Трамп готов вновь отправить в Лос-Анджелес нацгвардию
Президент США Дональд Трамп заявил, что готов помочь Лос-Анджелесу победить преступность, отправив туда национальную гвардию. РИА Новости, 17.11.2025
