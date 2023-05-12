https://ria.ru/20230512/eksport-1871444375.html
Pernod Ricard прекратила экспорт алкоголя в Россию
Pernod Ricard прекратила экспорт алкоголя в Россию - РИА Новости, 12.05.2023
Pernod Ricard прекратила экспорт алкоголя в Россию
Французская компания - производитель алкогольных напитков Pernod Ricard заявила, что в конце апреля прекратила экспорт продукции всех своих международных... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T23:21
2023-05-12T23:21
2023-05-12T23:21
экономика
россия
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ПАРИЖ, 12 мая - РИА Новости. Французская компания - производитель алкогольных напитков Pernod Ricard заявила, что в конце апреля прекратила экспорт продукции всех своих международных брендов в Россию. "Pernod Ricard может подтвердить, что в конце апреля 2023 года компания прекратила экспорт всех своих международных брендов в Россию", - говорится в пресс-релизе. В компании также отметили, что прекратят распространение своей продукции в России. "Мы ожидаем, что этот процесс займет несколько месяцев", - указывается в сообщении. В портфеле Pernod Ricard десятки брендов, в том числе виски Chivas Regal, Jameson, Ballantine's, водка Absolut, текила Olmeca, ром Havana Club, шампанское Mumm и Perrier Jouet.
https://ria.ru/20230429/alkogol-1868404666.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия
Pernod Ricard прекратила экспорт алкоголя в Россию
Французская Pernod Ricard заявила о прекращении экспорта международной продукции в Россию
ПАРИЖ, 12 мая - РИА Новости.
Французская компания - производитель алкогольных напитков Pernod Ricard
заявила, что в конце апреля прекратила экспорт продукции всех своих международных брендов в Россию.
"Pernod Ricard может подтвердить, что в конце апреля 2023 года компания прекратила экспорт всех своих международных брендов в Россию", - говорится в пресс-релизе.
В компании также отметили, что прекратят распространение своей продукции в России. "Мы ожидаем, что этот процесс займет несколько месяцев", - указывается в сообщении.
В портфеле Pernod Ricard десятки брендов, в том числе виски Chivas Regal, Jameson, Ballantine's, водка Absolut, текила Olmeca, ром Havana Club, шампанское Mumm и Perrier Jouet.
План провалился. Куда "утек" западный алкоголь