясение, а один сотрудник избирательного штаба получил перелом руки.
Машина, в которой находился губернатор штата Миннесота и напарник действующего вице-президента США Камалы Харрис на предстоящих выборах, не находился ни в одном из столкнувшихся автомобилей колонны и продолжил движение.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, от республиканцев - Дональд Трамп.
Кандидат в вице-президенты от Республиканской партии сенатор Джей Ди Вэнс во время Национального съезда Республиканской партии в Милуоки. 16 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
СМИ: Вэнс проигнорировал звонок Камалы Харрис
16 июля, 04:08
 
В миреАвтоСШАМилуокиМиннесотаТим УолцКамала ХаррисДжо Байден
 
 
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