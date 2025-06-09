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Исследование показало, сколько детей в США погибло от огнестрельного оружия - РИА Новости, 09.06.2025
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23:23 09.06.2025 (обновлено: 23:24 09.06.2025)
https://ria.ru/20250609/ssha-2021902225.html
Исследование показало, сколько детей в США погибло от огнестрельного оружия
Исследование показало, сколько детей в США погибло от огнестрельного оружия - РИА Новости, 09.06.2025
Исследование показало, сколько детей в США погибло от огнестрельного оружия
В США с 2010 года погибло более семи тысяч детей от огнестрельных ранений, большинство смертей произошло в штатах с упрощенной системой покупки и ношения... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T23:23:00+03:00
2025-06-09T23:24:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 9 июн - РИА Новости. В США с 2010 года погибло более семи тысяч детей от огнестрельных ранений, большинство смертей произошло в штатах с упрощенной системой покупки и ношения оружия, выяснили американские ученые. "Анализ избыточной смертности показал, что в группе штатов с наиболее разрешающим законодательством об огнестрельном оружии после 2010 года было зафиксировано более 6029 случаев смерти от огнестрельного оружия среди детей и подростков в возрасте от 0 до 17 лет в период с 2011 по 2023 год, а в группе штатов с разрешающим законодательством — 1424 случая смерти от огнестрельного оружия", - говорится в исследовании, опубликованном в понедельник в научно-медицинском журнале JAMA Pediatrics. При этом в штатах, где наиболее ужесточенные правила покупки и ношения оружия - Нью-Йорк, Калифорния, Мэриленд и Род-Айленд - смертность среди детей от огнестрельного оружия снизилась с 2010 года. "Эти результаты показывают, что разрешающие законы об огнестрельном оружии привели к тысячам избыточных смертей от огнестрельного оружия среди детей, живущих в штатах с разрешительной политикой; в будущем работа должна быть сосредоточена на определении того, какие типы законов наносят наибольший вред, а какие обеспечивают наибольшую защиту", - отмечают ученые. Право на ношение оружия - один из наиболее острых вопросов в американской политике. Республиканцы преимущественно выступают за ослабление правил покупки и ношения оружия, а демократы, наоборот, выступают за ужесточение законодательства. Четыре штата, в которых исследование зафиксировало снижение детских смертей от огнестрельного оружия, исторически являются демократическими штатами.
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60
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в мире, сша, нью-йорк (город), калифорния
В мире, США, Нью-Йорк (город), Калифорния
Исследование показало, сколько детей в США погибло от огнестрельного оружия

В США с 2010 года более семи тысяч детей погибло от огнестрельных ранений

© Fotolia / Vladislav GajicОружие
Оружие - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© Fotolia / Vladislav Gajic
Оружие. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 9 июн - РИА Новости. В США с 2010 года погибло более семи тысяч детей от огнестрельных ранений, большинство смертей произошло в штатах с упрощенной системой покупки и ношения оружия, выяснили американские ученые.
"Анализ избыточной смертности показал, что в группе штатов с наиболее разрешающим законодательством об огнестрельном оружии после 2010 года было зафиксировано более 6029 случаев смерти от огнестрельного оружия среди детей и подростков в возрасте от 0 до 17 лет в период с 2011 по 2023 год, а в группе штатов с разрешающим законодательством — 1424 случая смерти от огнестрельного оружия", - говорится в исследовании, опубликованном в понедельник в научно-медицинском журнале JAMA Pediatrics.
При этом в штатах, где наиболее ужесточенные правила покупки и ношения оружия - Нью-Йорк, Калифорния, Мэриленд и Род-Айленд - смертность среди детей от огнестрельного оружия снизилась с 2010 года.
"Эти результаты показывают, что разрешающие законы об огнестрельном оружии привели к тысячам избыточных смертей от огнестрельного оружия среди детей, живущих в штатах с разрешительной политикой; в будущем работа должна быть сосредоточена на определении того, какие типы законов наносят наибольший вред, а какие обеспечивают наибольшую защиту", - отмечают ученые.
Право на ношение оружия - один из наиболее острых вопросов в американской политике. Республиканцы преимущественно выступают за ослабление правил покупки и ношения оружия, а демократы, наоборот, выступают за ужесточение законодательства. Четыре штата, в которых исследование зафиксировало снижение детских смертей от огнестрельного оружия, исторически являются демократическими штатами.
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