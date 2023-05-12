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Pernod Ricard прекратила экспорт алкоголя в Россию - РИА Новости, 12.05.2023
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23:21 12.05.2023
https://ria.ru/20230512/eksport-1871444375.html
Pernod Ricard прекратила экспорт алкоголя в Россию
Pernod Ricard прекратила экспорт алкоголя в Россию - РИА Новости, 12.05.2023
Pernod Ricard прекратила экспорт алкоголя в Россию
Французская компания - производитель алкогольных напитков Pernod Ricard заявила, что в конце апреля прекратила экспорт продукции всех своих международных... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T23:21
2023-05-12T23:21
экономика
россия
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ПАРИЖ, 12 мая - РИА Новости. Французская компания - производитель алкогольных напитков Pernod Ricard заявила, что в конце апреля прекратила экспорт продукции всех своих международных брендов в Россию. "Pernod Ricard может подтвердить, что в конце апреля 2023 года компания прекратила экспорт всех своих международных брендов в Россию", - говорится в пресс-релизе. В компании также отметили, что прекратят распространение своей продукции в России. "Мы ожидаем, что этот процесс займет несколько месяцев", - указывается в сообщении. В портфеле Pernod Ricard десятки брендов, в том числе виски Chivas Regal, Jameson, Ballantine's, водка Absolut, текила Olmeca, ром Havana Club, шампанское Mumm и Perrier Jouet.
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экономика, россия
Экономика, Россия
Pernod Ricard прекратила экспорт алкоголя в Россию

Французская Pernod Ricard заявила о прекращении экспорта международной продукции в Россию

© Фото : Unsplash / Tim RüßmannВодка Absolut
Водка Absolut - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© Фото : Unsplash / Tim Rüßmann
Водка Absolut. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 12 мая - РИА Новости. Французская компания - производитель алкогольных напитков Pernod Ricard заявила, что в конце апреля прекратила экспорт продукции всех своих международных брендов в Россию.
"Pernod Ricard может подтвердить, что в конце апреля 2023 года компания прекратила экспорт всех своих международных брендов в Россию", - говорится в пресс-релизе.
В компании также отметили, что прекратят распространение своей продукции в России. "Мы ожидаем, что этот процесс займет несколько месяцев", - указывается в сообщении.
В портфеле Pernod Ricard десятки брендов, в том числе виски Chivas Regal, Jameson, Ballantine's, водка Absolut, текила Olmeca, ром Havana Club, шампанское Mumm и Perrier Jouet.
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