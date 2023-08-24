Рейтинг@Mail.ru
Архив новостей за 24.08.2023 - РИА Новости
Архив за 24.08.2023

Бывший президент США Дональд Трамп Суд в Джорджии назначил дату рассмотрение по существу дела Трампа
24 августа 2023, 23:57
В миреДжорджияСШАДональд Трамп
Владивостокский морской торговый портВ Приморье буксир назвали в честь журналиста Сунгоркина
24 августа 2023, 23:57
ОбществоВладивостокВладимир СунгоркинКитайДальний Восток
Вид на Одесский морской вокзал и отель Одесса с Потемкинской лестницыУкраинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе
24 августа 2023, 23:52
В миреОдессаВооруженные силы РФУкраинаНиколаевская область
Девушка в здании Государственной Думы РФВ ГД запросили проверку после покупки подростком пневматики на маркетплейсе
24 августа 2023, 23:48
ПроисшествияРоссияГосдума РФИгорь КрасновМосква
Николай Сигневич (справа на первом плане)БАТЭ разгромно проиграл в первом матче раунда плей-офф отбора ЛК
24 августа 2023, 23:47
ФутболБайрам ЯшаницаМагомед ОздоевДенис ЛаптевБАТЭСоюз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА)ПАОК
Портрет русского полководца Суворова работы ШмидтаСинод РПЦ запустил подготовку канонизации Суворова
24 августа 2023, 23:45
РелигияСанкт-ПетербургВладимир ЛегойдаРусская православная церковьСвященный Синод РПЦ
Флаги стран-участниц саммита ЕС в БрюсселеГлавы МИД G7 и Евросоюза осудили пуск ракеты в КНДР
24 августа 2023, 23:40
В миреЯпонияG7ООНСШАКосмос - РИА НаукаКанада
Флаги ЕС и ХорватииХорватия выделила Украине пакет военной помощи еще на 30 миллионов евро
24 августа 2023, 23:33
В миреУкраинаХорватияРоссияСергей ЛавровНАТО
Флаг АргентиныГлава МИД Аргентины прокомментировал вступление страны в БРИКС
24 августа 2023, 23:32
В миреАргентинаСергей ЛавровБРИКСЮАРЦены на нефтьРоссияВладимир ПутинСирил Рамафоса
Здание Верховной рады Украины в КиевеВ Раде сообщили о регистрации проекта о мобилизации чиновников и депутатов
24 августа 2023, 23:28
В миреАлександр ДубинскийВерховная Рада УкраиныУкраинаВладимир ЗеленскийРБК (медиагруппа)
Нападающий Аль-Иттихада Карим БенземаБензема и Митрович забили дебютные мячи в чемпионате Саудовской Аравии
24 августа 2023, 23:16
ФутболКарим БенземаАлександар МитровичСергей Милинкович-СавичПФК ЦСКАЗенитАль-Ахли (Каир)
БердянскУкраинские СМИ сообщили о повторных взрывах в Запорожье
24 августа 2023, 23:15
В миреЗапорожьеВооруженные силы РФКиевЗапорожская область
Место ДТП в КалугеСледствие попросит арестовать виновника ДТП на остановке в Калуге
24 августа 2023, 23:14
ПроисшествияКалугаСледственный комитет России (СК РФ)РоссияКалужская областьToyota Corolla
Место ДТП в КалугеВиновник ДТП в Калуге признал вину, но отрицает прием наркотиков
24 августа 2023, 23:10
ПроисшествияКалугаСледственный комитет России (СК РФ)Toyota CorollaРоссияКалужская область
Люди на улице в городе ЗапорожьеУкраинские СМИ сообщили о взрывах в Запорожье
24 августа 2023, 23:10
В миреКиевВооруженные силы РФЗапорожьеЗапорожская область
Стела города ХерсонВласти Кубани начали строительство пяти спортплощадок в Херсонской области
24 августа 2023, 23:07
Краснодарский крайОбществоХерсонская область Краснодарский крайГеническСергей ВласовВениамин Кондратьев
НовороссийскБережливые технологии начали внедрять в строительной компании Новороссийска
24 августа 2023, 23:06
Краснодарский крайЭкономикаКраснодарский крайНовороссийск
Пара императорских пингвинов в АнтарктидеУченые заявили об угрозе исчезновения императорских пингвинов
24 августа 2023, 23:05
АнтарктидапингвиныВ мире
Футболисты клуба Карабах перед матчем"Карабах" обыграл "Олимпию" в квалификации Лиги Европы
24 августа 2023, 23:02
ФутболАндрей ЛуневКарабахДинамо МоскваСпарта (Прага)Лига Европы 2025-2026
Клод Пикассо, сын художника Пабло ПикассоСын Пабло Пикассо, управлявший наследием отца, скончался в возрасте 76 лет
24 августа 2023, 22:59
ШвейцарияПабло ПикассоКультура
