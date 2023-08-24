https://ria.ru/20230824/pokupka-1892108628.html

В ГД запросили проверку после покупки подростком пневматики на маркетплейсе

В ГД запросили проверку после покупки подростком пневматики на маркетплейсе - РИА Новости, 24.08.2023

В ГД запросили проверку после покупки подростком пневматики на маркетплейсе

Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей направил депутатский запрос генеральному прокурору РФ Игорю Краснову с просьбой разобраться в обстоятельствах... РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T23:48

2023-08-24T23:48

2023-08-24T23:48

происшествия

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МОСКВА, 24 авг- РИА Новости. Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей направил депутатский запрос генеральному прокурору РФ Игорю Краснову с просьбой разобраться в обстоятельствах продажи подростку пневматического пистолета, в тексте содержится требование проверить соответствующие магазины на соблюдение законов, касающихся продажи оружия, приводит текст обращения председатель комитета Нина Останина в своём телеграм-канале. "Просим вас, уважаемый Игорь Викторович, провести прокурорскую проверку по фактам покупки пневматического пистолета несовершеннолетним и совершенного преступления против жизни и здоровья в отношении лица, не достигшего 18-летнего возраста, выяснив каким образом подростку продали пистолет и проверить все маркетплейсы на предмет соблюдения норм закона в части возможности продажи оружия, в том числе пневматического, а также выяснить кем и как контролируется онлайн продажа оружия",- сообщается в обращении. Останина уточнила, что 15-летний подросток из Москвы приобрёл пневматический пистолет на маркетплейсе, после чего, по предварительным данным он выстрелил в лицо своему другу, последний был госпитализирован с травмами глаз.

https://ria.ru/20230620/marketpleysy-1879401131.html

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происшествия, россия, госдума рф, игорь краснов, москва