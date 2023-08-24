https://ria.ru/20230824/obstrel-1892103662.html

Пушилин сообщил об одном погибшем при обстреле Донецка

Пушилин сообщил об одном погибшем при обстреле Донецка - РИА Новости, 24.08.2023

Пушилин сообщил об одном погибшем при обстреле Донецка

Один мирный житель Донецка погиб, два человека пострадали при украинских обстрелах ДНР, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в своем телеграм-канале. РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T22:54

2023-08-24T22:54

2023-08-24T22:54

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

донецкая народная республика

петровский район

денис пушилин

вооруженные силы украины

нато

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ДОНЕЦК, 24 авг - РИА Новости. Один мирный житель Донецка погиб, два человека пострадали при украинских обстрелах ДНР, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в своем телеграм-канале. "В результате варварских обстрелов погиб один мирный житель в Петровском районе столицы региона. Еще два человека в Киевском районе получили ранения. Им оказана вся необходимая медицинская помощь", - написал Пушилин.Пушилин подчеркнул, что в четверг по Ворошиловскому, Киевскому, Куйбышевскому, Кировскому и Петровскому районам Донецка, Горловке, Макеевке, Ясиноватой, Старомихайловке и Александровке противник выпустил 328 боеприпасов, суммарно ВСУ совершили 90 обстрелов. Применялась реактивная артиллерия 122 мм, ствольная артиллерия калибром 152 и 155 мм, в том числе кассетного типа. Повреждены 13 домостроений и четыре объекта гражданской инфраструктуры, многочисленные повреждения получили несколько корпусов больницы Вишневского. Также под обстрел попал Донецкий республиканский центр охраны материнства и детства. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230823/ukraina-1891485027.html

https://ria.ru/20230821/obstanovka-1890897337.html

донецк

донецкая народная республика

петровский район

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецк, донецкая народная республика, петровский район, денис пушилин, вооруженные силы украины, нато