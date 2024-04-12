https://ria.ru/20240412/oruzhie-1939730071.html

МВД Украины: до пяти миллионов единиц оружия может находиться у граждан

МВД Украины: до пяти миллионов единиц оружия может находиться у граждан - РИА Новости, 12.04.2024

МВД Украины: до пяти миллионов единиц оружия может находиться у граждан

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что от 1 до 5 миллионов единиц незарегистрированного огнестрельного оружия может находиться на руках у... РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T23:46

2024-04-12T23:46

2024-04-12T23:46

специальная военная операция на украине

в мире

украина

киев

игорь клименко

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что от 1 до 5 миллионов единиц незарегистрированного огнестрельного оружия может находиться на руках у населения страны, выразил опасение, что неучтенное оружие может быть использовано фронтовиками "с ментальными расстройствами". "Мы сегодня говорили, сколько оружия на руках может быть у наших граждан - от миллиона до пяти. Но миллион – это тоже многое. А сколько гранат на руках наших граждан? Тоже много. И мы должны сделать все, чтобы это оружие, эти боеприпасы, попали на склады, чтобы не подвергать опасности граждан", - приводит слова Клименко агентство "Укринформ". Он отметил, что почти все выданное гражданам в первые дни после начала российской военной операции против Киева оружие учтено. При этом он предположил, что определенное количество единиц трофейного оружия также может быть "на руках у них, потому что идет война". "После 90 дней после окончания режима военного положения каждый гражданин должен принести это оружие в органы полиции и либо его сдать, либо переоформить в разрешенный вид оружия и прочее... В то же время не нужно забывать о большом количестве ментальных расстройств у этих людей, которые придут с фронта, и мы будем отвечать, МВД в первую очередь, за эту работу", - подытожил он.

https://ria.ru/20240412/klimenko-1939728544.html

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в мире, украина, киев, игорь клименко