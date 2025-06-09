В Ливии заявили, что страна тонет в море вооруженных конфликтов
Депутат Палаты представителей Такбали: Ливия тонет в море вооруженных конфликтов
© AP Photo / Yousef MuradЛивийские солдаты на контрольно-пропускном пункте в Триполи
© AP Photo / Yousef Murad
Ливийские солдаты на контрольно-пропускном пункте в Триполи. Архивное фото
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БЕНГАЗИ, 9 июн – РИА Новости. Ливия утопает в череде вооруженных конфликтов на фоне бездействия международного сообщества, заявил РИА Новости депутат Палаты представителей страны Али аль-Такбали.
"Страна тонет в бурном море вооруженных конфликтов и политической напряженности, в то время как все отказываются от коллективных действий", - полагает Такбали.
Собеседник агентства отметил, что вооруженные столкновения происходят практически ежедневно, без какого-либо сдерживания со стороны международного сообщества, добавив, что ООН необходимо принять меры в отношении сторон.
"ООН — это не просто сообщество, а совокупность воль наций. Крайне важно, чтобы эти нации действовали с целью наведения порядка, поскольку без жесткого вмешательства проблема не будет решена", - подчеркнул Такбали.
В мае в ливийской столице Триполи был убит глава службы безопасности при президентском совете Ливии Абдель Гани аль-Кикли. В городе произошли вооруженные столкновениями между подразделениями, входящими в состав министерства обороны Правительства национального единства (ПНЕ) с одной стороны и подчиняющимся президентскому совету с другой. Стороны конфликта договорились о перемирии, соглашение о прекращении огня в Триполи вступило в силу, нейтральные силы развернуты в ряде мест, но, несмотря на это, в ливийской столице периодически происходят протесты против ПНЕ.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия перестала функционировать как единое государство. В последние несколько лет шло противостояние между властями в Триполи на западе страны и властями на востоке, которые поддерживала ливийская национальная армия под командованием маршала Халифы Хафтара. В 2021 году форум ливийского политического диалога в Женеве под эгидой ООН избрал переходную исполнительную власть до всеобщих выборов, которые до сих пор не были проведены.
В Ливии действуют два правительства, не признающие друг друга. Первое - поддерживаемое ООН и возглавляемое Абдельхамидом Дбейбой - действует в Триполи. Второе - наделенное полномочиями палатой представителей страны - базируется в Бенгази, им руководит Усама Хаммад.