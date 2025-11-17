Рейтинг@Mail.ru
Трамп прокомментировал свою связь с Эпштейном - РИА Новости, 17.11.2025
23:32 17.11.2025
https://ria.ru/20251117/tramp-2055591316.html
Трамп прокомментировал свою связь с Эпштейном
Трамп прокомментировал свою связь с Эпштейном - РИА Новости, 17.11.2025
Трамп прокомментировал свою связь с Эпштейном
Президент США Дональд Трамп вновь выразил уверенность в том, что в деле покойного финансиста Джеффри Эпштейна ему скрывать нечего. РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T23:32:00+03:00
2025-11-17T23:32:00+03:00
в мире
сша
флорида
нью-йорк (город)
джеффри эпштейн
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029874328_0:19:3072:1746_1920x0_80_0_0_c35fb42f834992437f7f8a6a4ab459bd.jpg
https://ria.ru/20251116/epshteyn-2055335695.html
сша
флорида
нью-йорк (город)
в мире, сша, флорида, нью-йорк (город), джеффри эпштейн, дональд трамп
В мире, США, Флорида, Нью-Йорк (город), Джеффри Эпштейн, Дональд Трамп
Трамп прокомментировал свою связь с Эпштейном

Трамп заявил, что ему в деле Эпштейна скрывать нечего

© AP Photo / Thomas Krych
Плакат с изображением Дональда Трампа и Джеффри Эпштейна - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© AP Photo / Thomas Krych
Плакат с изображением Дональда Трампа и Джеффри Эпштейна. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 17 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп вновь выразил уверенность в том, что в деле покойного финансиста Джеффри Эпштейна ему скрывать нечего.
"Мы не имеем никакого отношения к Эпштейну… Все его друзья были демократами", - сказал Трамп журналистам во время мероприятия с руководством ФИФА в Белом доме.
Эпштейну в 2019 году предъявили обвинения в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По данным обвинителей, в период с 2002 по 2005 год он вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличных, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
Эпштейн был найден мертвым в тюремной камере в 2019 году, ожидая суда по обвинению в секс-торговле. Разбирательство показало, что финансист покончил жизнь самоубийством. При этом в СМИ давно распространяются конспирологические теории о его смерти, связанные в том числе с тем, что на опубликованных властями США записях камер видеонаблюдения в день смерти Эпштейна якобы была вырезана пара минут.
Джеффри Эпштейн - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
Эпштейн в письмах критиковал антироссийскую теорию заговора, пишут СМИ
16 ноября, 20:31
 
В миреСШАФлоридаНью-Йорк (город)Джеффри ЭпштейнДональд Трамп
 
 
