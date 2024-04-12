Рейтинг@Mail.ru
Архив новостей за 12.04.2024
Архив за 12.04.2024

Здание Министерства финансов США в ВашингтонеСША запретили импорт алюминия, меди и никеля из России
12 апреля 2024, 23:57
ЭкономикаЦены на нефтьСШАРоссия
Глава Чечни Рамзан Кадыров Кадыров прокомментировал сообщения о запрете гимна России в Чечне
12 апреля 2024, 23:54
ОбществоРоссияРамзан Кадыров
Глава МВД Украины Игорь КлименкоМВД Украины: до пяти миллионов единиц оружия может находиться у граждан
12 апреля 2024, 23:46
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевИгорь Клименко
Украинские военные Шесть человек, включая ребенка, погибли при обстреле ВСУ в Токмаке
12 апреля 2024, 23:34
Специальная военная операция на УкраинеТокмакВооруженные силы УкраиныЗапорожская областьВ миреВладимир РоговЕвгений БалицкийРоссия
Спасатели эвакуируют застрявших в кабинках после аварии на фуникулере в Анталье, ТурцияВ Анталье эвакуировали 49 из 184 застрявших на фуникулере
12 апреля 2024, 23:31
Анталья (провинция)ТурцияВ миреРоссия
Полиция УкраиныМВД Украины проверяет базы данных о сотнях тысяч уклонистов
12 апреля 2024, 23:26
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаИгорь КлименкоВладимир ЗеленскийДмитрий ЛубинецВооруженные силы Украины
Кристалина ГеоргиеваГлаву МВФ Георгиеву переизбрали на второй срок
12 апреля 2024, 23:13
МВФВ миреКристалина Георгиева
Сотрудник полиции В Щелкове задержали подозреваемого, облившего прохожих химической жидкостью
12 апреля 2024, 23:05
ПроисшествияЩелковоМониноРоссия
Украинские военнослужащиеЭкс-аналитик Пентагона объяснила, почему Запад не хочет мира на Украине
12 апреля 2024, 23:03
В миреЦены на нефтьУкраинаРоссияСШАСергей ЛавровНАТОООНМинистерство обороны СШАСпециальная военная операция на Украине
В саду мира в Крыму заложили капсулы с землей из ЛНРВ саду мира в Крыму заложили капсулы с землей из ЛНР
12 апреля 2024, 22:59
ОбществоЛуганская Народная РеспубликаКрасногвардейский районРоссия
Президент Грузии Саломе ЗурабишвилиПрезидент Грузии раскритиковала правящую партию
12 апреля 2024, 22:52
В миреГрузияТбилисиСаломе Зурабишвили
Дом правительства РоссииИзменены требования к антитеррористической защищенности госматрезерва
12 апреля 2024, 22:28
РоссияМихаил МишустинПравительство РФ
Украинские военнослужащиеВСУ обстреляли жилые дома в Токмаке, есть погибшие
12 апреля 2024, 22:27
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьТокмакЕвгений БалицкийВооруженные силы Украины
Здание Госдепартамента США в ВашингтонеГосдеп анонсировал форум по вопросам восстановления экономики Украины
12 апреля 2024, 22:15
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаСШАВашингтон (штат)Денис ШмыгальПенни ПрицкерАгентство по международному развитию СШАГосударственный департамент США
Создатель и руководитель Театра Кошек Юрий Куклачев У Юрия Куклачева, предварительно, произошел инфаркт, заявил Запашный
12 апреля 2024, 22:11
СправкиРСФСРЮрий КуклачевЭдгард Запашный
Президент США Джо БайденБайден публично предостерег Иран от нанесения удара по Израилю
12 апреля 2024, 22:08
В миреИранИзраильДжо БайденСШАКорпус стражей исламской революции
Пуск ракеты с космодрома БайконурПравительство одобрило проект с изменениями о создании комплекса "Байтерек"
12 апреля 2024, 22:08
Космос - РИА НаукаРоссияКазахстанБайконур (город)Михаил МишустинРоскосмос
Василий ПрозоровЭкс-сотрудник СБУ прокомментировал подрыв своей машины в Москве
12 апреля 2024, 22:06
МоскваСлужба безопасности УкраиныОдессаВ миреВасилий ПрозоровToyota CorollaРодион Мирошник
Ася КазанцеваМинюст включил в реестр иноагентов журналистку Казанцеву*
12 апреля 2024, 21:49
ОбществоРоссияУкраинаФилипп (король Бельгии)
Подтопленная стела на въезде в Оренбургскую областьОренбургские власти прогнозируют подтопление порядка 1,5 тысячи домов
12 апреля 2024, 21:39
Оренбургская областьОренбургБеляевский районПрорыв дамбы в ОрскеНаводнения в России — 2024
