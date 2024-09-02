Байден позвонил кандидату в вице-президенты Уолцу после ДТП его кортежа
Белый дом: Байден позвонил кандидату в вице-президенты Уолцу после ДТП
© AP Photo / Jacquelyn MartinГубернатор Миннесоты Тим Уолц
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Губернатор Миннесоты Тим Уолц . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 2 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден в курсе автомобильной аварии, произошедшей с кортежем кандидата на пост вице-президента от Демократической партии Тима Уолца и уже провел с ним телефонный звонок, сообщают журналисты пула Белого дома.
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"Представитель Белого дома Эмили Симонс посетила отсек для прессы во время полета с целью проинформировать пресс-пул, что президент созвонился с губернатором Уолцем из своей кабины борта номер один", - говорится в распространенном сообщении.
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Как уточняется, Байден хотел лично связаться с Уолцем и его командой после сообщения о столкновении, произошедшем ранее сегодня.
Ранее в Белом доме сообщили, что действующего вице-президента США Камалу Харрис также известили о столкновении с участием колонны Уолца и она тоже созвонилась со своим напарником на предстоящих выборах, чтобы узнать детали случившегося.
В понедельник часть автомобилей в составе кортежа Уолца попала в аварию в ходе движения колонны на предвыборное мероприятие в американский город Милуоки. По данным газеты The Hill, одним из столкнувшихся автомобилей оказался микроавтобус, в котором находились сопровождающие Уолца журналисты. Представители СМИ в результате столкновения получили ушибы и ссадины, один из них - сотрясение, а один сотрудник избирательного штаба получил перелом руки.
Машина, в которой находился губернатор штата Миннесота и напарник действующего вице-президента США Камалы Харрис на предстоящих выборах, не находился ни в одном из столкнувшихся автомобилей колонны и продолжил движение.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, от республиканцев - Дональд Трамп.
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