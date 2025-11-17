https://ria.ru/20251117/svo-2055592694.html
В Италии заявили, что конфликт на Украине не показывает признаков разрядки
Маттарелла: Италия поддерживает Украину в деле защиты ее свободы
РИМ, 17 ноя - РИА Новости. Конфликт на Украине не показывает признаков разрядки, поддержка Италии Киева подтверждается очередным пакетом военной помощи, говорится в коммюнике по итогам заседании верховного совета обороны (ВСО) страны, которое состоялось в понедельник в Риме под председательством президента республики Серджо Маттареллы.
не проявляет признаков разрядки. Совет с обеспокоенностью отмечает решимость России
любой ценой добиваться достижения своих целей территориальной аннексии", - говорится в сообщении канцелярии президента после заседания, в котором приняли участие представители высшего государственного руководства Италии
Верховный совет обороны является конституционным органом Италии, его возглавляет президент республики. В соответствии с законом, принятым в 1950 году во время Корейской войны, совет рассматривает общие и технические вопросы национальной обороны и издает директивы по организации и координации соответствующих мероприятий. В состав совета входят премьер-министр Италии, главы МИД, МВД, минобороны, минфина, минэкономразвития, начальник главного штаба вооруженных сил. Заседания ВСО созываются не реже двух раз в год.
ВСО также отметил важность участия Италии в инициативах Европейского союза и НАТО
по поддержке Киева
и работе по будущему восстановлению Украины.
"Совет подтвердил полную поддержку Италией Украины в деле защиты ее свободы. Двенадцатый декрет о военной помощи соответствует этой цели", - отмечается в документе.
Президент России Владимир Путин
не раз подчеркивал, что для долгосрочного урегулирования украинского кризиса должны быть устранены его первопричины.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров
отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.