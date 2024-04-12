Рейтинг@Mail.ru
Госдеп анонсировал форум по вопросам восстановления экономики Украины - РИА Новости, 12.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:15 12.04.2024 (обновлено: 23:08 12.04.2024)
https://ria.ru/20240412/gosdep-1939724340.html
Госдеп анонсировал форум по вопросам восстановления экономики Украины
Госдеп анонсировал форум по вопросам восстановления экономики Украины - РИА Новости, 12.04.2024
Госдеп анонсировал форум по вопросам восстановления экономики Украины
США и Украина 17 апреля проведут совместный форум в Вашингтоне для обсуждения вопросов восстановления украинской экономики, сообщили в американском госдепе. РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T22:15
2024-04-12T23:08
специальная военная операция на украине
украина
сша
вашингтон (штат)
денис шмыгаль
пенни прицкер
агентство по международному развитию сша
государственный департамент сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151730/79/1517307954_0:0:2316:1303_1920x0_80_0_0_a7cc33d2b8ce95bf4e70c819587028a1.jpg
ВАШИНГТОН, 12 апр - РИА Новости. США и Украина 17 апреля проведут совместный форум в Вашингтоне для обсуждения вопросов восстановления украинской экономики, сообщили в американском госдепе. "Государственный департамент, USAID и министерство торговли в партнерстве с правительством Украины и торговой палатой США проведут форум американо-украинского партнерства", - говорится в сообщении. Отмечается, что на форуме, который пройдет 17 апреля в американской столице, обсудят, как помочь Украине восстановиться, по мере того как Киев "стабилизирует свою экономику". На форуме ждут в том числе министра торговли США Джину Раймондо, премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и спецпредставителя США по восстановлению экономики Украины Пенни Прицкер.
https://ria.ru/20240405/ukraina-1937948979.html
украина
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151730/79/1517307954_0:0:2134:1600_1920x0_80_0_0_434213d728e83247084e0ba31c8326b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, сша, вашингтон (штат), денис шмыгаль, пенни прицкер, агентство по международному развитию сша, государственный департамент сша
Специальная военная операция на Украине, Украина, США, Вашингтон (штат), Денис Шмыгаль, Пенни Прицкер, Агентство по международному развитию США, Государственный департамент США
Госдеп анонсировал форум по вопросам восстановления экономики Украины

Госдеп: Вашингтон и Киев 17 апреля обсудят восстановление экономики Украины

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 12 апр - РИА Новости. США и Украина 17 апреля проведут совместный форум в Вашингтоне для обсуждения вопросов восстановления украинской экономики, сообщили в американском госдепе.
«
"Государственный департамент, USAID и министерство торговли в партнерстве с правительством Украины и торговой палатой США проведут форум американо-украинского партнерства", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на форуме, который пройдет 17 апреля в американской столице, обсудят, как помочь Украине восстановиться, по мере того как Киев "стабилизирует свою экономику".
На форуме ждут в том числе министра торговли США Джину Раймондо, премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и спецпредставителя США по восстановлению экономики Украины Пенни Прицкер.
Глава администрации президента Украины Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
В офисе Зеленского объявили о приближении критического момента для Украины
5 апреля, 07:26
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаСШАВашингтон (штат)Денис ШмыгальПенни ПрицкерАгентство по международному развитию СШАГосударственный департамент США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала