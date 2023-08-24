https://ria.ru/20230824/obstrel-1892103662.html
Пушилин сообщил об одном погибшем при обстреле Донецка
Пушилин сообщил об одном погибшем при обстреле Донецка - РИА Новости, 24.08.2023
Пушилин сообщил об одном погибшем при обстреле Донецка
Один мирный житель Донецка погиб, два человека пострадали при украинских обстрелах ДНР, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в своем телеграм-канале. РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T22:54
2023-08-24T22:54
2023-08-24T22:54
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
донецкая народная республика
петровский район
денис пушилин
вооруженные силы украины
нато
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ДОНЕЦК, 24 авг - РИА Новости. Один мирный житель Донецка погиб, два человека пострадали при украинских обстрелах ДНР, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в своем телеграм-канале. "В результате варварских обстрелов погиб один мирный житель в Петровском районе столицы региона. Еще два человека в Киевском районе получили ранения. Им оказана вся необходимая медицинская помощь", - написал Пушилин.Пушилин подчеркнул, что в четверг по Ворошиловскому, Киевскому, Куйбышевскому, Кировскому и Петровскому районам Донецка, Горловке, Макеевке, Ясиноватой, Старомихайловке и Александровке противник выпустил 328 боеприпасов, суммарно ВСУ совершили 90 обстрелов. Применялась реактивная артиллерия 122 мм, ствольная артиллерия калибром 152 и 155 мм, в том числе кассетного типа. Повреждены 13 домостроений и четыре объекта гражданской инфраструктуры, многочисленные повреждения получили несколько корпусов больницы Вишневского. Также под обстрел попал Донецкий республиканский центр охраны материнства и детства. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230823/ukraina-1891485027.html
https://ria.ru/20230821/obstanovka-1890897337.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, Петровский район, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, НАТО
Пушилин сообщил об одном погибшем при обстреле Донецка
Пушилин: при обстрелах ДНР со стороны ВСУ один человек погиб, двое пострадали