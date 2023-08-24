https://ria.ru/20230824/pikasso-1892104127.html

Сын Пабло Пикассо, управлявший наследием отца, скончался в возрасте 76 лет

Сын Пабло Пикассо, управлявший наследием отца, скончался в возрасте 76 лет - РИА Новости, 24.08.2023

Сын Пабло Пикассо, управлявший наследием отца, скончался в возрасте 76 лет

Сын испанского художника Пабло Пикассо, который до последнего времени управлял фондом наследия своего знаменитого отца, скончался в возрасте 76 лет, передает... РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T22:59

2023-08-24T22:59

2023-08-24T22:59

швейцария

пабло пикассо

культура

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Сын испанского художника Пабло Пикассо, который до последнего времени управлял фондом наследия своего знаменитого отца, скончался в возрасте 76 лет, передает агентство Франс Пресс. "Клод Руис Пикассо скончался в Швейцарии… Он оставил жену Сильвию и двух детей, Жасмен и Солаль", - сообщил адвокат умершего Жан-Жак Нойер. Сын Пикассо управлял фондом наследия художника и правами, относящимися к его творчеству, с 1989 года. Только в июле он передал эту должность своей сестре Паломе. У Пабло Пикассо было четверо детей: старший сын Поль, родившийся в браке с Ольгой Хохловой, скончался в 1975 году, а дочь Майя от Мари-Терезы Вальтер умерла в 2022 году. Клод Руис и Палома родились от писательницы Франсуазы Жило. Фонд Пикассо обладает монополией на авторские права и права на воспроизведение работ художника. Он выдает сертификаты подлинности и борется с подделками, регулярно обращаясь в суд.

https://ria.ru/20230821/shulin-1891310163.html

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швейцария, пабло пикассо, культура