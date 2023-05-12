https://ria.ru/20230512/eksport-1871444375.html

Pernod Ricard прекратила экспорт алкоголя в Россию

Pernod Ricard прекратила экспорт алкоголя в Россию - РИА Новости, 12.05.2023

Pernod Ricard прекратила экспорт алкоголя в Россию

Французская компания - производитель алкогольных напитков Pernod Ricard заявила, что в конце апреля прекратила экспорт продукции всех своих международных... РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T23:21

2023-05-12T23:21

2023-05-12T23:21

экономика

россия

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ПАРИЖ, 12 мая - РИА Новости. Французская компания - производитель алкогольных напитков Pernod Ricard заявила, что в конце апреля прекратила экспорт продукции всех своих международных брендов в Россию. "Pernod Ricard может подтвердить, что в конце апреля 2023 года компания прекратила экспорт всех своих международных брендов в Россию", - говорится в пресс-релизе. В компании также отметили, что прекратят распространение своей продукции в России. "Мы ожидаем, что этот процесс займет несколько месяцев", - указывается в сообщении. В портфеле Pernod Ricard десятки брендов, в том числе виски Chivas Regal, Jameson, Ballantine's, водка Absolut, текила Olmeca, ром Havana Club, шампанское Mumm и Perrier Jouet.

https://ria.ru/20230429/alkogol-1868404666.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия