Сербия и Россия обновляют храм в память о добровольце войны против османов

ГОРНИ-АДРОВАЦ (Сербия), 17 ноя - РИА Новости. Обновление храма Святой Троицы в память об известном российском добровольце войны против Османской империи 1876-78 годов Николая Раевского сейчас активно ведется Россией и Сербией, чтобы завершить к 150-летию его гибели и годовщине начала конфликта, сообщил РИА Новости координатор строительства Нишской епархии Сербской православной церкви протонаместник Синиша Никитович.

Храм Святой Троицы в селе Горни-Адровац на месте гибели полковника Раевского, рожденного 17 ноября 1839 года, является памятником культуры Сербии . Последний раз частичный ремонт производился 20-30 лет назад, три года назад решили провести полное обновление.

"Это братский проект Сербии и России , который мы должны довести до конца, обновить и сохранить храм и показать нашу братскую любовь, потому что полковник Николай Николаевич положил свою жизнь здесь. Мы делаем все от нас зависящее, чтобы завершить работы вовремя, к 150-летию гибели Николая Раевского", - сказал агентству отец Синиша и отметил личные усилия митрополита Нишского Арсения по продвижению и помощи реконструкции.

"Остается около 10% фасадной керамики, ждем еще около 30 квадратных метров фасадной плитки. Самым сложным до сих пор было найти такую плитку и специалистов, которые могут ее установить. Нашли производство в Испании , сделали формы, они изготовили эту плитку, которую мы в этом году получили. Сначала хотели сменить отдельные плитки на фасаде, но вынуждены были снять все, потому что цемент под ними разрушился с прошлого ремонта, пришлось счищать его до кирпича, наносить новый, и к настоящему моменту 80%-85% заменено с фугованием швов", - отметил координатор строительства епархии Нишской.

Он подчеркнул, что работы ведутся в хорошем темпе тщательно и качественно, но храм требует много внимания и времени.

"Конструкция, держащая кровлю, оказалась подгнившей, ее деревянная и бетонная части местами обветшали. Сейчас делаем оконные и дверные проемы. Мы также начали реконструировать открытые галереи с четырех сторон храма и штукатурку там пришлось счищать и наносить заново, а также снимать и устанавливать плиты с именами благотворителей. К настоящему моменту сделаны фундамент и изоляция, заменен кров на куполе, там установлен цинк-титан, заменены окна в куполе и спускаемся вниз. На следующий год нам останется проложить тротуар около церкви, это на весну. А в начале года насколько я знаю, приедут мастера из России, они войдут внутрь храма и начнут очистку и реставрацию росписи", - добавил собеседник агентства.

Сейчас Троицкая церковь стоит в строительных лесах, несмотря на это первая за несколько лет пасхальная литургия отслужена в храме на Пасху в этом году. Как указал министр культуры Сербии Никола Селакович , посетивший в этом году на престольный праздник храм, в его росписи по обеим сторонам от Святой Троицы "неслучайно расположены Святой Савва Сербский и Сергий Радонежский ".