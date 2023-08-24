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Рада рассмотрит проект о запрете влияния УПЦ на религиозную жизнь Украины

Рада рассмотрит проект о запрете влияния УПЦ на религиозную жизнь Украины - РИА Новости, 24.08.2023

Рада рассмотрит проект о запрете влияния УПЦ на религиозную жизнь Украины

Глава раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний (Думенко) заявил, что в скором времени в Верховной раде будет рассмотрен законопроект, который... РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T22:50

2023-08-24T22:50

2023-08-24T22:50

украина

россия

москва

петр порошенко

московский патриархат

православная церковь украины (пцу)

верховная рада украины

ситуация вокруг упц

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Глава раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний (Думенко) заявил, что в скором времени в Верховной раде будет рассмотрен законопроект, который предусматривает запрет влияния канонической Украинской православной церкви (УПЦ) на религиозную жизнь в стране, по его словам, это не означает нарушения прав на свободу вероисповедания. "Имеет смысл все нормировать на законодательном уровне. Украина оборвала все отношения с РФ,... остается единственная организация - УПЦ Московского патриархата, которая имеет институциональную связь с Москвой. Поэтому необходимо на законодательном уровне запретить религиозным организациям РФ влиять на религиозные организации на Украине. Надеюсь, скоро будет принят (Верховной радой - ред.) законопроект от кабмина Украины, в котором четко это прописано", - заявил Епифаний в эфире национального телемарафона. По его словам, на Украине существует "полная свобода вероисповедания", принятие законопроекта не означает запрет на свободу вероисповедания. Он подчеркнул, что это касается непосредственно "связи и влияния тех, кто хотят оставаться в составе Московского патриархата". За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности". Структура под названием "Православная церковь Украины" (ПЦУ) образована из раскольников, а потому не является церковью в каноническом понимании. Она была сформирована по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко в противовес канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата в конце 2018 года на объединительном соборе в Киеве, в котором приняли участие преимущественно раскольники. А в январе 2019 года Константинопольский патриархат предоставил ПЦУ "томос об автокефалии". Однако ПЦУ находится в фактическом подчинении Константинопольскому патриархату, и большинство из 15 поместных православных церквей мира не признают ее канонической.

https://ria.ru/20230823/zapret-1891866395.html

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