Рейтинг@Mail.ru
В Италии заявили, что конфликт на Украине не показывает признаков разрядки - РИА Новости, 17.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:46 17.11.2025
https://ria.ru/20251117/svo-2055592694.html
В Италии заявили, что конфликт на Украине не показывает признаков разрядки
В Италии заявили, что конфликт на Украине не показывает признаков разрядки - РИА Новости, 17.11.2025
В Италии заявили, что конфликт на Украине не показывает признаков разрядки
Конфликт на Украине не показывает признаков разрядки, поддержка Италии Киева подтверждается очередным пакетом военной помощи, говорится в коммюнике по итогам... РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T23:46:00+03:00
2025-11-17T23:46:00+03:00
в мире
италия
украина
россия
владимир путин
серджо маттарелла
сергей лавров
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/14/1967353928_0:149:3111:1899_1920x0_80_0_0_71c026ee82cd363ab4750072ac161373.jpg
https://ria.ru/20251117/mid-2055547850.html
https://ria.ru/20251115/italiya-2055113523.html
италия
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/14/1967353928_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_1fc82f29e8907fe23f5d1965a5964e2b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, италия, украина, россия, владимир путин, серджо маттарелла, сергей лавров, нато
В мире, Италия, Украина, Россия, Владимир Путин, Серджо Маттарелла, Сергей Лавров, НАТО
В Италии заявили, что конфликт на Украине не показывает признаков разрядки

Маттарелла: Италия поддерживает Украину в деле защиты ее свободы

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкВид города Рима
Вид города Рима - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Вид города Рима. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
РИМ, 17 ноя - РИА Новости. Конфликт на Украине не показывает признаков разрядки, поддержка Италии Киева подтверждается очередным пакетом военной помощи, говорится в коммюнике по итогам заседании верховного совета обороны (ВСО) страны, которое состоялось в понедельник в Риме под председательством президента республики Серджо Маттареллы.
"Конфликт на Украине не проявляет признаков разрядки. Совет с обеспокоенностью отмечает решимость России любой ценой добиваться достижения своих целей территориальной аннексии", - говорится в сообщении канцелярии президента после заседания, в котором приняли участие представители высшего государственного руководства Италии.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Интервью Лаврова опубликовали, чтобы спасти лицо Италии, считает Захарова
Вчера, 18:37
Верховный совет обороны является конституционным органом Италии, его возглавляет президент республики. В соответствии с законом, принятым в 1950 году во время Корейской войны, совет рассматривает общие и технические вопросы национальной обороны и издает директивы по организации и координации соответствующих мероприятий. В состав совета входят премьер-министр Италии, главы МИД, МВД, минобороны, минфина, минэкономразвития, начальник главного штаба вооруженных сил. Заседания ВСО созываются не реже двух раз в год.
ВСО также отметил важность участия Италии в инициативах Европейского союза и НАТО по поддержке Киева и работе по будущему восстановлению Украины.
"Совет подтвердил полную поддержку Италией Украины в деле защиты ее свободы. Двенадцатый декрет о военной помощи соответствует этой цели", - отмечается в документе.
Президент России Владимир Путин не раз подчеркивал, что для долгосрочного урегулирования украинского кризиса должны быть устранены его первопричины.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Глава МИД Италии Антонио Таяни - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
СМИ: в правительстве Италии разразился скандал из-за Украины
15 ноября, 03:56
 
В миреИталияУкраинаРоссияВладимир ПутинСерджо МаттареллаСергей ЛавровНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала