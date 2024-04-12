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МВД Украины: до пяти миллионов единиц оружия может находиться у граждан - РИА Новости, 12.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
23:46 12.04.2024
https://ria.ru/20240412/oruzhie-1939730071.html
МВД Украины: до пяти миллионов единиц оружия может находиться у граждан
МВД Украины: до пяти миллионов единиц оружия может находиться у граждан - РИА Новости, 12.04.2024
МВД Украины: до пяти миллионов единиц оружия может находиться у граждан
Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что от 1 до 5 миллионов единиц незарегистрированного огнестрельного оружия может находиться на руках у... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T23:46
2024-04-12T23:46
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
игорь клименко
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что от 1 до 5 миллионов единиц незарегистрированного огнестрельного оружия может находиться на руках у населения страны, выразил опасение, что неучтенное оружие может быть использовано фронтовиками "с ментальными расстройствами". "Мы сегодня говорили, сколько оружия на руках может быть у наших граждан - от миллиона до пяти. Но миллион – это тоже многое. А сколько гранат на руках наших граждан? Тоже много. И мы должны сделать все, чтобы это оружие, эти боеприпасы, попали на склады, чтобы не подвергать опасности граждан", - приводит слова Клименко агентство "Укринформ". Он отметил, что почти все выданное гражданам в первые дни после начала российской военной операции против Киева оружие учтено. При этом он предположил, что определенное количество единиц трофейного оружия также может быть "на руках у них, потому что идет война". "После 90 дней после окончания режима военного положения каждый гражданин должен принести это оружие в органы полиции и либо его сдать, либо переоформить в разрешенный вид оружия и прочее... В то же время не нужно забывать о большом количестве ментальных расстройств у этих людей, которые придут с фронта, и мы будем отвечать, МВД в первую очередь, за эту работу", - подытожил он.
https://ria.ru/20240412/klimenko-1939728544.html
https://ria.ru/20240411/bezuglaya-1939420340.html
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в мире, украина, киев, игорь клименко
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Игорь Клименко
МВД Украины: до пяти миллионов единиц оружия может находиться у граждан

МВД Украины: до 5 миллионов единиц неучтенного оружия может находиться у граждан

CC BY-SA 4.0 / Enero201 / Klumenko_2022 (cropped a photo)Глава МВД Украины Игорь Клименко
Глава МВД Украины Игорь Клименко - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
CC BY-SA 4.0 / Enero201 / Klumenko_2022 (cropped a photo)
Глава МВД Украины Игорь Клименко. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что от 1 до 5 миллионов единиц незарегистрированного огнестрельного оружия может находиться на руках у населения страны, выразил опасение, что неучтенное оружие может быть использовано фронтовиками "с ментальными расстройствами".
«
"Мы сегодня говорили, сколько оружия на руках может быть у наших граждан - от миллиона до пяти. Но миллион – это тоже многое. А сколько гранат на руках наших граждан? Тоже много. И мы должны сделать все, чтобы это оружие, эти боеприпасы, попали на склады, чтобы не подвергать опасности граждан", - приводит слова Клименко агентство "Укринформ".
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Он отметил, что почти все выданное гражданам в первые дни после начала российской военной операции против Киева оружие учтено. При этом он предположил, что определенное количество единиц трофейного оружия также может быть "на руках у них, потому что идет война".
"После 90 дней после окончания режима военного положения каждый гражданин должен принести это оружие в органы полиции и либо его сдать, либо переоформить в разрешенный вид оружия и прочее... В то же время не нужно забывать о большом количестве ментальных расстройств у этих людей, которые придут с фронта, и мы будем отвечать, МВД в первую очередь, за эту работу", - подытожил он.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевИгорь Клименко
 
 
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