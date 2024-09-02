https://ria.ru/20240902/bajden-1970106676.html

Байден позвонил кандидату в вице-президенты Уолцу после ДТП его кортежа

Байден позвонил кандидату в вице-президенты Уолцу после ДТП его кортежа - РИА Новости, 02.09.2024

Байден позвонил кандидату в вице-президенты Уолцу после ДТП его кортежа

Президент США Джо Байден в курсе автомобильной аварии, произошедшей с кортежем кандидата на пост вице-президента от Демократической партии Тима Уолца и уже... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T23:07

2024-09-02T23:07

2024-09-02T23:07

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ВАШИНГТОН, 2 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден в курсе автомобильной аварии, произошедшей с кортежем кандидата на пост вице-президента от Демократической партии Тима Уолца и уже провел с ним телефонный звонок, сообщают журналисты пула Белого дома. "Представитель Белого дома Эмили Симонс посетила отсек для прессы во время полета с целью проинформировать пресс-пул, что президент созвонился с губернатором Уолцем из своей кабины борта номер один", - говорится в распространенном сообщении. Как уточняется, Байден хотел лично связаться с Уолцем и его командой после сообщения о столкновении, произошедшем ранее сегодня. Ранее в Белом доме сообщили, что действующего вице-президента США Камалу Харрис также известили о столкновении с участием колонны Уолца и она тоже созвонилась со своим напарником на предстоящих выборах, чтобы узнать детали случившегося. В понедельник часть автомобилей в составе кортежа Уолца попала в аварию в ходе движения колонны на предвыборное мероприятие в американский город Милуоки. По данным газеты The Hill, одним из столкнувшихся автомобилей оказался микроавтобус, в котором находились сопровождающие Уолца журналисты. Представители СМИ в результате столкновения получили ушибы и ссадины, один из них - сотрясение, а один сотрудник избирательного штаба получил перелом руки. Машина, в которой находился губернатор штата Миннесота и напарник действующего вице-президента США Камалы Харрис на предстоящих выборах, не находился ни в одном из столкнувшихся автомобилей колонны и продолжил движение. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, от республиканцев - Дональд Трамп.

https://ria.ru/20240809/uolts-1965093273.html

https://ria.ru/20240716/smi-1959911548.html

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