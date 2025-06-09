https://ria.ru/20250609/tramp-2021906127.html

Трамп заявил, что не знает, принимал ли Маск наркотики в Белом доме

Трамп заявил, что не знает, принимал ли Маск наркотики в Белом доме - РИА Новости, 09.06.2025

Трамп заявил, что не знает, принимал ли Маск наркотики в Белом доме

Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что достоверно не знает, принимал ли его бывший соратник Илон Маск наркотики в Белом доме, но выразил надежду, РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T23:57:00+03:00

2025-06-09T23:57:00+03:00

2025-06-09T23:57:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 9 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что достоверно не знает, принимал ли его бывший соратник Илон Маск наркотики в Белом доме, но выразил надежду, что такого не происходило. Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники в окружении Трампа сообщила, что американский лидер в личном общении со своими соратниками на фоне эскалации конфликта с Маском назвал последнего "конченым наркоманом". "Я действительно не знаю. Я так не думаю. Я надеюсь, что нет. Я желаю ему всего наилучшего, понимаете, у нас были хорошие отношения, и я просто желаю ему всего наилучшего", - заявил Трамп журналистам, отвечая на вопрос о том, принимал ли Маск когда-нибудь наркотики в Белом доме. В то же время газета New York Times со ссылкой на источники написала, что Трамп связывает "сумасшедшее" поведение Маска с тем, что миллиардер якобы употребляет наркотики. В четверг между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США бюджетного проекта, который Маск во вторник назвал "отвратительной мерзостью". Предприниматель в среду призывал "убить законопроект". Трамп в ответ заявил, что разочарован Маском, так как "сделал для него многое". После этого Маск выразил мнение, что именно благодаря ему Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса. В 2023 году издание Wall Street Journal опубликовало статью, в которой утверждалось, что Маск принимает кетамин. В январе 2024 года издание сообщило, ссылаясь на источники, что Маск продолжает употреблять самые различные виды наркотиков, особенно кетамин, что может иметь серьезные последствия не только для его здоровья, но и для компаний, находящихся под его руководством. Маск отрицает подобные утверждения и настаивает на том, что не принимает кетамин и другие наркотики.

https://ria.ru/20250608/ssha-2021510629.html

https://ria.ru/20250606/tramp-2021230901.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, илон маск, дональд трамп, конфликт трампа и маска