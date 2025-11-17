Рейтинг@Mail.ru
Трамп проводит заседание рабочей группы по подготовке ЧМ-2026
Футбол
 
23:43 17.11.2025 (обновлено: 23:51 17.11.2025)
Трамп проводит заседание рабочей группы по подготовке ЧМ-2026
Трамп проводит заседание рабочей группы по подготовке ЧМ-2026
сша, канада, мексика, дональд трамп, международная федерация футбола (фифа), спорт, чемпионат мира по футболу 2026
Футбол, США, Канада, Мексика, Дональд Трамп, Международная федерация футбола (ФИФА), Спорт, Чемпионат мира по футболу 2026
Трамп проводит заседание рабочей группы по подготовке ЧМ-2026

Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 17 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп проводит в Белом доме заседание рабочей группы по подготовке чемпионата мира по футболу 2026 года, американский лидер ранее сомневался, что некоторые города безопасны для матчей.
ЧМ-2026 года впервые состоится с участием 48 национальных команд и станет первым, который пройдет на территории трех стран. Турнир в США, Канаде и Мексике пройдет с 11 июня по 19 июля.
Трамп допускал, что может пригласить на чемпионат в США российского коллегу Владимира Путина, в Кремле РИА Новости сказали, что такая поездка возможна.
Ранее президент США заявил, что билеты на мундиаль продаются рекордными темпами. При этом Трамп высказывал сомнения в готовности некоторых городов проводить матчи. Он обещал, что чемпионат будет безопасным, а лишиться права принимать его могут, например, Сиэтл и Сан-Франциско, которые не поддерживают иммиграционную политику его администрации. Американская часть турнира должна пройти в 11 городах. Они связаны с ФИФА контрактами, которые не допускают обычного расторжения.
Футбол в США называют соккером, большой популярностью он не пользуется, в отличие от национальной версии, в которую в основном играют руками, а также баскетбола и бейсбола. При этом в Штатах играет один из самых известных в мире спортсменов, чемпион мира аргентинец Лионель Месси, который выступает за клуб в Майами. Даже масштабы предстоящего чемпионата Трамп измерял событиями в американском футболе, обещая "Супербоул" — финал национальной лиги и самое популярное спортивное событие в Штатах — каждый день в течение месяца.
Трамп заявил, что может поменять города ЧМ-2026
Трамп заявил, что может поменять города ЧМ-2026
26 сентября, 11:40
 
Заголовок открываемого материала
