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Посол США извинился перед ЮАР за обвинения в поставках оружия России
Посол США извинился перед ЮАР за обвинения в поставках оружия России - РИА Новости, 12.05.2023
Посол США извинился перед ЮАР за обвинения в поставках оружия России
Посол США в ЮАР Рубен Бригети, заявивший, что республика якобы поставляет оружие России, после официального протеста со стороны южноафриканского МИД признал,... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T23:16
2023-05-12T23:16
2023-05-12T23:16
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Посол США в ЮАР Рубен Бригети, заявивший, что республика якобы поставляет оружие России, после официального протеста со стороны южноафриканского МИД признал, что перешел черту и извинился, сообщает ведомство. Ранее телеканал News24 передал слова американского посла в ЮАР Рубена Бригетти, который утверждает, что ЮАР якобы поставляет вооружение российской армии. Американская сторона ссылается на прибытие российского корабля на базу ВМС ЮАР Саймонстаун. Корабль пробыл на базе с 6 по 8 декабря 2022 года. По словам посла, в США уверены, что на корабль якобы "грузили оружие и боеприпасы", после чего судно вернулось обратно в Россию. МИД ЮАР выразил Бригети недовольство в связи его поведением и словами. Как отмечается в релизе, страна всемирно известна строгими процедурами, которые сопровождают продажу оружия другим государствам. Однако в МИД приветствовали решение президента о независимом расследовании в связи с якобы поставами страной вооружения России.
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в мире, юар, россия, сша
Посол США извинился перед ЮАР за обвинения в поставках оружия России
Обвинивший ЮАР в поставках оружия России посол США Бригети признал, что перешел черту
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Посол США в ЮАР Рубен Бригети, заявивший, что республика якобы поставляет оружие России, после официального протеста со стороны южноафриканского МИД признал, что перешел черту и извинился, сообщает ведомство.
Ранее телеканал News24 передал слова американского посла в ЮАР Рубена Бригетти, который утверждает, что ЮАР якобы поставляет вооружение российской армии. Американская сторона ссылается на прибытие российского корабля на базу ВМС ЮАР Саймонстаун. Корабль пробыл на базе с 6 по 8 декабря 2022 года. По словам посла, в США уверены, что на корабль якобы "грузили оружие и боеприпасы", после чего судно вернулось обратно в Россию.
МИД ЮАР выразил Бригети недовольство в связи его поведением и словами.
«
"После сегодняшней встречи посол... признал, что перешел черту, и безоговорочно извинился перед правительством и народом ЮАР", - сообщается в заявлении.
Как отмечается в релизе, страна всемирно известна строгими процедурами, которые сопровождают продажу оружия другим государствам. Однако в МИД приветствовали решение президента о независимом расследовании в связи с якобы поставами страной вооружения России.
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