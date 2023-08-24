Рейтинг@Mail.ru
Следствие попросит арестовать виновника ДТП на остановке в Калуге - РИА Новости, 24.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:14 24.08.2023 (обновлено: 23:20 24.08.2023)
https://ria.ru/20230824/dtp-1892105908.html
Следствие попросит арестовать виновника ДТП на остановке в Калуге
Следствие попросит арестовать виновника ДТП на остановке в Калуге - РИА Новости, 24.08.2023
Следствие попросит арестовать виновника ДТП на остановке в Калуге
Следствие намерено ходатайствовать об аресте виновника ДТП на остановке в Калуге с 11 пострадавшими, сообщает СУ СК России по Калужской области. РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T23:14
2023-08-24T23:20
происшествия
калуга
следственный комитет россии (ск рф)
россия
калужская область
toyota corolla
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/18/1891987848_0:226:1280:946_1920x0_80_0_0_18d8c764512494efaec6009a8cf4b819.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 24 авг – РИА Новости. Следствие намерено ходатайствовать об аресте виновника ДТП на остановке в Калуге с 11 пострадавшими, сообщает СУ СК России по Калужской области.ДТП произошло на улице Кирова в Калуге в районе дома №11 около 13.43 мск. По предварительной информации, водитель Toyota не справился с управлением и вылетел на остановку. По последним данным УМВД, пострадали 11 человек, включая троих несовершеннолетних. Некоторым из них медпомощь была оказана на месте, от госпитализации они отказались."Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время задержанный находится в лечебном учреждении под конвоем", - говорится в сообщении.Ранее областная прокуратура сообщила о возбуждении уголовного дела по пункту "в" части 2 статьи 264 УК РФ. Согласно УК РФ, водителю инкриминируют "нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное лицом, не имеющим или лишенным прав". Максимальная санкция - семь лет лишения свободы.По данным УМВД по региону, мужчина был лишен водительских прав в апреле этого года за то, что находился за рулем в состоянии наркотического опьянения.
калуга
россия
калужская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Видео с камер наблюдения с места ДТП в Калуге
Видео с камер наблюдения с места ДТП в Калуге
2023-08-24T23:14
true
PT0M08S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/18/1891987848_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_1794dea5134b092d8f97c48b38958778.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, калуга, следственный комитет россии (ск рф), россия, калужская область, toyota corolla, видео
Происшествия, Калуга, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Калужская область, Toyota Corolla
Следствие попросит арестовать виновника ДТП на остановке в Калуге
ЯРОСЛАВЛЬ, 24 авг – РИА Новости. Следствие намерено ходатайствовать об аресте виновника ДТП на остановке в Калуге с 11 пострадавшими, сообщает СУ СК России по Калужской области.
2023-08-24T23:14
true
PT0M08S
Следствие попросит арестовать виновника ДТП на остановке в Калуге

Следствие будет просить арестовать виновника ДТП в Калуге, сейчас он в больнице

© Фото очевидцаМесто ДТП в Калуге
Место ДТП в Калуге
© Фото очевидца
Место ДТП в Калуге
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 24 авг – РИА Новости. Следствие намерено ходатайствовать об аресте виновника ДТП на остановке в Калуге с 11 пострадавшими, сообщает СУ СК России по Калужской области.
ДТП произошло на улице Кирова в Калуге в районе дома №11 около 13.43 мск. По предварительной информации, водитель Toyota не справился с управлением и вылетел на остановку. По последним данным УМВД, пострадали 11 человек, включая троих несовершеннолетних. Некоторым из них медпомощь была оказана на месте, от госпитализации они отказались.
«
"Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время задержанный находится в лечебном учреждении под конвоем", - говорится в сообщении.
Ранее областная прокуратура сообщила о возбуждении уголовного дела по пункту "в" части 2 статьи 264 УК РФ. Согласно УК РФ, водителю инкриминируют "нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное лицом, не имеющим или лишенным прав". Максимальная санкция - семь лет лишения свободы.
По данным УМВД по региону, мужчина был лишен водительских прав в апреле этого года за то, что находился за рулем в состоянии наркотического опьянения.
 
ПроисшествияКалугаСледственный комитет России (СК РФ)РоссияКалужская областьToyota Corolla
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала