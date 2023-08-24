https://ria.ru/20230824/spetsoperatsiya-1892102095.html

Спецоперация, 24 августа: Пушилин сообщил Путину о ситуации в ДНР

Спецоперация, 24 августа: Пушилин сообщил Путину о ситуации в ДНР - РИА Новости, 24.08.2023

Спецоперация, 24 августа: Пушилин сообщил Путину о ситуации в ДНР

О встрече Владимира Путина с врио главы ДНР Денисом Пушилиным, крушении самолета главы "Группы Вагнера" Евгения Пригожина и ходе спецоперации — в материале РИА... РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T22:51

2023-08-24T22:51

2023-08-24T23:29

специальная военная операция на украине

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украина

россия

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евгений пригожин

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денис пушилин

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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. О встрече Владимира Путина с врио главы ДНР Денисом Пушилиным, крушении самолета главы "Группы Вагнера" Евгения Пригожина и ходе спецоперации — в материале РИА Новости.Пушилин — о применении ВСУ кассетных боеприпасовИспользование Киевом кассетных боеприпасов опасно в первую очередь для мирного населения, сообщил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин на встрече с Владимиром Путиным. По его словам, ситуация ухудшилась в последние три месяца. Пушилин отметил, что кассетные снаряды имеют обширный радиус действия и влекут за собой неконтролируемые потери.Врио главы ДНР отметил, что количество обстрелов за летние месяцы увеличилось на 23 процента по сравнению с предыдущими тремя. При этом в десяти процентах случаев речь идет о кассетных боеприпасах.Ситуация в Донецкой Народной Республике остается сложной, напряженной, но контролируемой, добавил Пушилин.Как сообщили сегодня в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), ВСУ вновь выпустили кассетные снаряды калибра 155 миллиметров из натовской артиллерии по Петровскому району Донецка.Ход операцииВСУ за минувшие сутки потеряли на Купянском и Запорожском направлениях около 160 военнослужащих, на Южнодонецком — до 230, на Донецком — до 125, на Купянском — около 90, на Краснолиманском — до 80, на Херсонском — до 30.Российские военные отбили шесть атак противника на Донецком направлении, еще шесть — на Купянском, три — на Краснолиманском и одну — на Южнодонецком.Кроме того, минувшей ночью при помощи крылатых ракет нанесены удары по центру принятия решений ВСУ и четырем украинским складам боеприпасов. По данным Минобороны, удалось уничтожить пункт управления, радиолокационную станцию и две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300ПС. Артиллеристы группировки войск "Запад" управляемыми снарядами "Краснополь" уничтожили три пункта дислокации 14-й бригады Украины у Петропавловки и Синьковки, а также контрбатарейную РЛС AN/TPQ-50 и пункт боепитания минометов ВСУ.Минувшей ночью российские военные пресекли попытку Киева осуществить террористические атаки беспилотниками самолетного типа: два БПЛА уничтожены средствами ПВО в Брянской области, один — в Калужской. По данным Министерства обороны, всего за сутки российские системы противовоздушной обороны сбили 42 украинских беспилотника. В пресс-службе Главной военной прокуратуры и Следственного комитета России сообщили, что Верховный суд ДНР приговорил к 24 годам колонии строгого режима боевика нацбатальона "Азов"*, который из миномета расстреливал село под Мариуполем, разрушив в том числе местную школу. Советник врио главы ДНР Ян Гагин, комментируя слова Владимира Зеленского о намерении мобилизовать больше людей, выразил сомнения относительно способности Украины осуществить эти планы в полном объеме. Он отметил, что во время всеобщей мобилизации Киеву не удалось набрать необходимого количества людей. Также, по мнению Гагина, не стоит забывать о том количестве живой силы ВСУ, которое уже уничтожено на линии фронта, находится сейчас в госпиталях, дезертировало или попало в российский плен. В свою очередь депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский заявил, что подготовил законопроект, который предлагает мобилизовывать и парламентариев. ЧП с самолетом Пригожина Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин доложил о начале расследования авиакатастрофы с основателем "Группы Вагнера" Евгением Пригожиным. Ранее Росавиация подтвердила, что бизнесмен был в разбившемся в Тверской области самолете.Как отметил Путин, "Группа Вагнера" внесла весомый вклад в борьбе с неонацистским режимом на Украине. Комментируя ситуацию с самолетом Пригожина, Зеленский заявил, что Украина не имеет отношения к инциденту. Польша еще сильнее опасается группы "Группы Вагнера" после возможной гибели Пригожина, заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий. Ранее председатель правящей в стране партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что Варшава усиливает границу с Белоруссией из-за нахождения там бойцов "Вагнера". По информации МЧС, накануне вблизи поселка Куженкино Тверской области упал частный самолет Embraer Legacy, летевший из Москвы в Санкт-Петербург. Все находившиеся на борту десять человек, по предварительной информации, погибли. Согласно списку, представленному Росавиацией, среди пассажиров значился Евгений Пригожин. Также ведомство сообщало, что самолет, разбившийся в Тверской области, принадлежал ООО "МНТ-Аэро", которое специализируется на бизнес-перевозках. В миреПрезидент США Джо Байден объявил о новых санкциях против России. Подробности он не привел. Кроме того, Байден поздравил Украину с днем независимости и заявил, что Вашингтон и дальше продолжит оказывать Киеву необходимую помощь. Финляндия изучает возможность производства бронетехники на Украине, сообщила общественная телерадиовещательная корпорация YLE. Накануне Зеленский заявил, что Киев заинтересован в создании финской бронетехники. Швеции необходимо подготовиться к отправке своих истребителей Gripen Украине, заявила председатель Социал-демократической партии страны и бывший премьер-министр Магдалена Андерссон. Власти Норвегии решили передать Украине истребители F-16, сообщил норвежский телеканал TV2 со ссылкой на источники. Страны БРИКС выступают за мирное разрешение конфликта на Украине через диалог и дипломатию, включая инициативу стран Африки, говорится в декларации, принятой по итогам саммита в Йоханнесбурге.* Запрещенная в России экстремистская группировка

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

россия

донецкая народная республика

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Магазин в Донецке после обстрела кассетными боеприпасами Магазин в Донецке после обстрела кассетными боеприпасами 2023-08-24T22:51 true PT0M41S

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Путин: "Вагнер" внес весомый вклад в борьбу с нацизмом на Украине, мы об этом знаем и не забудем Путин: "Вагнер" внес весомый вклад в борьбу с нацизмом на Украине, никогда не забудем 2023-08-24T22:51 true PT1M55S

Эксклюзивные кадры с места падения самолета Пригожина Эксклюзивные кадры с места падения самолета Пригожина и первые свидетельства очевидцев - в материале РИА Новости. 2023-08-24T22:51 true PT0M49S

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Наталья Макарова

в мире, украина, россия, донецкая народная республика, евгений пригожин, владимир зеленский, денис пушилин, вооруженные силы украины, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), сцкк, с-300пс, f-16