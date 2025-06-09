Рейтинг@Mail.ru
Архив новостей за 09.06.2025 - РИА Новости
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на

Архив за 09.06.2025

Эпизод матча Бельгия - Уэльс в отборе к ЧМ-2026Cборная Бельгии вырвала победу над Уэльсом в отборочном матче ЧМ-2026
9 июня 2025, 23:58
1584
Еще
ФутболСпортМеждународная федерация футбола (ФИФА)Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА)БельгияУэльсЧМ по футболу 2026
Илон МаскТрамп заявил, что не знает, принимал ли Маск наркотики в Белом доме
9 июня 2025, 23:57
1688
Еще
В миреСШАИлон МаскДональд ТрампКонфликт Трампа и Маска
Логотип компании Apple в Нью-ЙоркеApple представила самое крупное обновление интерфейса iOS
9 июня 2025, 23:55
4751
Еще
ТехнологииAppleВ миреСША
Паломники в долине Мина близ Мекки, Саудовская АравияХадж для российских паломников прошел на высоком уровне
9 июня 2025, 23:55
1201
Еще
РелигияСаудовская АравияРоссияМеккаРавиль ГайнутдинСулейман КеримовКрасный полумесяцВ мире
Эпизод матча отбора ЧМ-2026 Италия - МолдавияСборная Италии обыграла Молдавию в последнем матче Спаллетти
9 июня 2025, 23:52
1261
Еще
ФутболСпортЛучано СпаллеттиМеждународная федерация футбола (ФИФА)Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА)ИталияМолдавияЧМ по футболу 2026
Флаги США и КитаяПереговоры США и Китая продолжатся во вторник, сообщил Bloomberg
9 июня 2025, 23:49
806
Еще
ЭкономикаКитайСШАЛондонДональд ТрампВведение Трампом пошлин на импорт
Ливийские солдаты на контрольно-пропускном пункте в ТриполиВ Ливии заявили, что страна тонет в море вооруженных конфликтов
9 июня 2025, 23:49
1514
Еще
В миреЛивияТриполиЖенева (город)Муаммар КаддафиХалифа ХафтарООН
Руль мотоциклаВ Екатеринбурге и Верхней Пышме прошел фестиваль "Движение"
9 июня 2025, 23:47
274
Еще
ЕкатеринбургРоссияВерхняя ПышмаДенис Паслер
День мороженого в ГУМе Артек на все 100!Кравцов раздал мороженое посетителям выставки, посвященной "Артеку", в ГУМе
9 июня 2025, 23:46
616
Еще
ОбществоРеспублика КрымРоссияАртекГУМСергей КравцовМинистерство просвещения России (Минпросвещения России)
Футболисты сборной ХорватииСборная Хорватии разгромила Чехию в отборочном матче ЧМ-2026
9 июня 2025, 23:44
1392
Еще
ФутболСпортАндрей КрамаричЛука МодричИван ПеришичХорватияЧехияЧМ по футболу 2026
Украинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника Баба-ягаВ Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников
9 июня 2025, 23:42
420
Еще
Специальная военная операция на УкраинеВоронежская областьАлександр Гусев (губернатор)УкраинаВооруженные силы Украины
Александр НовакНовак примет участие в Ташкентском международном инвестиционном форуме
9 июня 2025, 23:41
608
Еще
РоссияУзбекистанБолгарияАлександр НовакМаксим РешетниковШавкат МирзиеевНовый банк развитияБРИКСОБСЕВ мире
Флаги России и БелоруссииМишустин одобрил проект соглашения о Белорусско-Российском университете
9 июня 2025, 23:36
579
Еще
Союзное государствоРоссияБелоруссияМихаил Мишустин
Президент США Дональд ТрампТрамп прокомментировал размещение морских пехотинцев в Лос-Анджелесе
9 июня 2025, 23:33
3683
Еще
В миреЛос-АнджелесСШАДональд Трамп
СамолетВ Калуге ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов
9 июня 2025, 23:31
410
Еще
КалугаФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Международная организация гражданской авиацииПроисшествия
Концертный зал имени П. И. Чайковского В Зале Чайковского открылся Moscow Jazz Festival
9 июня 2025, 23:30
686
Еще
КультураРоссияМоскваИгорь БутманАлександр БородинМодест МусоргскийПрезидентский фонд культурных инициатив
Флаги стран-участников БРИКСПрезидент Бразилии заявил, что БРИКС и G20 заняли центральное место в мире
9 июня 2025, 23:29
1019
Еще
В миреБразилияАфрикаЛатинская АмерикаБРИКСБольшая двадцаткаООН
Баннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой в БрюсселеВ Британии впали в бешенство из-за новых планов НАТО против России
9 июня 2025, 23:25
9187
Еще
РоссияМоскваУкраинаМарк РюттеНАТО
ОружиеИсследование показало, сколько детей в США погибло от огнестрельного оружия
9 июня 2025, 23:23
1604
Еще
В миреСШАНью-Йорк (город)Калифорния
Леонид ЯкубовичЛеонид Якубович стал лауреатом премии "ТЭФИ-2025"
9 июня 2025, 23:23
936
Еще
РоссияМоскваЛеонид ЯкубовичКонстантин ЭрнстАндрей МалаховВГТРКАкадемия российского телевиденияКВНТЭФИ
Еще 20 материалов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала