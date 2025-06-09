https://ria.ru/20250609/mishustin-2021903464.html

Мишустин одобрил проект соглашения о Белорусско-Российском университете

Мишустин одобрил проект соглашения о Белорусско-Российском университете - РИА Новости, 09.06.2025

Мишустин одобрил проект соглашения о Белорусско-Российском университете

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин одобрил проект соглашения между правительствами России и Белоруссии, устанавливающий условия деятельности... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T23:36:00+03:00

2025-06-09T23:36:00+03:00

2025-06-09T23:36:00+03:00

союзное государство

россия

белоруссия

михаил мишустин

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин одобрил проект соглашения между правительствами России и Белоруссии, устанавливающий условия деятельности Белорусско-Российского университета - межгосударственного вуза, находящегося в совместном ведении двух стран, инициатива направлена на развитие образовательного сотрудничества и укрепление союзных связей, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовых актов. "В соответствии с пунктом 1 статьи 11 Федерального закона "О международных договорах Российской Федерации" одобрить представленный Минобрнауки России согласованный с МИД России и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и предварительно проработанный с белорусской стороной проект соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Республики Беларусь oб условиях деятельности Белорусско-Российского университета", - говорится в распоряжении, подписанном Мишустиным. Глава кабмина поручил Минобрнауки России провести переговоры с белорусской стороной по проекту соглашения. По достижении договорённости министерству разрешено подписать соглашение от имени правительства РФ. Также допускается внесение в проект незначительных изменений, не носящих принципиального характера.

https://ria.ru/20241105/mishustin-1981945892.html

россия

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, белоруссия, михаил мишустин