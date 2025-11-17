В Италии заявили, что конфликт на Украине не показывает признаков разрядки

РИМ, 17 ноя - РИА Новости. Конфликт на Украине не показывает признаков разрядки, поддержка Италии Киева подтверждается очередным пакетом военной помощи, говорится в коммюнике по итогам заседании верховного совета обороны (ВСО) страны, которое состоялось в понедельник в Риме под председательством президента республики Серджо Маттареллы.

Верховный совет обороны является конституционным органом Италии, его возглавляет президент республики. В соответствии с законом, принятым в 1950 году во время Корейской войны, совет рассматривает общие и технические вопросы национальной обороны и издает директивы по организации и координации соответствующих мероприятий. В состав совета входят премьер-министр Италии, главы МИД, МВД, минобороны, минфина, минэкономразвития, начальник главного штаба вооруженных сил. Заседания ВСО созываются не реже двух раз в год.