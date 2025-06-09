23:52 09.06.2025 (обновлено: 12:39 13.05.2026)
Сборная Италии обыграла Молдавию в последнем матче Спаллетти

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Сборная Италии по футболу обыграла команду Молдавии в матче европейского отборочного турнира чемпионата мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике.
Встреча группы I прошла в Реджо-Эмильи и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев, забили Джакомо Рападори (40-я минутпа) и Андреа Камбьязо (50).
Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 1-ый раунд. Группа I
09 июня 2025 • начало в 21:45
Завершен
Италия
2 : 0
Молдавия
40‎’‎ • Джакомо Распадори
50‎’‎ • Андреа Камбиасо
(Давиде Фраттези)
Этот матч стал последним для итальянцев под руководством Лучано Спаллетти, который 8 июня объявил, что уйдет в отставку после игры с молдаванами. В пятницу итальянцы уступили в гостях команде Норвегии (0:3). Спаллетти с 2009 по 2014 год возглавлял петербургский "Зенит".
Сборная Италии с 3 очками занимает третье место в таблице, команда Молдавии идет на последней, пятой строчке (0).
В другом матче дня норвежцы обыграли на выезде сборную Эстонии (1:0) и с 12 очками возглавляют таблицу. Эстонцы (3) располагаются на четвертой строчке.
Сборная России не вошла в число участников европейского отбора. Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в феврале 2022 года отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине. Осенью 2023 года организации уточнили, что санкции не будут сняты до завершения СВО.
