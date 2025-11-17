Рейтинг@Mail.ru
Сербия и Россия обновляют храм в память о добровольце войны против османов - РИА Новости, 17.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
23:54 17.11.2025
https://ria.ru/20251117/khram-2055593609.html
Сербия и Россия обновляют храм в память о добровольце войны против османов
Сербия и Россия обновляют храм в память о добровольце войны против османов - РИА Новости, 17.11.2025
Сербия и Россия обновляют храм в память о добровольце войны против османов
Обновление храма Святой Троицы в память об известном российском добровольце войны против Османской империи 1876-78 годов Николая Раевского сейчас активно... РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T23:54:00+03:00
2025-11-17T23:54:00+03:00
религия
сербия
россия
испания
никола селакович
сергий радонежский
сербская православная церковь
газпром
https://cdnn21.img.ria.ru/images/137793/05/1377930589_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_cee19fa793006756bfce9c35376f6fb2.jpg
https://ria.ru/20251010/serbija-2047630470.html
https://ria.ru/20250608/serbiya-2021661346.html
https://ria.ru/20251026/serbiya-2050729931.html
сербия
россия
испания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/137793/05/1377930589_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_e3edc19238d88002fd022ef0b1cce3ce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сербия, россия, испания, никола селакович, сергий радонежский, сербская православная церковь, газпром, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
Религия, Сербия, Россия, Испания, Никола Селакович, Сергий Радонежский, Сербская православная церковь, Газпром, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)
Сербия и Россия обновляют храм в память о добровольце войны против османов

Сербия и РФ обновят храм в память о добровольце войны против османов Раевском

© Fotolia / Mikhail MarkovskiyВид на Белград, Сербия
Вид на Белград, Сербия - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© Fotolia / Mikhail Markovskiy
Вид на Белград, Сербия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ГОРНИ-АДРОВАЦ (Сербия), 17 ноя - РИА Новости. Обновление храма Святой Троицы в память об известном российском добровольце войны против Османской империи 1876-78 годов Николая Раевского сейчас активно ведется Россией и Сербией, чтобы завершить к 150-летию его гибели и годовщине начала конфликта, сообщил РИА Новости координатор строительства Нишской епархии Сербской православной церкви протонаместник Синиша Никитович.
Храм Святой Троицы в селе Горни-Адровац на месте гибели полковника Раевского, рожденного 17 ноября 1839 года, является памятником культуры Сербии. Последний раз частичный ремонт производился 20-30 лет назад, три года назад решили провести полное обновление.
Дорожные указатели на Русской дороге обновляют в Сербии в рамках мероприятий на 100-летие строительства - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
В Сербии обновляют дорожные указатели на "Русской дороге"
10 октября, 22:04
"Это братский проект Сербии и России, который мы должны довести до конца, обновить и сохранить храм и показать нашу братскую любовь, потому что полковник Николай Николаевич положил свою жизнь здесь. Мы делаем все от нас зависящее, чтобы завершить работы вовремя, к 150-летию гибели Николая Раевского", - сказал агентству отец Синиша и отметил личные усилия митрополита Нишского Арсения по продвижению и помощи реконструкции.
Финансируют проект министерство культуры Сербии, Управление по сотрудничеству с церквями и религиозными общинами минюста Сербии, компания "Газпром нефть", Нишская епархия Сербской православной церкви, частные благотворители. Представительство Россотрудничества "Русский дом в Белграде" является координатором проекта при поддержке посольства РФ.
"Остается около 10% фасадной керамики, ждем еще около 30 квадратных метров фасадной плитки. Самым сложным до сих пор было найти такую плитку и специалистов, которые могут ее установить. Нашли производство в Испании, сделали формы, они изготовили эту плитку, которую мы в этом году получили. Сначала хотели сменить отдельные плитки на фасаде, но вынуждены были снять все, потому что цемент под ними разрушился с прошлого ремонта, пришлось счищать его до кирпича, наносить новый, и к настоящему моменту 80%-85% заменено с фугованием швов", - отметил координатор строительства епархии Нишской.
Он подчеркнул, что работы ведутся в хорошем темпе тщательно и качественно, но храм требует много внимания и времени.
Церковь Святой Троицы в местечке Горни Адровац - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
В Сербии обновят храм, построенный в память о русских добровольцах
8 июня, 19:33
"Конструкция, держащая кровлю, оказалась подгнившей, ее деревянная и бетонная части местами обветшали. Сейчас делаем оконные и дверные проемы. Мы также начали реконструировать открытые галереи с четырех сторон храма и штукатурку там пришлось счищать и наносить заново, а также снимать и устанавливать плиты с именами благотворителей. К настоящему моменту сделаны фундамент и изоляция, заменен кров на куполе, там установлен цинк-титан, заменены окна в куполе и спускаемся вниз. На следующий год нам останется проложить тротуар около церкви, это на весну. А в начале года насколько я знаю, приедут мастера из России, они войдут внутрь храма и начнут очистку и реставрацию росписи", - добавил собеседник агентства.
Сейчас Троицкая церковь стоит в строительных лесах, несмотря на это первая за несколько лет пасхальная литургия отслужена в храме на Пасху в этом году. Как указал министр культуры Сербии Никола Селакович, посетивший в этом году на престольный праздник храм, в его росписи по обеим сторонам от Святой Троицы "неслучайно расположены Святой Савва Сербский и Сергий Радонежский".
Полковник Николай Николаевич Раевский - внук героя войны 1812 года Николая Раевского, приехал добровольцем в сербскую армию во время русско-турецкой войны. Погиб в бою с турками 20 августа 1876 года у села Горни-Адровац на юге Сербии. Храм Святой Троицы, известный и как Русская церковь, построен и освящен в 1903 году на месте его гибели. Памятный храм - символ совместной борьбы сербского и русского народов за освобождение от османов. В Первой сербско-турецкой войне 1876 приняло участие более 3500 русских добровольцев.
Государственные флаги РФ и Сербии в Белграде - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
В Российском историческом обществе назвали цель работы отделения в Сербии
26 октября, 15:51
 
РелигияСербияРоссияИспанияНикола СелаковичСергий РадонежскийСербская православная церковьГазпромФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала