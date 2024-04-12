У Юрия Куклачева, предварительно, произошел инфаркт, заявил Запашный
Запашный: у народного артиста РСФСР Куклачева, предварительно, произошел инфаркт
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСоздатель и руководитель Театра Кошек Юрий Куклачев
Создатель и руководитель Театра Кошек Юрий Куклачев . Архивное фото
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. У Народного артиста РСФСР Юрия Куклачева, предварительно, произошел инфаркт, сообщил генеральный директор Большого московского цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный.
Куклачеву стало плохо на его юбилейном концерте "Самый добрый клоун" в "Вегас холле", его увезли на скорой с жалобами на сердце, сообщил сын артиста.
«
"По предварительной информации, у Юрия Дмитриевича Куклачева произошел инфаркт", - написал Запашный в своем Telegram-канале.
Российский клоун и дрессировщик, народный артист РСФСР Куклачев родился 12 апреля 1949 года. С 1967 года выступал на арене Московского цирка на Цветном бульваре. В 1971 году окончил Государственное училище циркового и эстрадного искусства. С 1990 года руководит собственным театром дрессированных кошек. Он стал первым русским постановщиком цирковых номеров с дрессированными кошками. Театр удостоен множества международных наград, в числе которых Золотой кубок и звание "Самый оригинальный театр мира", полученные во время парижских гастролей. Жизни и творчеству Юрия Куклачева посвящены документальные фильмы "С улыбкой доброй" (1980, режиссер Юрий Дубравин) и "Кот и клоун" (1984, Сергей Вологдин).