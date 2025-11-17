Рейтинг@Mail.ru
Архив новостей за 17.11.2025 - РИА Новости
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на

Архив за 17.11.2025

Аэропорт Кишинева в МолдавииАэропорт Кишинева взял под свой контроль инфраструктуру "Лукойла"
17 ноября 2025, 23:58
1291
Еще
В миреМолдавияКишиневДубайЛУКОЙЛМинистерство финансов СШАЕвросоюзСанкции в отношении России
Тиаго МоттаБывший тренер "Ювентуса" отказался возглавить "Спартак"
17 ноября 2025, 23:58
2192
Еще
ФутболСпортТиагу МоттаИван ЮричСпартак МоскваЮвентусАталантаЛига чемпионов 2025-2026РПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
Президент США Дональд ТрампТрамп заинтересовался, сколько США заработают на ЧМ по футболу
17 ноября 2025, 23:57
4013
Еще
ФутболМеждународная федерация футбола (ФИФА)СпортДональд ТрампДжанни ИнфантиноЧМ по футболу 2026
Вид на Белград, СербияСербия и Россия обновляют храм в память о добровольце войны против османов
17 ноября 2025, 23:54
2157
Еще
РелигияСербияРоссияИспанияНикола СелаковичСергий РадонежскийСербская православная церковьГазпромФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)
Флаг Украины на здании Верховной рады в КиевеУкраинский телеканал сообщил о взрыве в Днепропетровске
17 ноября 2025, 23:49
1344
Еще
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДнепропетровскРоссияУкраинаДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
Григорий ПанинКапитану "Салавата Юлаева" разорвали ухо шайбой
17 ноября 2025, 23:47
465
Еще
ХоккейСпортГригорий ПанинЛокомотив (Ярославль)КХЛ 2025-2026Виктор КозловСалават Юлаев
Вид города РимаВ Италии заявили, что конфликт на Украине не показывает признаков разрядки
17 ноября 2025, 23:46
1242
Еще
В миреИталияУкраинаРоссияВладимир ПутинСерджо МаттареллаСергей ЛавровНАТО
Президент США Дональд ТрампТрамп не сказал, согласовывал бы он с Мексикой действия армии США
17 ноября 2025, 23:46
427
Еще
В миреСШАМексикаДональд Трамп
Президент США Дональд ТрампТрамп заявил, что его устраивает возможность ударов по Мексике
17 ноября 2025, 23:43
1020
Еще
В миреМексикаСШАДональд Трамп
Президент США Дональд ТрампТрамп проводит заседание рабочей группы по подготовке ЧМ-2026
17 ноября 2025, 23:43
249
Еще
ФутболСШАКанадаМексикаДональд ТрампМеждународная федерация футбола (ФИФА)СпортЧМ по футболу 2026
Дональд ТрампТрамп заявил, что был бы горд уничтожить нарколаборатории в Колумбии
17 ноября 2025, 23:40
472
Еще
КолумбияСШАВ миреДональд Трамп
Николас МадуроТрамп заявил, что Мадуро нанес ужасный ущерб США
17 ноября 2025, 23:38
1124
Еще
В миреСШАВенесуэлаДональд ТрампНиколас Мадуро
Президент США Дональд ТрампТрамп заявил, что был бы горд уничтожить нарколаборатории в Колумбии
17 ноября 2025, 23:37
41
Еще
КолумбияВ миреСША
Президент США Дональд ТрампТрамп ответил на вопрос о возможной отправке американских военных в Мексику
17 ноября 2025, 23:36
180
Еще
В мире
Президент США Дональд ТрампТрамп подпишет закон об обнародовании материалов по делу Эпштейна
17 ноября 2025, 23:34
604
Еще
В миреСШАДональд ТрампДжеффри ЭпштейнМартин Лютер Кинг
Плакат с изображением Дональда Трампа и Джеффри ЭпштейнаТрамп прокомментировал свою связь с Эпштейном
17 ноября 2025, 23:32
3429
Еще
В миреСШАФлоридаНью-Йорк (город)Джеффри ЭпштейнДональд Трамп
Польская полиция на месте ЧП на железной дорогеВ Польше возбудили дело о терроризме после взрыва на железной дороге
17 ноября 2025, 23:30
5876
Еще
В миреПольшаУкраинаМазовецкое воеводствоДональд Туск
Военнослужащие Национальной гвардии Трамп готов вновь отправить в Лос-Анджелес нацгвардию
17 ноября 2025, 23:29
407
Еще
В миреЛос-АнджелесСШАДональд Трамп
Американский истребитель-бомбардировщик пятого поколения F-35 Lightning II Трамп подтвердил планы продать Саудовской Аравии истребители F-35
17 ноября 2025, 23:27
653
Еще
В миреСШАЭр-Рияд (город)Дональд ТрампF-35
Президент США Дональд ТрампТрамп рассказал, что до хрипоты кричал на глупых людей
17 ноября 2025, 23:27
684
Еще
В миреСШАДональд Трамп
Еще 20 материалов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала