Трамп готов вновь отправить в Лос-Анджелес нацгвардию
23:29 17.11.2025 (обновлено: 23:49 17.11.2025)
Трамп готов вновь отправить в Лос-Анджелес нацгвардию
Президент США Дональд Трамп заявил, что готов помочь Лос-Анджелесу победить преступность, отправив туда национальную гвардию. РИА Новости, 17.11.2025
Трамп готов вновь отправить в Лос-Анджелес нацгвардию

Трамп: если Лос-Анджелесу понадобится помощь, правительство пришлет нацгвардию

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВоеннослужащие Национальной гвардии
Военнослужащие Национальной гвардии . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 17 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что готов помочь Лос-Анджелесу победить преступность, отправив туда национальную гвардию.
"Я люблю Лос-Анджелес. Если им понадобится помощь, я с удовольствием пришлю национальную гвардию или кого-нибудь еще, кто им поможет", - заявил Трамп в Белом доме на заседании рабочей группы по подготовке Чемпионата мира по футболу 2026 года.
Он также потребовал, что Лос-Анджелес должен быть полностью безопасным, чтобы принимать матчи ЧМ-2026.
Военнослужащие Национальной гвардии - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
Пентагон отзывает бойцов нацгвардии из Чикаго и Портленда, сообщает NYT
16 ноября, 19:11
 
