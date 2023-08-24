https://ria.ru/20230824/khorvatiya-1892107666.html

Хорватия выделила Украине пакет военной помощи еще на 30 миллионов евро

Хорватия выделила Украине пакет военной помощи еще на 30 миллионов евро - РИА Новости, 24.08.2023

Хорватия выделила Украине пакет военной помощи еще на 30 миллионов евро

Правительство Хорватии приняло в четверг решение о выделении восьмого пакета военной помощи Киеву на сумму в 30 миллионов евро, сообщила пресс-служба кабмина. РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T23:33

2023-08-24T23:33

2023-08-24T23:33

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БЕЛГРАД, 24 авг – РИА Новости. Правительство Хорватии приняло в четверг решение о выделении восьмого пакета военной помощи Киеву на сумму в 30 миллионов евро, сообщила пресс-служба кабмина. Члены хорватского правительства обсуждали помощь Украине на закрытой части заседания в четверг, пресс-служба кратко сообщила о принятии решения о выделения помощи, детали не раскрывались. "После проведенного вчера саммита "Крымская платформа" сегодня на заседании правительства Хорватии примем еще одно решение о пакете военной помощи Украине в размере 30 миллионов евро. Таким образом совокупная помощь Хорватии составит около 256 миллионов евро", - сообщал кабмин в четверг в соцсети X (ранее - Twitter). "Правительство приняло решение о дарении материальных средств. Пункт повестки обозначен графой "секретно", поэтому не можем его опубликовать", - сообщила пресс-служба кабмина после заседания. Министр обороны Марио Баножич затем пояснил Хорватскому радио и телевидению, что из общей выделенной в рамках восьми пакетов помощи Киеву в 256 миллионов евро 180 миллионов пришлись на военную помощь. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20230824/pomosch-1892076575.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, хорватия, россия, сергей лавров, нато