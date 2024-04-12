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В Щелкове задержали подозреваемого, облившего прохожих химической жидкостью - РИА Новости, 12.04.2024
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23:05 12.04.2024
https://ria.ru/20240412/podozrevaemyy-1939727869.html
В Щелкове задержали подозреваемого, облившего прохожих химической жидкостью
В Щелкове задержали подозреваемого, облившего прохожих химической жидкостью - РИА Новости, 12.04.2024
В Щелкове задержали подозреваемого, облившего прохожих химической жидкостью
Полиция задержала мужчину, который, предположительно, облил в подмосковном Щелкове женщину и несовершеннолетнюю девушку "химической жидкостью", сообщается в... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T23:05
2024-04-12T23:05
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Полиция задержала мужчину, который, предположительно, облил в подмосковном Щелкове женщину и несовершеннолетнюю девушку "химической жидкостью", сообщается в Telegram-канале регионального главка МВД. "Подмосковные полицейские задержали 31-летнего жителя поселка Монино. По предварительной информации, нападения произошли 10 апреля вечером в подмосковном поселке Монино... Полицейские установили предполагаемого подозреваемого в совершении противоправных действий и задержали его на территории Люберецкого городского округа. В ближайшее время мужчина будет доставлен в следственные органы", - говорится в сообщении. По данным следствия, 10 апреля неизвестный облил "химической жидкостью" в подмосковном Щелкове женщину и несовершеннолетнюю девушку, обе получили ожоги, было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Сотрудники полиции устанавливали личность злоумышленника. Уточняется, что сначала мужчина выплеснул женщине в лицо неизвестную жидкость, после чего ее доставили в больницу с ожогами глаз. Затем на соседней улице он облил из шприца девочку. Она также госпитализирована с химическим ожогом ноги.
https://ria.ru/20240408/napadenie-1938727311.html
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происшествия, щелково, монино, россия
Происшествия, Щелково, Монино, Россия
В Щелкове задержали подозреваемого, облившего прохожих химической жидкостью

В Щелкове задержали подозреваемого, облившего двух человек химической жидкостью

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции . Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Полиция задержала мужчину, который, предположительно, облил в подмосковном Щелкове женщину и несовершеннолетнюю девушку "химической жидкостью", сообщается в Telegram-канале регионального главка МВД.
«
"Подмосковные полицейские задержали 31-летнего жителя поселка Монино. По предварительной информации, нападения произошли 10 апреля вечером в подмосковном поселке Монино... Полицейские установили предполагаемого подозреваемого в совершении противоправных действий и задержали его на территории Люберецкого городского округа. В ближайшее время мужчина будет доставлен в следственные органы", - говорится в сообщении.
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По данным следствия, 10 апреля неизвестный облил "химической жидкостью" в подмосковном Щелкове женщину и несовершеннолетнюю девушку, обе получили ожоги, было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Сотрудники полиции устанавливали личность злоумышленника.
Уточняется, что сначала мужчина выплеснул женщине в лицо неизвестную жидкость, после чего ее доставили в больницу с ожогами глаз. Затем на соседней улице он облил из шприца девочку. Она также госпитализирована с химическим ожогом ноги.
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