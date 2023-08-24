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В ГД запросили проверку после покупки подростком пневматики на маркетплейсе - РИА Новости, 24.08.2023
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23:48 24.08.2023
https://ria.ru/20230824/pokupka-1892108628.html
В ГД запросили проверку после покупки подростком пневматики на маркетплейсе
В ГД запросили проверку после покупки подростком пневматики на маркетплейсе - РИА Новости, 24.08.2023
В ГД запросили проверку после покупки подростком пневматики на маркетплейсе
Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей направил депутатский запрос генеральному прокурору РФ Игорю Краснову с просьбой разобраться в обстоятельствах... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T23:48
2023-08-24T23:48
происшествия
россия
госдума рф
игорь краснов
москва
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МОСКВА, 24 авг- РИА Новости. Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей направил депутатский запрос генеральному прокурору РФ Игорю Краснову с просьбой разобраться в обстоятельствах продажи подростку пневматического пистолета, в тексте содержится требование проверить соответствующие магазины на соблюдение законов, касающихся продажи оружия, приводит текст обращения председатель комитета Нина Останина в своём телеграм-канале. "Просим вас, уважаемый Игорь Викторович, провести прокурорскую проверку по фактам покупки пневматического пистолета несовершеннолетним и совершенного преступления против жизни и здоровья в отношении лица, не достигшего 18-летнего возраста, выяснив каким образом подростку продали пистолет и проверить все маркетплейсы на предмет соблюдения норм закона в части возможности продажи оружия, в том числе пневматического, а также выяснить кем и как контролируется онлайн продажа оружия",- сообщается в обращении. Останина уточнила, что 15-летний подросток из Москвы приобрёл пневматический пистолет на маркетплейсе, после чего, по предварительным данным он выстрелил в лицо своему другу, последний был госпитализирован с травмами глаз.
https://ria.ru/20230620/marketpleysy-1879401131.html
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происшествия, россия, госдума рф, игорь краснов, москва
Происшествия, Россия, Госдума РФ, Игорь Краснов, Москва
В ГД запросили проверку после покупки подростком пневматики на маркетплейсе

Комитет ГД запросил проверку после покупки подростком пневматики на маркетплейсе

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкДевушка в здании Государственной Думы РФ
Девушка в здании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Девушка в здании Государственной Думы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 24 авг- РИА Новости. Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей направил депутатский запрос генеральному прокурору РФ Игорю Краснову с просьбой разобраться в обстоятельствах продажи подростку пневматического пистолета, в тексте содержится требование проверить соответствующие магазины на соблюдение законов, касающихся продажи оружия, приводит текст обращения председатель комитета Нина Останина в своём телеграм-канале.
«
"Просим вас, уважаемый Игорь Викторович, провести прокурорскую проверку по фактам покупки пневматического пистолета несовершеннолетним и совершенного преступления против жизни и здоровья в отношении лица, не достигшего 18-летнего возраста, выяснив каким образом подростку продали пистолет и проверить все маркетплейсы на предмет соблюдения норм закона в части возможности продажи оружия, в том числе пневматического, а также выяснить кем и как контролируется онлайн продажа оружия",- сообщается в обращении.
Останина уточнила, что 15-летний подросток из Москвы приобрёл пневматический пистолет на маркетплейсе, после чего, по предварительным данным он выстрелил в лицо своему другу, последний был госпитализирован с травмами глаз.
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