https://ria.ru/20250609/livija-2021904758.html

В Ливии заявили, что страна тонет в море вооруженных конфликтов

В Ливии заявили, что страна тонет в море вооруженных конфликтов - РИА Новости, 09.06.2025

В Ливии заявили, что страна тонет в море вооруженных конфликтов

Ливия утопает в череде вооруженных конфликтов на фоне бездействия международного сообщества, заявил РИА Новости депутат Палаты представителей страны Али... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T23:49:00+03:00

2025-06-09T23:49:00+03:00

2025-06-09T23:49:00+03:00

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муаммар каддафи

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БЕНГАЗИ, 9 июн – РИА Новости. Ливия утопает в череде вооруженных конфликтов на фоне бездействия международного сообщества, заявил РИА Новости депутат Палаты представителей страны Али аль-Такбали. "Страна тонет в бурном море вооруженных конфликтов и политической напряженности, в то время как все отказываются от коллективных действий", - полагает Такбали. Собеседник агентства отметил, что вооруженные столкновения происходят практически ежедневно, без какого-либо сдерживания со стороны международного сообщества, добавив, что ООН необходимо принять меры в отношении сторон. "ООН — это не просто сообщество, а совокупность воль наций. Крайне важно, чтобы эти нации действовали с целью наведения порядка, поскольку без жесткого вмешательства проблема не будет решена", - подчеркнул Такбали. В мае в ливийской столице Триполи был убит глава службы безопасности при президентском совете Ливии Абдель Гани аль-Кикли. В городе произошли вооруженные столкновениями между подразделениями, входящими в состав министерства обороны Правительства национального единства (ПНЕ) с одной стороны и подчиняющимся президентскому совету с другой. Стороны конфликта договорились о перемирии, соглашение о прекращении огня в Триполи вступило в силу, нейтральные силы развернуты в ряде мест, но, несмотря на это, в ливийской столице периодически происходят протесты против ПНЕ. После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия перестала функционировать как единое государство. В последние несколько лет шло противостояние между властями в Триполи на западе страны и властями на востоке, которые поддерживала ливийская национальная армия под командованием маршала Халифы Хафтара. В 2021 году форум ливийского политического диалога в Женеве под эгидой ООН избрал переходную исполнительную власть до всеобщих выборов, которые до сих пор не были проведены. В Ливии действуют два правительства, не признающие друг друга. Первое - поддерживаемое ООН и возглавляемое Абдельхамидом Дбейбой - действует в Триполи. Второе - наделенное полномочиями палатой представителей страны - базируется в Бенгази, им руководит Усама Хаммад.

https://ria.ru/20250515/liviya-2017067955.html

https://ria.ru/20250527/rossija-2019339639.html

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в мире, ливия, триполи, женева (город), муаммар каддафи, халифа хафтар, оон