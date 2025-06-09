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Леонид Якубович стал лауреатом премии "ТЭФИ-2025" - РИА Новости, 09.06.2025
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23:23 09.06.2025
https://ria.ru/20250609/jakubovich-2021901966.html
Леонид Якубович стал лауреатом премии "ТЭФИ-2025"
Леонид Якубович стал лауреатом премии "ТЭФИ-2025" - РИА Новости, 09.06.2025
Леонид Якубович стал лауреатом премии "ТЭФИ-2025"
Телеведущий, член Академии Российского телевидения Леонид Якубович с программой "Поле чудес" стал победителем национальной премии, присуждаемой за высшие... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T23:23:00+03:00
2025-06-09T23:23:00+03:00
россия
москва
леонид якубович
константин эрнст
андрей малахов
вгтрк
академия российского телевидения
квн
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Телеведущий, член Академии Российского телевидения Леонид Якубович с программой "Поле чудес" стал победителем национальной премии, присуждаемой за высшие достижения в области телевизионных искусств "ТЭФИ - 2025" в номинации "Легендарные телевизионные программы", передает корреспондент РИА Новости с церемонии награждения. Церемония награждения победителей премии "ТЭФИ 2025" в номинациях категории "Развлекательное вещание" проходит в понедельник в Москве в Государственном академическом Большом театре России. "Шестьдесят лет тому назад я первый раз вошел в здание Останкино, 50 лет назад стал профессиональным писателем, 30 лет каналу, на котором я работаю, 35 лет программе "Поле чудес". В этом году мне 80 лет. Еще одна дата, которая, как день рождения, ведь ровно 30 лет тому назад в Троицу я первый раз самостоятельно вылетел сам... Я нервничаю, я никогда не стоял на такой сцене… Спасибо вам", - сказал Якубович в ходе церемонии награждения. Он также сообщил, что считает справедливым отдать статуэтку генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту, так как награда получена в номинации "Легендарный программы". "Просто маленькая поправочка. Не обидно, если бы эту статуэтку вручили бы просто программе "Поле чудес", за 35 лет работы я бы оставил ее себе. Но в категории "Легендарные программы", вспомните, какое количество программ - "Здоровье", "От всей души", "КВН", "Что? Где? Когда", "Песни года" - и все эти программы – детище канала, на котором я работаю. Поэтому, я думаю, что эта статуэтка должна храниться на Первом канале. И я отдам ее в руки генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту", - сказал Якубович. В номинации "Просветительская программа" выиграла программа "Рассказы из русской истории", производитель: ВГТРК, канал вещания: "Россия Культура". В номинации "Развлекательное ток-шоу" выиграла программа "Малахов", производитель: "ТВ ХИТ ПРОДАКШН" по заказу ВГТРК, канал вещания: "Россия 1", в номинации "Ведущий развлекательного ток-шоу" выиграл Андрей Малахов с шоу "Привет, Андрей!", производитель: "ТВ Хит Продакшн" по заказу ВГТРК, канал вещания: "Россия 1". В номинации "Развлекательное ток-шоу выходного дня" одержала победу программа "Песни от всей души", производитель: "Медиаформат" по заказу ВГТРК, канал вещания: "Россия 1". В номинации "Главное событие телевизионного сезона" победу одержала программа "Большая жизнь. Юбилейный вечер Александры Пахмутовой", производитель: ВГТРК, канал вещания: "Россия 1". В номинации "Развлекательное шоу детских талантов прайм-тайма" выиграло шоу Всероссийский конкурс юных талантов "Синяя птица" (11 сезон), производитель: "М-продакшн" по заказу ВГТРК, канал вещания: Россия-1. В номинации "Ведущий развлекательного шоу прайм-тайма" выиграли Николай Басков, Сергей Лазарев, шоу "Ну-ка, все вместе!", производитель: "ВайТ Медиа" по заказу ВГТРК, канал вещания: "Россия 1". В номинации "Интервьюер" выиграла Дарья Златопольская с программой "Бедая студия", производитель: "М-Продакшн" по заказу ВГТРК, канал вещания: "Россия Культура". В номинации "Развлекательное шоу талантов прайм-тайма" победу одержала программа "Голос. Уже не дети", производитель: Первый канал, канал вещания: Первый канал. В номинации "Утренняя ежедневная программа" выиграла программа "Доброе утро", производитель: Первый канал, канал вещания: Первый канал. В номинации "Программа о путешествиях" выиграла программа "100 мест, где поесть", производитель: Шоу продакшн, канал вещания: СТС, в номинации "Образ жизни" победу одержало шоу "Фирменный рецепт с Емельяненко", производитель: Тайм-код, канал вещания: Пятый канал. В номинации "Телеигра/Телевикторина" выиграла программа "Что? Где? Когда?", производитель: ИГРА-ТВ, канал вещания: Первый канал. В номинации "Реалити-шоу" выиграла программа "Выжить в Самарканде", производитель: Ген Продакшн, канал вещания: ТНТ. В номинации "Юмористическая программа" выиграл Comedy Club, производитель: Comedy Club Production, канал вещания: ТНТ. В номинации "Развлекательное звездное шоу талантов прайм-тайма" выиграло шоу "Маска", производитель: ВайТ Медиа, канал вещания: НТВ. В номинации "Программа для детей" выиграло шоу "Наука в шоке", производитель: Juice при поддержке "ИРИ", канал вещания: СТС. В номинации "Трансляция культурного события" выиграл балет "Щелкунчик", прямая трансляция с исторической сцены Большого театра, производитель: Амадеус, канал вещания: Первый канал. Национальная телевизионная премия ТЭФИ (сокращение от "телевизионный эфир") – ежегодная российская профессиональная награда, вручаемая с целью поощрения наиболее значимых работ и представителей телевидения России. Премия ТЭФИ была учреждена 21 декабря 1994 года Российским фондом развития телевидения (с 2001 года – фонд "Академия российского телевидения") – организацией, объединяющей интересы телевещателей и телепроизводителей страны. В настоящее время в числе учредителей фонда пять организаций – Национальная Медиа Группа, Холдинг "Газпром-Медиа", Первый канал, ВГТРК, ТВ Центр.
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60
россия, москва, леонид якубович, константин эрнст, андрей малахов, вгтрк, академия российского телевидения, квн, тэфи
Россия, Москва, Леонид Якубович, Константин Эрнст, Андрей Малахов, ВГТРК, Академия российского телевидения, КВН, ТЭФИ
Леонид Якубович стал лауреатом премии "ТЭФИ-2025"

Леонид Якубович стал обладателем "ТЭФИ-2025" с программой "Поле чудес"

© РИА Новости / Сергей КузнецовЛеонид Якубович
Леонид Якубович - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© РИА Новости / Сергей Кузнецов
Леонид Якубович. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Телеведущий, член Академии Российского телевидения Леонид Якубович с программой "Поле чудес" стал победителем национальной премии, присуждаемой за высшие достижения в области телевизионных искусств "ТЭФИ - 2025" в номинации "Легендарные телевизионные программы", передает корреспондент РИА Новости с церемонии награждения.
Церемония награждения победителей премии "ТЭФИ 2025" в номинациях категории "Развлекательное вещание" проходит в понедельник в Москве в Государственном академическом Большом театре России.
Бронзовая статуэтка Орфей на церемонии вручения телевизионной премии ТЭФИ - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
Названы победители премии ТЭФИ-2025
Вчера, 18:47
«
"Шестьдесят лет тому назад я первый раз вошел в здание Останкино, 50 лет назад стал профессиональным писателем, 30 лет каналу, на котором я работаю, 35 лет программе "Поле чудес". В этом году мне 80 лет. Еще одна дата, которая, как день рождения, ведь ровно 30 лет тому назад в Троицу я первый раз самостоятельно вылетел сам... Я нервничаю, я никогда не стоял на такой сцене… Спасибо вам", - сказал Якубович в ходе церемонии награждения.
Он также сообщил, что считает справедливым отдать статуэтку генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту, так как награда получена в номинации "Легендарный программы".
"Просто маленькая поправочка. Не обидно, если бы эту статуэтку вручили бы просто программе "Поле чудес", за 35 лет работы я бы оставил ее себе. Но в категории "Легендарные программы", вспомните, какое количество программ - "Здоровье", "От всей души", "КВН", "Что? Где? Когда", "Песни года" - и все эти программы – детище канала, на котором я работаю. Поэтому, я думаю, что эта статуэтка должна храниться на Первом канале. И я отдам ее в руки генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту", - сказал Якубович.
В номинации "Просветительская программа" выиграла программа "Рассказы из русской истории", производитель: ВГТРК, канал вещания: "Россия Культура". В номинации "Развлекательное ток-шоу" выиграла программа "Малахов", производитель: "ТВ ХИТ ПРОДАКШН" по заказу ВГТРК, канал вещания: "Россия 1", в номинации "Ведущий развлекательного ток-шоу" выиграл Андрей Малахов с шоу "Привет, Андрей!", производитель: "ТВ Хит Продакшн" по заказу ВГТРК, канал вещания: "Россия 1". В номинации "Развлекательное ток-шоу выходного дня" одержала победу программа "Песни от всей души", производитель: "Медиаформат" по заказу ВГТРК, канал вещания: "Россия 1".
Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
Мединский получил "ТЭФИ-2025"
Вчера, 22:16
В номинации "Главное событие телевизионного сезона" победу одержала программа "Большая жизнь. Юбилейный вечер Александры Пахмутовой", производитель: ВГТРК, канал вещания: "Россия 1". В номинации "Развлекательное шоу детских талантов прайм-тайма" выиграло шоу Всероссийский конкурс юных талантов "Синяя птица" (11 сезон), производитель: "М-продакшн" по заказу ВГТРК, канал вещания: Россия-1. В номинации "Ведущий развлекательного шоу прайм-тайма" выиграли Николай Басков, Сергей Лазарев, шоу "Ну-ка, все вместе!", производитель: "ВайТ Медиа" по заказу ВГТРК, канал вещания: "Россия 1". В номинации "Интервьюер" выиграла Дарья Златопольская с программой "Бедая студия", производитель: "М-Продакшн" по заказу ВГТРК, канал вещания: "Россия Культура".
В номинации "Развлекательное шоу талантов прайм-тайма" победу одержала программа "Голос. Уже не дети", производитель: Первый канал, канал вещания: Первый канал. В номинации "Утренняя ежедневная программа" выиграла программа "Доброе утро", производитель: Первый канал, канал вещания: Первый канал. В номинации "Программа о путешествиях" выиграла программа "100 мест, где поесть", производитель: Шоу продакшн, канал вещания: СТС, в номинации "Образ жизни" победу одержало шоу "Фирменный рецепт с Емельяненко", производитель: Тайм-код, канал вещания: Пятый канал. В номинации "Телеигра/Телевикторина" выиграла программа "Что? Где? Когда?", производитель: ИГРА-ТВ, канал вещания: Первый канал.
В номинации "Реалити-шоу" выиграла программа "Выжить в Самарканде", производитель: Ген Продакшн, канал вещания: ТНТ. В номинации "Юмористическая программа" выиграл Comedy Club, производитель: Comedy Club Production, канал вещания: ТНТ. В номинации "Развлекательное звездное шоу талантов прайм-тайма" выиграло шоу "Маска", производитель: ВайТ Медиа, канал вещания: НТВ. В номинации "Программа для детей" выиграло шоу "Наука в шоке", производитель: Juice при поддержке "ИРИ", канал вещания: СТС. В номинации "Трансляция культурного события" выиграл балет "Щелкунчик", прямая трансляция с исторической сцены Большого театра, производитель: Амадеус, канал вещания: Первый канал.
Национальная телевизионная премия ТЭФИ (сокращение от "телевизионный эфир") – ежегодная российская профессиональная награда, вручаемая с целью поощрения наиболее значимых работ и представителей телевидения России.
Премия ТЭФИ была учреждена 21 декабря 1994 года Российским фондом развития телевидения (с 2001 года – фонд "Академия российского телевидения") – организацией, объединяющей интересы телевещателей и телепроизводителей страны. В настоящее время в числе учредителей фонда пять организаций – Национальная Медиа Группа, Холдинг "Газпром-Медиа", Первый канал, ВГТРК, ТВ Центр.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
Путин назвал Первый канал одним из лидеров отечественного телеэфира
1 апреля, 10:03
 
РоссияМоскваЛеонид ЯкубовичКонстантин ЭрнстАндрей МалаховВГТРКАкадемия российского телевиденияКВНТЭФИ
 
 
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