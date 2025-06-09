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Apple представила самое крупное обновление интерфейса iOS - РИА Новости, 09.06.2025
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23:55 09.06.2025
https://ria.ru/20250609/apple-2021905932.html
Apple представила самое крупное обновление интерфейса iOS
Apple представила самое крупное обновление интерфейса iOS - РИА Новости, 09.06.2025
Apple представила самое крупное обновление интерфейса iOS
Компания Apple представила самое масштабное обновление интерфейса своей операционной системы iOS c 2013 года в ходе всемирной конференции разработчиков WWDC... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T23:55:00+03:00
2025-06-09T23:55:00+03:00
технологии
apple
в мире
сша
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ВАШИНГТОН, 9 июн - РИА Новости. Компания Apple представила самое масштабное обновление интерфейса своей операционной системы iOS c 2013 года в ходе всемирной конференции разработчиков WWDC 2025. В основу нового дизайна легла так называемая концепция "жидкого стекла" (Liquid Glass). Новый визуальный стиль операционных систем Apple вдохновлён интерфейсом гарнитуры смешанной реальности Vision Pro и включает в себя полупрозрачный интерфейс, который динамически адаптируется к окружающей среде. Это самое серьезное изменение интерфейса после iOS 7, выпущенной в 2013 году. Apple также изменила нумерацию операционных систем на всех своих устройствах: вместо того, чтобы нумеровать операционные системы в зависимости от количества уже существующих версий, все операционные системы будут названы в соответствии со следующим годом после их объявления. Поэтому операционные системы следующего поколения будут называться iOS 26, iPadOS 26, macOS 26, watchOS 26, tvOS 26 и visionOS 26. Помимо изменений визуального стиля и нумерации, Apple также объявила об интеграции технологий искусственного интеллекта на основе платформы Apple Intelligence. Среди доступных функций будет возможность синхронного перевода во время переписки, видео и аудиозвонков, а также текстов песен в приложении Apple Music. Apple также расширила функции Visual Intelligence: теперь пользователи смогут анализировать изображения на экране, а также задавать вопросы ChatGPT о том, что они видят на своих экранах. ChatGPT также будет интегрирован в приложение Image Playground, использующее искусственный интеллект для создания изображений.
https://ria.ru/20250602/sud-2020538121.html
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технологии, apple, в мире, сша
Технологии, Apple, В мире, США
Apple представила самое крупное обновление интерфейса iOS

Apple представила самое масштабное обновление интерфейса iOS с 2013 года

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЛоготип компании Apple в Нью-Йорке
Логотип компании Apple в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Логотип компании Apple в Нью-Йорке. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 9 июн - РИА Новости. Компания Apple представила самое масштабное обновление интерфейса своей операционной системы iOS c 2013 года в ходе всемирной конференции разработчиков WWDC 2025.
В основу нового дизайна легла так называемая концепция "жидкого стекла" (Liquid Glass). Новый визуальный стиль операционных систем Apple вдохновлён интерфейсом гарнитуры смешанной реальности Vision Pro и включает в себя полупрозрачный интерфейс, который динамически адаптируется к окружающей среде. Это самое серьезное изменение интерфейса после iOS 7, выпущенной в 2013 году.
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Apple также изменила нумерацию операционных систем на всех своих устройствах: вместо того, чтобы нумеровать операционные системы в зависимости от количества уже существующих версий, все операционные системы будут названы в соответствии со следующим годом после их объявления. Поэтому операционные системы следующего поколения будут называться iOS 26, iPadOS 26, macOS 26, watchOS 26, tvOS 26 и visionOS 26.
Помимо изменений визуального стиля и нумерации, Apple также объявила об интеграции технологий искусственного интеллекта на основе платформы Apple Intelligence. Среди доступных функций будет возможность синхронного перевода во время переписки, видео и аудиозвонков, а также текстов песен в приложении Apple Music.
Apple также расширила функции Visual Intelligence: теперь пользователи смогут анализировать изображения на экране, а также задавать вопросы ChatGPT о том, что они видят на своих экранах.
ChatGPT также будет интегрирован в приложение Image Playground, использующее искусственный интеллект для создания изображений.
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