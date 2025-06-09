https://ria.ru/20250609/opasnost-2021903839.html
В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников
В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 09.06.2025
В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки БПЛА объявлена в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T23:42:00+03:00
2025-06-09T23:42:00+03:00
2025-06-09T23:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
воронежская область
александр гусев (губернатор)
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев. "Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове", - написал Гусев в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20250605/tramp-2020976809.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
воронежская область, александр гусев (губернатор), украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор), Украина, Вооруженные силы Украины
В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников
Губернатор Гусев: в Воронежской области объявили опасности атаки БПЛА