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Мишустин одобрил проект соглашения о Белорусско-Российском университете - РИА Новости, 09.06.2025
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Союзное государство
 
23:36 09.06.2025
https://ria.ru/20250609/mishustin-2021903464.html
Мишустин одобрил проект соглашения о Белорусско-Российском университете
Мишустин одобрил проект соглашения о Белорусско-Российском университете - РИА Новости, 09.06.2025
Мишустин одобрил проект соглашения о Белорусско-Российском университете
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин одобрил проект соглашения между правительствами России и Белоруссии, устанавливающий условия деятельности... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T23:36:00+03:00
2025-06-09T23:36:00+03:00
союзное государство
россия
белоруссия
михаил мишустин
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин одобрил проект соглашения между правительствами России и Белоруссии, устанавливающий условия деятельности Белорусско-Российского университета - межгосударственного вуза, находящегося в совместном ведении двух стран, инициатива направлена на развитие образовательного сотрудничества и укрепление союзных связей, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовых актов. "В соответствии с пунктом 1 статьи 11 Федерального закона "О международных договорах Российской Федерации" одобрить представленный Минобрнауки России согласованный с МИД России и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и предварительно проработанный с белорусской стороной проект соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Республики Беларусь oб условиях деятельности Белорусско-Российского университета", - говорится в распоряжении, подписанном Мишустиным. Глава кабмина поручил Минобрнауки России провести переговоры с белорусской стороной по проекту соглашения. По достижении договорённости министерству разрешено подписать соглашение от имени правительства РФ. Также допускается внесение в проект незначительных изменений, не носящих принципиального характера.
https://ria.ru/20241105/mishustin-1981945892.html
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россия, белоруссия, михаил мишустин
Союзное государство, Россия, Белоруссия, Михаил Мишустин
Мишустин одобрил проект соглашения о Белорусско-Российском университете

Мишустин одобрил проект соглашения между Россией и Белоруссией об университете

© POOL | Перейти в медиабанкФлаги России и Белоруссии
Флаги России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин одобрил проект соглашения между правительствами России и Белоруссии, устанавливающий условия деятельности Белорусско-Российского университета - межгосударственного вуза, находящегося в совместном ведении двух стран, инициатива направлена на развитие образовательного сотрудничества и укрепление союзных связей, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовых актов.
«
"В соответствии с пунктом 1 статьи 11 Федерального закона "О международных договорах Российской Федерации" одобрить представленный Минобрнауки России согласованный с МИД России и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и предварительно проработанный с белорусской стороной проект соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Республики Беларусь oб условиях деятельности Белорусско-Российского университета", - говорится в распоряжении, подписанном Мишустиным.
Глава кабмина поручил Минобрнауки России провести переговоры с белорусской стороной по проекту соглашения. По достижении договорённости министерству разрешено подписать соглашение от имени правительства РФ. Также допускается внесение в проект незначительных изменений, не носящих принципиального характера.
Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
Мишустин назвал опорные вузы для работы университета Союзного государства
5 ноября 2024, 14:48
 
Союзное государствоРоссияБелоруссияМихаил Мишустин
 
 
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