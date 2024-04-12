https://ria.ru/20240412/gosdep-1939724340.html
Госдеп анонсировал форум по вопросам восстановления экономики Украины
Госдеп анонсировал форум по вопросам восстановления экономики Украины - РИА Новости, 12.04.2024
Госдеп анонсировал форум по вопросам восстановления экономики Украины
США и Украина 17 апреля проведут совместный форум в Вашингтоне для обсуждения вопросов восстановления украинской экономики, сообщили в американском госдепе. РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T22:15
2024-04-12T22:15
2024-04-12T23:08
специальная военная операция на украине
украина
сша
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денис шмыгаль
пенни прицкер
агентство по международному развитию сша
государственный департамент сша
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ВАШИНГТОН, 12 апр - РИА Новости. США и Украина 17 апреля проведут совместный форум в Вашингтоне для обсуждения вопросов восстановления украинской экономики, сообщили в американском госдепе. "Государственный департамент, USAID и министерство торговли в партнерстве с правительством Украины и торговой палатой США проведут форум американо-украинского партнерства", - говорится в сообщении. Отмечается, что на форуме, который пройдет 17 апреля в американской столице, обсудят, как помочь Украине восстановиться, по мере того как Киев "стабилизирует свою экономику". На форуме ждут в том числе министра торговли США Джину Раймондо, премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и спецпредставителя США по восстановлению экономики Украины Пенни Прицкер.
https://ria.ru/20240405/ukraina-1937948979.html
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украина, сша, вашингтон (штат), денис шмыгаль, пенни прицкер, агентство по международному развитию сша, государственный департамент сша
Специальная военная операция на Украине, Украина, США, Вашингтон (штат), Денис Шмыгаль, Пенни Прицкер, Агентство по международному развитию США, Государственный департамент США
Госдеп анонсировал форум по вопросам восстановления экономики Украины
Госдеп: Вашингтон и Киев 17 апреля обсудят восстановление экономики Украины