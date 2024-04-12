https://ria.ru/20240412/pereizbranie-1939728306.html

Главу МВФ Георгиеву переизбрали на второй срок

Главу МВФ Георгиеву переизбрали на второй срок - РИА Новости, 12.04.2024

Главу МВФ Георгиеву переизбрали на второй срок

Действующая глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева избрана на второй срок, сообщила организация. РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T23:13

2024-04-12T23:13

2024-04-12T23:25

мвф

в мире

кристалина георгиева

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ВАШИНГТОН, 12 апр - РИА Новости. Действующая глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева избрана на второй срок, сообщила организация."Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) сегодня избрал Кристалину Георгиеву на должность директора-распорядителя МВФ на второй пятилетний срок, начинающийся 1 октября 2024 года. Решение совета было принято консенсусно", - говорится в заявлении.Ранее в МВФ сообщали, что Георгиева оказалась единственным кандидатом на эту должность. В марте она говорила, что готова пойти на второй пятилетний срок.Георгиева занимает пост главы МВФ с октября 2019 года. Срок ее полномочий завершается в сентябре 2024 года.

https://ria.ru/20240325/ukraina-1935580308.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

мвф, в мире, кристалина георгиева