Сборная Хорватии разгромила Чехию в отборочном матче ЧМ-2026

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Сборная Хорватии по футболу обыграла команду Чехии в матче европейского отборочного турнира чемпионата мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике.
Встреча группы L прошла в Осиеке и завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев, у которых отличились Андрей Крамарич (42-я и 75-я минуты), Лука Модрич (62, с пенальти), Иван Перишич (68) и Анте Будимир (72, с пенальти). В составе гостей мяч забил Томаш Соучек (58).
Сборная Чехии потерпела первое поражение и с 9 очками возглавляет таблицу, хорваты (6 очков) выиграли оба своих матча и идут вторыми.
В другом матче группы команда Фарерских островов обыграла дома сборную Гибралтара со счетом 2:1.
Сборная России не вошла в число участников европейского отбора. Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в феврале 2022 года отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине. Осенью 2023 года организации уточнили, что санкции не будут сняты до завершения СВО.
9 июня 2025, 14:03