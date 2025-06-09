Сборная Хорватии разгромила Чехию в отборочном матче ЧМ-2026

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Сборная Хорватии по футболу обыграла команду Чехии в матче европейского отборочного турнира чемпионата мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике.

Встреча группы L прошла в Осиеке и завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев, у которых отличились Андрей Крамарич (42-я и 75-я минуты), Лука Модрич (62, с пенальти), Иван Перишич (68) и Анте Будимир (72, с пенальти). В составе гостей мяч забил Томаш Соучек (58).