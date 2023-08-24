https://ria.ru/20230824/spetsoperatsiya-1892102095.html
Спецоперация, 24 августа: Пушилин сообщил Путину о ситуации в ДНР
Спецоперация, 24 августа: Пушилин сообщил Путину о ситуации в ДНР - РИА Новости, 24.08.2023
Спецоперация, 24 августа: Пушилин сообщил Путину о ситуации в ДНР
О встрече Владимира Путина с врио главы ДНР Денисом Пушилиным, крушении самолета главы "Группы Вагнера" Евгения Пригожина и ходе спецоперации — в материале РИА... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T22:51
2023-08-24T22:51
2023-08-24T23:29
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
донецкая народная республика
евгений пригожин
владимир зеленский
денис пушилин
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. О встрече Владимира Путина с врио главы ДНР Денисом Пушилиным, крушении самолета главы "Группы Вагнера" Евгения Пригожина и ходе спецоперации — в материале РИА Новости.Пушилин — о применении ВСУ кассетных боеприпасовИспользование Киевом кассетных боеприпасов опасно в первую очередь для мирного населения, сообщил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин на встрече с Владимиром Путиным. По его словам, ситуация ухудшилась в последние три месяца. Пушилин отметил, что кассетные снаряды имеют обширный радиус действия и влекут за собой неконтролируемые потери.Врио главы ДНР отметил, что количество обстрелов за летние месяцы увеличилось на 23 процента по сравнению с предыдущими тремя. При этом в десяти процентах случаев речь идет о кассетных боеприпасах.Ситуация в Донецкой Народной Республике остается сложной, напряженной, но контролируемой, добавил Пушилин.Как сообщили сегодня в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), ВСУ вновь выпустили кассетные снаряды калибра 155 миллиметров из натовской артиллерии по Петровскому району Донецка.Ход операцииВСУ за минувшие сутки потеряли на Купянском и Запорожском направлениях около 160 военнослужащих, на Южнодонецком — до 230, на Донецком — до 125, на Купянском — около 90, на Краснолиманском — до 80, на Херсонском — до 30.Российские военные отбили шесть атак противника на Донецком направлении, еще шесть — на Купянском, три — на Краснолиманском и одну — на Южнодонецком.Кроме того, минувшей ночью при помощи крылатых ракет нанесены удары по центру принятия решений ВСУ и четырем украинским складам боеприпасов. По данным Минобороны, удалось уничтожить пункт управления, радиолокационную станцию и две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300ПС. Артиллеристы группировки войск "Запад" управляемыми снарядами "Краснополь" уничтожили три пункта дислокации 14-й бригады Украины у Петропавловки и Синьковки, а также контрбатарейную РЛС AN/TPQ-50 и пункт боепитания минометов ВСУ.Минувшей ночью российские военные пресекли попытку Киева осуществить террористические атаки беспилотниками самолетного типа: два БПЛА уничтожены средствами ПВО в Брянской области, один — в Калужской. По данным Министерства обороны, всего за сутки российские системы противовоздушной обороны сбили 42 украинских беспилотника. В пресс-службе Главной военной прокуратуры и Следственного комитета России сообщили, что Верховный суд ДНР приговорил к 24 годам колонии строгого режима боевика нацбатальона "Азов"*, который из миномета расстреливал село под Мариуполем, разрушив в том числе местную школу. Советник врио главы ДНР Ян Гагин, комментируя слова Владимира Зеленского о намерении мобилизовать больше людей, выразил сомнения относительно способности Украины осуществить эти планы в полном объеме. Он отметил, что во время всеобщей мобилизации Киеву не удалось набрать необходимого количества людей. Также, по мнению Гагина, не стоит забывать о том количестве живой силы ВСУ, которое уже уничтожено на линии фронта, находится сейчас в госпиталях, дезертировало или попало в российский плен. В свою очередь депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский заявил, что подготовил законопроект, который предлагает мобилизовывать и парламентариев. ЧП с самолетом Пригожина Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин доложил о начале расследования авиакатастрофы с основателем "Группы Вагнера" Евгением Пригожиным. Ранее Росавиация подтвердила, что бизнесмен был в разбившемся в Тверской области самолете.Как отметил Путин, "Группа Вагнера" внесла весомый вклад в борьбе с неонацистским режимом на Украине. Комментируя ситуацию с самолетом Пригожина, Зеленский заявил, что Украина не имеет отношения к инциденту. Польша еще сильнее опасается группы "Группы Вагнера" после возможной гибели Пригожина, заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий. Ранее председатель правящей в стране партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что Варшава усиливает границу с Белоруссией из-за нахождения там бойцов "Вагнера". По информации МЧС, накануне вблизи поселка Куженкино Тверской области упал частный самолет Embraer Legacy, летевший из Москвы в Санкт-Петербург. Все находившиеся на борту десять человек, по предварительной информации, погибли. Согласно списку, представленному Росавиацией, среди пассажиров значился Евгений Пригожин. Также ведомство сообщало, что самолет, разбившийся в Тверской области, принадлежал ООО "МНТ-Аэро", которое специализируется на бизнес-перевозках. В миреПрезидент США Джо Байден объявил о новых санкциях против России. Подробности он не привел. Кроме того, Байден поздравил Украину с днем независимости и заявил, что Вашингтон и дальше продолжит оказывать Киеву необходимую помощь. Финляндия изучает возможность производства бронетехники на Украине, сообщила общественная телерадиовещательная корпорация YLE. Накануне Зеленский заявил, что Киев заинтересован в создании финской бронетехники. Швеции необходимо подготовиться к отправке своих истребителей Gripen Украине, заявила председатель Социал-демократической партии страны и бывший премьер-министр Магдалена Андерссон. Власти Норвегии решили передать Украине истребители F-16, сообщил норвежский телеканал TV2 со ссылкой на источники. Страны БРИКС выступают за мирное разрешение конфликта на Украине через диалог и дипломатию, включая инициативу стран Африки, говорится в декларации, принятой по итогам саммита в Йоханнесбурге.* Запрещенная в России экстремистская группировка
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Магазин в Донецке после обстрела кассетными боеприпасами
Магазин в Донецке после обстрела кассетными боеприпасами
2023-08-24T22:51
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PT0M41S
Минобороны: высокоточным ударом поражен центр принятия решений ВСУ
Минобороны: высокоточным ударом поражен центр принятия решений ВСУ
2023-08-24T22:51
true
PT0M15S
Палата с новорожденными, куда попали осколки западного снаряда ВСУ
Палата с новорожденными, куда попали осколки западного снаряда ВСУ
2023-08-24T22:51
true
PT1M37S
Путин: "Вагнер" внес весомый вклад в борьбу с нацизмом на Украине, мы об этом знаем и не забудем
Путин: "Вагнер" внес весомый вклад в борьбу с нацизмом на Украине, никогда не забудем
2023-08-24T22:51
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Эксклюзивные кадры с места падения самолета Пригожина
Эксклюзивные кадры с места падения самолета Пригожина и первые свидетельства очевидцев - в материале РИА Новости.
2023-08-24T22:51
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, россия, донецкая народная республика, евгений пригожин, владимир зеленский, денис пушилин, вооруженные силы украины, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), сцкк, с-300пс, f-16
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Донецкая Народная Республика, Евгений Пригожин, Владимир Зеленский, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), СЦКК, С-300ПС, F-16
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. О встрече Владимира Путина с врио главы ДНР Денисом Пушилиным, крушении самолета главы "Группы Вагнера" Евгения Пригожина и ходе спецоперации — в материале РИА Новости.
Пушилин — о применении ВСУ кассетных боеприпасов
Использование Киевом кассетных боеприпасов опасно в первую очередь для мирного населения, сообщил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин на встрече с Владимиром Путиным. По его словам, ситуация ухудшилась в последние три месяца. Пушилин отметил, что кассетные снаряды имеют обширный радиус действия и влекут за собой неконтролируемые потери.
Врио главы ДНР отметил, что количество обстрелов за летние месяцы увеличилось на 23 процента по сравнению с предыдущими тремя. При этом в десяти процентах случаев речь идет о кассетных боеприпасах.
Ситуация в Донецкой Народной Республике остается сложной, напряженной, но контролируемой, добавил Пушилин.
Как сообщили сегодня в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК
), ВСУ вновь выпустили кассетные снаряды калибра 155 миллиметров из натовской артиллерии по Петровскому району Донецка
.
ВСУ за минувшие сутки потеряли на Купянском и Запорожском направлениях около 160 военнослужащих, на Южнодонецком — до 230, на Донецком — до 125, на Купянском — около 90, на Краснолиманском — до 80, на Херсонском — до 30.
Российские военные отбили шесть атак противника на Донецком направлении, еще шесть — на Купянском, три — на Краснолиманском и одну — на Южнодонецком.
Кроме того, минувшей ночью при помощи крылатых ракет нанесены удары по центру принятия решений ВСУ
и четырем украинским складам боеприпасов. По данным Минобороны, удалось уничтожить пункт управления, радиолокационную станцию и две пусковые установки зенитного ракетного комплек
са С-300ПС.
Артиллеристы группировки войск "Запад" управляемыми снарядами "Краснополь" уничтожили три пункта дислокации 14-й бригады Украины у Петропавловки и Синьковки, а также контрбатарейную РЛС AN/TPQ-50 и пункт боепитания минометов ВСУ.
Минувшей ночью российские военные пресекли попытку Киева
осуществить террористические атаки беспилотниками самолетного типа: два БПЛА уничтожены средствами ПВО в Брянской области
, один — в Калужской. По данным Министерства обороны, всего за сутки российские системы противовоздушной обороны сбили 42 украинских беспилотника.
В пресс-службе Главной военной прокуратуры
и Следственного комитета России сообщили, что Верховный суд ДНР приговорил к 24 годам колонии строгого режима боевика нацбатальона "Азов"*, который из миномета расстреливал село под Мариуполем
, разрушив в том числе местную школу.
Советник врио главы ДНР Ян Гагин
, комментируя слова Владимира Зеленского
о намерении мобилизовать больше людей, выразил сомнения относительно способности Украины осуществить эти планы в полном объеме. Он отметил, что во время всеобщей мобилизации Киеву не удалось набрать необходимого количества людей. Также, по мнению Гагина, не стоит забывать о том количестве живой силы ВСУ, которое уже уничтожено на линии фронта, находится сейчас в госпиталях, дезертировало или попало в российский плен.
В свою очередь депутат Верховной рады
Украины Александр Дубинский
заявил, что подготовил законопроект, который предлагает мобилизовывать и парламентариев.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин
доложил о начале расследования авиакатастрофы с основателем "Группы Вагнера" Евгением Пригожиным. Ранее Росавиация
подтвердила, что бизнесмен был в разбившемся в Тверской области самолете.
Как отметил Путин, "Группа Вагнера" внесла весомый вклад в борьбе с неонацистским режимом на Украине.
Комментируя ситуацию с самолетом Пригожина, Зеленский заявил, что Украина не имеет отношения к инциденту.
Польша
еще сильнее опасается группы "Группы Вагнера" после возможной гибели Пригожина, заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий. Ранее председатель правящей в стране партии "Право и справедливость
" Ярослав Качиньский
заявил, что Варшава усиливает границу с Белоруссией
из-за нахождения там бойцов "Вагнера".
По информации МЧС
, накануне вблизи поселка Куженкино Тверской области упал частный самолет Embraer Legacy, летевший из Москвы
в Санкт-Петербург
. Все находившиеся на борту десять человек, по предварительной информации, погибли. Согласно списку, представленному Росавиацией, среди пассажиров значился Евгений Пригожин. Также ведомство сообщало, что самолет, разбившийся в Тверской области, принадлежал ООО "МНТ-Аэро", которое специализируется на бизнес-перевозках.
Президент США Джо Байден
объявил о новых санкциях против России. Подробности он не привел. Кроме того, Байден поздравил Украину с днем независимости и заявил, что Вашингтон и дальше продолжит оказывать Киеву необходимую помощь.
Финляндия
изучает возможность производства бронетехники на Украине, сообщила общественная телерадиовещательная корпорация YLE. Накануне Зеленский заявил, что Киев заинтересован в создании финской бронетехники.
Швеции
необходимо подготовиться к отправке своих истребителей Gripen Украине, заявила председатель Социал-демократической партии страны и бывший премьер-министр Магдалена Андерссон
.
Власти Норвегии
решили передать Украине истребители F-16, сообщил норвежский телеканал TV2 со ссылкой на источники.
Страны БРИКС
выступают за мирное разрешение конфликта на Украине через диалог и дипломатию, включая инициативу стран Африки
, говорится в декларации, принятой по итогам саммита в Йоханнесбурге
.
* Запрещенная в России экстремистская группировка
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине