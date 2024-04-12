https://ria.ru/20240412/gosdep-1939724340.html

Госдеп анонсировал форум по вопросам восстановления экономики Украины

Госдеп анонсировал форум по вопросам восстановления экономики Украины - РИА Новости, 12.04.2024

Госдеп анонсировал форум по вопросам восстановления экономики Украины

США и Украина 17 апреля проведут совместный форум в Вашингтоне для обсуждения вопросов восстановления украинской экономики, сообщили в американском госдепе. РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T22:15

2024-04-12T22:15

2024-04-12T23:08

специальная военная операция на украине

украина

сша

вашингтон (штат)

денис шмыгаль

пенни прицкер

агентство по международному развитию сша

государственный департамент сша

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ВАШИНГТОН, 12 апр - РИА Новости. США и Украина 17 апреля проведут совместный форум в Вашингтоне для обсуждения вопросов восстановления украинской экономики, сообщили в американском госдепе. "Государственный департамент, USAID и министерство торговли в партнерстве с правительством Украины и торговой палатой США проведут форум американо-украинского партнерства", - говорится в сообщении. Отмечается, что на форуме, который пройдет 17 апреля в американской столице, обсудят, как помочь Украине восстановиться, по мере того как Киев "стабилизирует свою экономику". На форуме ждут в том числе министра торговли США Джину Раймондо, премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и спецпредставителя США по восстановлению экономики Украины Пенни Прицкер.

https://ria.ru/20240405/ukraina-1937948979.html

украина

сша

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украина, сша, вашингтон (штат), денис шмыгаль, пенни прицкер, агентство по международному развитию сша, государственный департамент сша