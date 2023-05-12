Рейтинг@Mail.ru
Архив за 12.05.2023

Футболисты Ланса в матче Лиги 1Идущий вторым в Лиге 1 "Ланс" в меньшинстве победил "Реймс"
12 мая 2023, 23:59
ФутболКевин ДансоСеко ФофанаПшемыслав ФранковскийЛансРеймсПари Сен-Жермен (ПСЖ)Чемпионат Франции по футболу (Лига 1)
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон МаскМаск объяснил назначение нового главы Twitter
12 мая 2023, 23:52
ТехнологииНевадаИлон МаскTwitterTesla motors
Полузащитник ФК Лацио Фелипе АндерсонФутболисты "Лацио" сыграли вничью с "Лечче" в матче Серии А
12 мая 2023, 23:45
ФутболРеми УденЧиро ИммобилеЛациоСергей Милинкович-СавичЛеччеСерия А (чемпионат Италии по футболу)
Модуль Наука в составе МКСРоссийские космонавты подготовили к работе радиатор на модуле МКС "Наука"
12 мая 2023, 23:43
НаукаКосмос - РИА НаукаРоскосмос
Место обстрела в ЛуганскеПри украинском ударе по Луганску пострадал депутат Госдумы Водолацкий
12 мая 2023, 23:38
Специальная военная операция на УкраинеЛуганскГосдума РФЛуганская Народная РеспубликаВиктор Водолацкий
Здание Министерства здравоохранения России в МосквеМинздрав назвал причины для отказа в предоставлении соцуслуг на дому
12 мая 2023, 23:34
Здоровье - ОбществоРоссияАлексей Кузнецов
Дым на месте взрыва в ЛуганскеПри обстреле Луганска пострадали шестеро детей
12 мая 2023, 23:23
Специальная военная операция на УкраинеЛуганскУкраинаВооруженные силы УкраиныЛеонид ПасечникЛуганская Народная РеспубликаВ миреСЦКК
Водка AbsolutPernod Ricard прекратила экспорт алкоголя в Россию
12 мая 2023, 23:21
ЭкономикаРоссия
ЛЭПВ Мелитополе восстановили электроснабжение после аварии
12 мая 2023, 23:19
Специальная военная операция на УкраинеМелитопольЗапорожская область
Вид на Кейптаун, ЮАРПосол США извинился перед ЮАР за обвинения в поставках оружия России
12 мая 2023, 23:16
В миреЮАРРоссияСША
Президент Украины Владимир ЗеленскийЗеленский ввел санкции против 37 физических лиц и более 200 компаний
12 мая 2023, 23:16
Владимир ЗеленскийВиктор МедведчукУкраинаАндрей ДеркачВерховная Рада УкраиныВолга-Днепр Санкции в отношении России
МелитопольВ Мелитополе предварительно установили круг лиц, причастных к аварии
12 мая 2023, 23:15
Специальная военная операция на УкраинеВ миреМелитопольЗапорожская область
Российский спортсмен, член сборной России Михаил ИгольниковПрезидент Федерации дзюдо Франции выступил за участие россиян в Олимпиаде
12 мая 2023, 23:11
ЕдиноборстваОлимпиада 2024Международный олимпийский комитет (МОК)ПарижФранция
Хоккеист Степан Фальковский.Белорусский хоккеист Фальковский высказался о фоле на Бардакове
12 мая 2023, 23:08
ХоккейСтепан ФальковскийЗахар БардаковРоман РотенбергМеждународная федерация хоккея (IIHF)СКА (Санкт-Петербург)Белоруссия
Место обстрела в ЛуганскеВ центре Луганска обнаружили ракету — ложную цель
12 мая 2023, 23:04
Специальная военная операция на УкраинеЛуганскСШАЛуганская Народная РеспубликаВ миреСЦККУкраинаВооруженные силы Украины
Главный тренер сборной России Алексей Жамнов Хоккеист сборной "Россия 25" рассказал о диалоге с Жамновым
12 мая 2023, 23:04
ХоккейНефтехимикХК Спартак (Москва)СКА (Санкт-Петербург)Артем СериковПавел Порядин
Истребитель Миг-29 ВВС Украины на авиабазе под КиевомВ Британии рассказали, к чему приведут поставки ракет Storm Shadow ВСУ
12 мая 2023, 23:04
ПолитикаУкраинаВеликобританияEurofighter TyphoonФранцияЛондонКиев
Полузащитник дортмундской Боруссии Джуд Беллингем в матче бундеслигиОбъявлена символическая сборная сезона Бундеслиги
12 мая 2023, 23:01
ФутболДжуд БеллингемМаттейс де ЛигтДжамал МусиалаБоруссия (Мёнхенгладбах)БаварияБайер 04Бундеслига
Участники митинга сторонников Михаила СаакашвилиВласти Грузии рассказали, когда Саакашвили переведут в тюрьму
12 мая 2023, 22:58
В миреГрузияМихаил СаакашвилиИраклий ГарибашвилиЕвропейский суд
Очередь автомобилей с людьми в Харьковской областиЖителей Харьковской области призвали к эвакуации из-за обстрелов ВСУ
12 мая 2023, 22:56
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковская областьВооруженные силы УкраиныРоссияУкраина
