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Следствие попросит арестовать виновника ДТП на остановке в Калуге

Следствие попросит арестовать виновника ДТП на остановке в Калуге - РИА Новости, 24.08.2023

Следствие попросит арестовать виновника ДТП на остановке в Калуге

Следствие намерено ходатайствовать об аресте виновника ДТП на остановке в Калуге с 11 пострадавшими, сообщает СУ СК России по Калужской области. РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T23:14

2023-08-24T23:14

2023-08-24T23:20

происшествия

калуга

следственный комитет россии (ск рф)

россия

калужская область

toyota corolla

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ЯРОСЛАВЛЬ, 24 авг – РИА Новости. Следствие намерено ходатайствовать об аресте виновника ДТП на остановке в Калуге с 11 пострадавшими, сообщает СУ СК России по Калужской области.ДТП произошло на улице Кирова в Калуге в районе дома №11 около 13.43 мск. По предварительной информации, водитель Toyota не справился с управлением и вылетел на остановку. По последним данным УМВД, пострадали 11 человек, включая троих несовершеннолетних. Некоторым из них медпомощь была оказана на месте, от госпитализации они отказались."Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время задержанный находится в лечебном учреждении под конвоем", - говорится в сообщении.Ранее областная прокуратура сообщила о возбуждении уголовного дела по пункту "в" части 2 статьи 264 УК РФ. Согласно УК РФ, водителю инкриминируют "нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное лицом, не имеющим или лишенным прав". Максимальная санкция - семь лет лишения свободы.По данным УМВД по региону, мужчина был лишен водительских прав в апреле этого года за то, что находился за рулем в состоянии наркотического опьянения.

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калужская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, калуга, следственный комитет россии (ск рф), россия, калужская область, toyota corolla, видео