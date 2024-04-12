https://ria.ru/20240412/pereizbranie-1939728306.html
Главу МВФ Георгиеву переизбрали на второй срок
Главу МВФ Георгиеву переизбрали на второй срок - РИА Новости, 12.04.2024
Главу МВФ Георгиеву переизбрали на второй срок
Действующая глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева избрана на второй срок, сообщила организация. РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T23:13
2024-04-12T23:13
2024-04-12T23:25
мвф
в мире
кристалина георгиева
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ВАШИНГТОН, 12 апр - РИА Новости. Действующая глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева избрана на второй срок, сообщила организация."Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) сегодня избрал Кристалину Георгиеву на должность директора-распорядителя МВФ на второй пятилетний срок, начинающийся 1 октября 2024 года. Решение совета было принято консенсусно", - говорится в заявлении.Ранее в МВФ сообщали, что Георгиева оказалась единственным кандидатом на эту должность. В марте она говорила, что готова пойти на второй пятилетний срок.Георгиева занимает пост главы МВФ с октября 2019 года. Срок ее полномочий завершается в сентябре 2024 года.
https://ria.ru/20240325/ukraina-1935580308.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мвф, в мире, кристалина георгиева
МВФ, В мире, Кристалина Георгиева
Главу МВФ Георгиеву переизбрали на второй срок
Глава МВФ Георгиева избрана на второй пятилетний срок, начинающийся 1 октября
ВАШИНГТОН, 12 апр - РИА Новости.
Действующая глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева избрана на второй срок, сообщила
организация.
"Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) сегодня избрал Кристалину Георгиеву на должность директора-распорядителя МВФ на второй пятилетний срок, начинающийся 1 октября 2024 года. Решение совета было принято консенсусно", - говорится в заявлении.
Ранее в МВФ сообщали, что Георгиева оказалась единственным кандидатом на эту должность. В марте она говорила, что готова пойти на второй пятилетний срок.
Георгиева занимает пост главы МВФ с октября 2019 года. Срок ее полномочий завершается в сентябре 2024 года.