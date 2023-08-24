https://ria.ru/20230824/vstuplenie-1892107230.html

Глава МИД Аргентины прокомментировал вступление страны в БРИКС

Глава МИД Аргентины прокомментировал вступление страны в БРИКС - РИА Новости, 24.08.2023

Глава МИД Аргентины прокомментировал вступление страны в БРИКС

Вступление Аргентины в БРИКС представляет большие возможности для внешней торговли страны, заявил РИА Новости глава МИД страны Сантьяго Кафьеро. РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T23:32

2023-08-24T23:32

2023-08-24T23:32

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БУЭНОС-АЙРЕС, 24 авг - РИА Новости. Вступление Аргентины в БРИКС представляет большие возможности для внешней торговли страны, заявил РИА Новости глава МИД страны Сантьяго Кафьеро. "(Вступление Аргентины в БРИКС) представляет большие возможности для участия в механизме, в организации, поскольку в ней находятся страны, которые очень важны для аргентинской торговли", - сказал он. "Три члена БРИКС являются торговыми партнерами Аргентины, поэтому возможность расширить экспорт с ними нам кажется интересным вызовом", - добавил министр. Саммит БРИКС прошел в Йоханнесбурге 22-24 августа, на нем присутствовали лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию представлял глава МИД Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин участвовал в саммите в режиме видеоконференции. В ходе саммита президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил об официальном приглашении Аргентины, Египта, Ирана, Эфиопии, ОАЭ и Саудовской Аравии в состав БРИКС . Он сообщил, что полноценное членство этих стран в БРИКС начнется 1 января 2024 года.

https://ria.ru/20230824/gosdep-1892096663.html

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