Мишустин одобрил проект соглашения о Белорусско-Российском университете
Мишустин одобрил проект соглашения между Россией и Белоруссией об университете
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Флаги России и Белоруссии. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин одобрил проект соглашения между правительствами России и Белоруссии, устанавливающий условия деятельности Белорусско-Российского университета - межгосударственного вуза, находящегося в совместном ведении двух стран, инициатива направлена на развитие образовательного сотрудничества и укрепление союзных связей, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовых актов.
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"В соответствии с пунктом 1 статьи 11 Федерального закона "О международных договорах Российской Федерации" одобрить представленный Минобрнауки России согласованный с МИД России и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и предварительно проработанный с белорусской стороной проект соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Республики Беларусь oб условиях деятельности Белорусско-Российского университета", - говорится в распоряжении, подписанном Мишустиным.
Глава кабмина поручил Минобрнауки России провести переговоры с белорусской стороной по проекту соглашения. По достижении договорённости министерству разрешено подписать соглашение от имени правительства РФ. Также допускается внесение в проект незначительных изменений, не носящих принципиального характера.
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