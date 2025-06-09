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Леонид Якубович стал лауреатом премии "ТЭФИ-2025"

Леонид Якубович стал лауреатом премии "ТЭФИ-2025" - РИА Новости, 09.06.2025

Леонид Якубович стал лауреатом премии "ТЭФИ-2025"

Телеведущий, член Академии Российского телевидения Леонид Якубович с программой "Поле чудес" стал победителем национальной премии, присуждаемой за высшие... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T23:23:00+03:00

2025-06-09T23:23:00+03:00

2025-06-09T23:23:00+03:00

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Телеведущий, член Академии Российского телевидения Леонид Якубович с программой "Поле чудес" стал победителем национальной премии, присуждаемой за высшие достижения в области телевизионных искусств "ТЭФИ - 2025" в номинации "Легендарные телевизионные программы", передает корреспондент РИА Новости с церемонии награждения. Церемония награждения победителей премии "ТЭФИ 2025" в номинациях категории "Развлекательное вещание" проходит в понедельник в Москве в Государственном академическом Большом театре России. "Шестьдесят лет тому назад я первый раз вошел в здание Останкино, 50 лет назад стал профессиональным писателем, 30 лет каналу, на котором я работаю, 35 лет программе "Поле чудес". В этом году мне 80 лет. Еще одна дата, которая, как день рождения, ведь ровно 30 лет тому назад в Троицу я первый раз самостоятельно вылетел сам... Я нервничаю, я никогда не стоял на такой сцене… Спасибо вам", - сказал Якубович в ходе церемонии награждения. Он также сообщил, что считает справедливым отдать статуэтку генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту, так как награда получена в номинации "Легендарный программы". "Просто маленькая поправочка. Не обидно, если бы эту статуэтку вручили бы просто программе "Поле чудес", за 35 лет работы я бы оставил ее себе. Но в категории "Легендарные программы", вспомните, какое количество программ - "Здоровье", "От всей души", "КВН", "Что? Где? Когда", "Песни года" - и все эти программы – детище канала, на котором я работаю. Поэтому, я думаю, что эта статуэтка должна храниться на Первом канале. И я отдам ее в руки генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту", - сказал Якубович. В номинации "Просветительская программа" выиграла программа "Рассказы из русской истории", производитель: ВГТРК, канал вещания: "Россия Культура". В номинации "Развлекательное ток-шоу" выиграла программа "Малахов", производитель: "ТВ ХИТ ПРОДАКШН" по заказу ВГТРК, канал вещания: "Россия 1", в номинации "Ведущий развлекательного ток-шоу" выиграл Андрей Малахов с шоу "Привет, Андрей!", производитель: "ТВ Хит Продакшн" по заказу ВГТРК, канал вещания: "Россия 1". В номинации "Развлекательное ток-шоу выходного дня" одержала победу программа "Песни от всей души", производитель: "Медиаформат" по заказу ВГТРК, канал вещания: "Россия 1". В номинации "Главное событие телевизионного сезона" победу одержала программа "Большая жизнь. Юбилейный вечер Александры Пахмутовой", производитель: ВГТРК, канал вещания: "Россия 1". В номинации "Развлекательное шоу детских талантов прайм-тайма" выиграло шоу Всероссийский конкурс юных талантов "Синяя птица" (11 сезон), производитель: "М-продакшн" по заказу ВГТРК, канал вещания: Россия-1. В номинации "Ведущий развлекательного шоу прайм-тайма" выиграли Николай Басков, Сергей Лазарев, шоу "Ну-ка, все вместе!", производитель: "ВайТ Медиа" по заказу ВГТРК, канал вещания: "Россия 1". В номинации "Интервьюер" выиграла Дарья Златопольская с программой "Бедая студия", производитель: "М-Продакшн" по заказу ВГТРК, канал вещания: "Россия Культура". В номинации "Развлекательное шоу талантов прайм-тайма" победу одержала программа "Голос. Уже не дети", производитель: Первый канал, канал вещания: Первый канал. В номинации "Утренняя ежедневная программа" выиграла программа "Доброе утро", производитель: Первый канал, канал вещания: Первый канал. В номинации "Программа о путешествиях" выиграла программа "100 мест, где поесть", производитель: Шоу продакшн, канал вещания: СТС, в номинации "Образ жизни" победу одержало шоу "Фирменный рецепт с Емельяненко", производитель: Тайм-код, канал вещания: Пятый канал. В номинации "Телеигра/Телевикторина" выиграла программа "Что? Где? Когда?", производитель: ИГРА-ТВ, канал вещания: Первый канал. В номинации "Реалити-шоу" выиграла программа "Выжить в Самарканде", производитель: Ген Продакшн, канал вещания: ТНТ. В номинации "Юмористическая программа" выиграл Comedy Club, производитель: Comedy Club Production, канал вещания: ТНТ. В номинации "Развлекательное звездное шоу талантов прайм-тайма" выиграло шоу "Маска", производитель: ВайТ Медиа, канал вещания: НТВ. В номинации "Программа для детей" выиграло шоу "Наука в шоке", производитель: Juice при поддержке "ИРИ", канал вещания: СТС. В номинации "Трансляция культурного события" выиграл балет "Щелкунчик", прямая трансляция с исторической сцены Большого театра, производитель: Амадеус, канал вещания: Первый канал. Национальная телевизионная премия ТЭФИ (сокращение от "телевизионный эфир") – ежегодная российская профессиональная награда, вручаемая с целью поощрения наиболее значимых работ и представителей телевидения России. Премия ТЭФИ была учреждена 21 декабря 1994 года Российским фондом развития телевидения (с 2001 года – фонд "Академия российского телевидения") – организацией, объединяющей интересы телевещателей и телепроизводителей страны. В настоящее время в числе учредителей фонда пять организаций – Национальная Медиа Группа, Холдинг "Газпром-Медиа", Первый канал, ВГТРК, ТВ Центр.

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https://ria.ru/20250609/medinskiy-2021894840.html

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Наталья Макарова

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