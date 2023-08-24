https://ria.ru/20230824/proekt-1892103210.html
Рада рассмотрит проект о запрете влияния УПЦ на религиозную жизнь Украины
Рада рассмотрит проект о запрете влияния УПЦ на религиозную жизнь Украины - РИА Новости, 24.08.2023
Рада рассмотрит проект о запрете влияния УПЦ на религиозную жизнь Украины
Глава раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний (Думенко) заявил, что в скором времени в Верховной раде будет рассмотрен законопроект, который... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T22:50
2023-08-24T22:50
2023-08-24T22:50
украина
россия
москва
петр порошенко
московский патриархат
православная церковь украины (пцу)
верховная рада украины
ситуация вокруг упц
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Глава раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний (Думенко) заявил, что в скором времени в Верховной раде будет рассмотрен законопроект, который предусматривает запрет влияния канонической Украинской православной церкви (УПЦ) на религиозную жизнь в стране, по его словам, это не означает нарушения прав на свободу вероисповедания. "Имеет смысл все нормировать на законодательном уровне. Украина оборвала все отношения с РФ,... остается единственная организация - УПЦ Московского патриархата, которая имеет институциональную связь с Москвой. Поэтому необходимо на законодательном уровне запретить религиозным организациям РФ влиять на религиозные организации на Украине. Надеюсь, скоро будет принят (Верховной радой - ред.) законопроект от кабмина Украины, в котором четко это прописано", - заявил Епифаний в эфире национального телемарафона. По его словам, на Украине существует "полная свобода вероисповедания", принятие законопроекта не означает запрет на свободу вероисповедания. Он подчеркнул, что это касается непосредственно "связи и влияния тех, кто хотят оставаться в составе Московского патриархата". За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности". Структура под названием "Православная церковь Украины" (ПЦУ) образована из раскольников, а потому не является церковью в каноническом понимании. Она была сформирована по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко в противовес канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата в конце 2018 года на объединительном соборе в Киеве, в котором приняли участие преимущественно раскольники. А в январе 2019 года Константинопольский патриархат предоставил ПЦУ "томос об автокефалии". Однако ПЦУ находится в фактическом подчинении Константинопольскому патриархату, и большинство из 15 поместных православных церквей мира не признают ее канонической.
https://ria.ru/20230823/zapret-1891866395.html
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украина, россия, москва, петр порошенко, московский патриархат, православная церковь украины (пцу), верховная рада украины, ситуация вокруг упц
Украина, Россия, Москва, Петр Порошенко, Московский Патриархат, Православная церковь Украины (ПЦУ), Верховная Рада Украины, Ситуация вокруг УПЦ
Рада рассмотрит проект о запрете влияния УПЦ на религиозную жизнь Украины
ПЦУ: Рада рассмотрит проект о запрете влияния УПЦ на религиозную жизнь Украины
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Глава раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний (Думенко) заявил, что в скором времени в Верховной раде будет рассмотрен законопроект, который предусматривает запрет влияния канонической Украинской православной церкви (УПЦ) на религиозную жизнь в стране, по его словам, это не означает нарушения прав на свободу вероисповедания.
«
"Имеет смысл все нормировать на законодательном уровне. Украина оборвала все отношения с РФ,... остается единственная организация - УПЦ Московского патриархата, которая имеет институциональную связь с Москвой. Поэтому необходимо на законодательном уровне запретить религиозным организациям РФ влиять на религиозные организации на Украине. Надеюсь, скоро будет принят (Верховной радой - ред.) законопроект от кабмина Украины, в котором четко это прописано", - заявил Епифаний в эфире национального телемарафона.
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По его словам, на Украине существует "полная свобода вероисповедания", принятие законопроекта не означает запрет на свободу вероисповедания. Он подчеркнул, что это касается непосредственно "связи и влияния тех, кто хотят оставаться в составе Московского патриархата".
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
Структура под названием "Православная церковь Украины" (ПЦУ) образована из раскольников, а потому не является церковью в каноническом понимании. Она была сформирована по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко
в противовес канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата в конце 2018 года на объединительном соборе в Киеве
, в котором приняли участие преимущественно раскольники. А в январе 2019 года Константинопольский патриархат
предоставил ПЦУ "томос об автокефалии". Однако ПЦУ находится в фактическом подчинении Константинопольскому патриархату, и большинство из 15 поместных православных церквей мира не признают ее канонической.
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