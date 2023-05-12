https://ria.ru/20230512/rakety-1871442828.html

В Британии рассказали, к чему приведут поставки ракет Storm Shadow ВСУ

В Британии рассказали, к чему приведут поставки ракет Storm Shadow ВСУ - РИА Новости, 12.05.2023

В Британии рассказали, к чему приведут поставки ракет Storm Shadow ВСУ

Британские ракеты Storm Shadow, которые Лондон обещал передать Киеву, не изменят баланса сил в зоне проведения специальной операции, заявил обозреватель The... РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T23:04

2023-05-12T23:04

2023-05-12T23:04

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украина

великобритания

eurofighter typhoon

франция

лондон

киев

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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Британские ракеты Storm Shadow, которые Лондон обещал передать Киеву, не изменят баланса сил в зоне проведения специальной операции, заявил обозреватель The Telegraph Льюис Пейдж.По его словам, как и танк Challenger, Storm Shadow никогда не пользовалась блестящей репутацией. Еще в 2003 году она сильно пробурила бетон на испытаниях, но не взорвалась."Мои коллеги по обезвреживанию бомб тогда столкнулись с особенно сложной задачей, когда им поручили убрать за "новым чудо-оружием", — рассказал Пейдж.Недостаток Storm Shadow заключается также в том, что это крылатая ракета, то есть, по сути, дозвуковой реактивный самолет-робот. Как и любой другой дозвуковой реактивный самолет, его можно сбить стандартными средствами ПВО.На данный момент британское изделие можно запускать только с самолета Eurofighter Typhoon. Обычно на интеграцию такого оружия с новым типом истребителя уходит очень много времени, отметил колумнист."Таким образом, может пройти довольно много времени, прежде чем украинцы действительно смогут использовать Storm Shadow", — резюмировал обозреватель.

https://ria.ru/20230512/vsu-1871411558.html

https://ria.ru/20230512/rakety-1871430180.html

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политика, украина, великобритания, eurofighter typhoon, франция, лондон, киев